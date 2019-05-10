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賽事心得／EXPOリレーマラソン 遠征大阪奪第三

2019-05-10 06:00運動筆記 遠征旅跑

2018年10月21日遠征旅跑參加「大阪リレーIN台湾の石門水庫接力馬拉松」，成員來自四間大專院校學生，分別為臺灣體大：林威揚、范聖達、陳柏翰、李嘉銘、張智銓，臺灣師大：曾廷瑋、江英瑋，彰化師大：谷建宏、邱韋翔，清華大學：林振國，共計10位選手！

從475對中脫穎而出獲得團體總冠軍，取得2019年 第4回 EXPOリレーマラソン日本選手権 IN 万博記念公園資格～

第一天（01/24）

18:55從桃園機場出發，因為飛機延誤30分抵達關西機場已經11點多，搭上南海電車前往難波，抵達後決定步行回民宿，距離大約2公里，夜晚漫步在大阪街頭上，別有一番風味，民宿採自助式，經過一連串的解謎尋找鑰匙，終於闖關成功進入民宿。廷瑋和英瑋：肚子稍微有點餓，要不要一起出去買東西，大家相約到附近超商買了一些熱食與啤酒，坐在客廳聊天確定明天行程，當然不會忘記相約晨跑，最後就是猜拳分配房間。

第二天（01/25）Day2:大阪城公園-天守閣➡️大阪歷史博物館➡新世界➡️通天閣➡️梅田藍天大厦➡️東通商店街➡️HEP FIVE摩天輪💰景點費用：5500日圓、交通費用：870日圓👣預計步行里程：21公里

6:00起床盥洗後準備出門晨跑，一打開門凍到想躲回溫暖的被窩，還是要貫徹遠征旅跑的精神，沒有預設路線隨心所欲用雙腳欣賞大阪的美，到大阪城週邊還遇到滿多人在晨跑，回民宿沖個澡又躲回被窩，出發或起床前，廷瑋鬧鐘總是會唱「一個風風雨雨的社會（台語）⋯⋯」。8:00出門步行到地鐵站附近看到すき家(SukiYa)，早餐就決定吃丼飯配味增湯，填飽肚子後開啟觀光客模式，前往大阪城公園。公園內廣栽各種樹木，可以欣賞四季不同的花木，每逢花季是賞櫻、賞梅、賞楓的好去處，櫻花季大約在三月中旬，沒能漫步在櫻花樹下，看著花瓣片片飄落，稍微有點遺憾。

【天守閣】至今已有400多年歷史，日本戰國時期城堡的中心建築，多次毀於戰火和天災，現今看到的為歷史第三版，日本三大名城之一，文化遺產內部展示戰國三英傑之一「豐臣秀吉」及有關大阪城的展品。

【大阪城御座船】採用大量金箔重現了豐臣秀吉的「鳳凰丸」，遊覽大阪城內護城河一周。

【大阪歷史博物館】以四個不同時代為主題，利用實物模型、文物、照片、影片介紹大阪從古至今的歷史時期。

12:30搭車前往新世界，品嚐大阪的靈魂食品「章魚燒」，跟臺灣完全不一樣，稍微有些不習慣，吃起來外皮脆脆、內餡稠稠，口味種類很多，大家默契十足點的都不一樣，互相交換品嚐不同口味。

【新世界商店街】大阪著名的老街區，ジャンジャン横丁內有許多美味且極具特色的當地小吃店。知名美食：八重勝串炸🍤、味の大丸的章魚燒🐙、元祖串炸🍤、大興壽司🍣

【大阪通天閣】傳統地標之一，參考艾菲爾鐵塔+凱旋門設計而成，登上觀景臺，大阪的風景一覽無遺，也是柯南迷必朝聖地標。

來到新世界當然要體驗一下串炸，看到一個生氣的阿杯的招牌，目光瞬間被吸引就決定是這間了，走進元祖串炸，不知道單點什麼好，剛好有外國人超人氣餐，點了5份通天閣套餐15串（2000日圓），因為秘制沾醬盆是共用的，所以醬汁只能沾一次，高麗菜葉搭配串炸裹著厚厚的麵衣，炸的金黃酥脆搭配秘製醬汁，口感相當美味。16:30前往梅田看夜景，從地鐵站漫步到藍天大厦，看到人潮有點嚇到，都到了怎麼能錯失機會，經過30分鐘終於輪到我們了，搭乘電梯直搗40樓，欣賞大阪夜景。

【梅田藍天大厦-空中庭院】360度無死角景觀，屋頂外地面鋪設銀光石地面，彷彿走在銀河中。

19:00欣賞完夜景之後當然是要滿足肚子，梅田周邊百貨公司林立，先到東通商店街覓食，最後走進餃子の王将，很像臺灣的快炒店，天津飯：白飯配上蛋包、蘆筍和蝦仁再搭配上濃濃勾芡的湯汁➕招牌煎餃內餡豬肉配上高麗菜、外皮焦黃酥脆，好吃平價庶民料理。

【阪急東通商店街】大阪在地熱鬧不夜城，許多連鎖名店，周邊許多百貨公司。知名美食：一蘭拉麵、鳥貴族、蔥燒Yamamoto、蛸之徹、YUKARI。8:30前往購物中心HEP FIVE，英瑋指定要去Disney Store買東西，剛好來去今天最後的行程搭摩天輪，劃好票快搭上摩天輪時，英瑋：學長你們搭就好，我在旁邊等你們，大家說難得都來了。英瑋：學長我怕高，在下面等你們。

【HEP FIVE摩天輪】享受15分鐘空中漫遊，車廂內有音響可以播放自己喜歡的音樂。

第三天（01/26）原訂行程： 四天王寺➡海遊館➡️天保山摩天輪➡️樂高樂園探索中心➡️聖瑪麗亞號觀光船➡️心齋橋➡️道頓掘跟改行程：關西空港➡️臨空城Outlet➡️主辦單位歡迎會

9:00響起廷瑋的歌聲：一個風風雨雨的社會（台語）⋯。大家起床盥洗準備出門，因為要去歡迎會所以行程大跟改，走到地鐵站附近比較多店家，每個人提出要吃什麼，一人選一項猜拳決定，經過一番波折，最後勝出的是「肯德雞」，就來品嚐有沒有什麼不同，還是喜歡家鄉味。因為怕後天一早機場伴手禮店沒開，所以大家今天先前往關西機場，再到距離機場不遠的臨空城Outlet，12號巴士20min200$直達門口，大家把剛剛買的東西先放進寄物櫃，約定好15:00集合後，開始各自行動。

15:30搭地鐵前往長居，目標ステップ陸上 本店（運動用品店），各大品牌跑鞋、釘鞋琳瑯滿目，根本是跑者的天堂，眼看快到約定時間，直接購買開啟手刀模式奔向歡迎會會場，一群人拎著戰力品在大街上奔跑了1公里。17:00主辦單位的會長與來自其他地區的優勝隊熱烈歡迎我們。一開始先簡單介紹賽制：42.195公里接力賽，賽道為2公里一圈，每隊人數為4~14人，棒次以及跑的圈數由團隊自行規劃安排，也可以現場任何因素調整戰略，稍微透露有上下坡。簡單介紹完，大家吃著大會準備的餐點（飯糰、義大利麵、炸雞⋯），與其他隊互相交流，晚會在拍完團體照時慢慢進入尾聲。

19:30搭地鐵回民宿，放完今天的戰力品，大家想說去附近的藥妝店逛一下，順便買點東西回民宿吃。21:00回到民宿，大家不約而同相聚客廳，開始吃起超商買的熱食，討論明天戰術及應變措施。廷瑋拿出紙和筆開始安排紀錄棒次。柏翰：基本上一人要跑2趟建宏：以前幾屆來看每棒要跑在6分，才有機會前幾名，希望能力較強可以多跑幾趟。 

（經過10幾秒）廷瑋、柏翰、韋翔一口同聲自願承擔3棒。韋翔：波哥因該也可以3趟。建宏：智銓啦～他是領隊絕對要多跑一點。智銓：狀況有點不好，兩趟極限了。建宏：你可以拉，絕對沒問題。阿達：智銓3趟可以。智銓：我1趟都不一定有6分內了。阿達：最好啦～太謙虛了。廷瑋：所以還要有一個人要跑3趟。英瑋：不然我跟智銓看誰明天狀況好就誰跑。威揚：就交給你們了。嘉銘：所以是我、阿達還有威揚跑1趟嗎？阿達：一趟沒問題，全開就對了。振國：那棒次要怎麼排。開路先鋒很重要，大家推派廷瑋擔任第一棒。建宏：第二棒給阿國開，唯一中距離。振國：學長你也是中距離的。廷瑋：可以，那有跑3棒先選，看需要多少休息時間。柏翰：因該休2-3棒差不多。最後討論出來的棒次為：廷瑋➡️振國➡️韋翔➡️柏翰➡️廷瑋➡️英瑋韋翔➡️柏翰➡️建宏➡️英瑋➡️智銓➡️阿達建宏➡️嘉銘➡️智銓➡️威揚➡️振國➡️廷瑋韋翔➡️柏翰➡️智銓or英瑋。柏翰：該上床了，不然明天會爬不起來。嘉銘：跟日本人約，遲到就不應該了。大家確認完棒次及明天出發時間，互相加油後就各自回房間睡覺。

第四天（01/27）

7:30與往常一樣廷瑋唱起歌，提醒著大家該出發了，搭了將近1小時的車程，抵達會場附近的地鐵站，望眼方去一個熟悉的場景，蠟筆小新劇場版場景：太陽之塔。

【太陽之塔】日本藝術家岡本太郎在1970年世界博覽會會場設計的一座建築，塔高70公尺，底部直徑20公尺，臂長25公尺。

前往會場的路上遇見超商，因為11:30才開跑，大家討論先買點東西吃，走到萬博紀念公園門口，看到售票口，發現比賽選手要買票進場，買票進入會場後，走一小段路抵達會場。

抵達會場發現親子組正在舉行，父母親牽著小朋友抵達終，溫馨感人的畫面。現在溫度大約5度，大家把號碼布及裝備用好後，一起稍微慢跑勘查場地，發現斜坡跟我們想像的不太一樣，賽事難度稍微提高，大家預設目標還是設定在6:00-6:20。

11:35鳴槍起跑，果不其然每隊派出菁英棒次想在第一棒搶得先機，廷瑋以微差距暫居第五名交棒完成，經過幾次追逐戰，隊伍一度暫時排名第二，在第七棒優勝隊伍發動攻擊，拉開2-4名的隊伍，因為大家體力都有稍微下滑，決定轉變戰術努力別讓第二名拉開，希望能在最後四棒發動攻擊，剛退役的威揚、全開的阿達與家銘以穩定發揮守住第三，最後就交給廷瑋、韋翔、柏翰、智銓盡力發揮，再次掀起追逐戰，最終以5秒之差榮獲第三名。

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賽後大家提著行李前往心齋橋，大家先到TOMMY HILFIGER寄放行李，再次開啟光觀客模式，9點集合時大家都提著戰利品。

因為隔天要很早抵達機場，所以住在泉佐野，一出地鐵站往左是民宿，大家一起往右去超商(因為民宿附近沒有超商)，去超商的路上遇見大阪燒與章魚燒，大家一口同聲的好香好想吃，大家先去超商買點酒與飲料，到剛剛的路邊小店買章魚燒、大阪燒及炒麵，抵達民宿後又上演尋找鑰匙，想說會不會走錯了，最還找了一下手機資訊，順利進入民宿，大家圍成一圈聚在一起聊天感謝這幾點的陪伴與照顧，感覺像一個家庭一樣溫馨，之後大家把行李整理好就準備道晚安。

第五天（1/28）

5:00出門搭第一班地鐵前往機場，轉乘巴士到第二航廈，一直在擔心免稅商店這麼早不會開，結果好早就營業，買點伴手禮搭上班機，結束這幾天美好的行程。

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