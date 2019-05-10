賽事心得／烏來峽谷馬拉松 人生初馬之毅力期末考

2019-05-10 06:00 運動筆記 Vita Huang



其實，我現在都還在想，我到底怎麼跑完的。要不是我的腿現在還鐵得跟義肢一樣，我可能真的會遺忘我達成了這項成就（默

365天，可以改變多少？上面的圖，是我2018/05/07的跑步紀錄。我還記得那時候跑得臉超紅氣超喘，覺得我再也跑不下去了。現在的我如果回到當時跟自己說：「欸、明年的妳用差不多的速度跑完全馬而且是山路馬喔！」我一定會完全不以為然說，妳是在作夢喔。

出發的人，能得到下一個夢想－烏峽馬拉松。

事情要說到2019/01/26，那時我剛完成2018/12/09的台北馬初半馬，以及2019/01/13的渣打半馬（在那天之前的事情請看這篇：[心得] 從台北馬初半馬到渣打SUB2的胡言亂語），跟著跑友去挑戰TMD 天鵝團開的公開團練，天鵝路線34k，在前一天跟跑友拜中正廟6k，在兩天之內跑了40公里。順利挑戰之後群長Angel在群組說：「初馬近了。」的時候，我也心想，反正是年底嘛非常不以為意地回說：「喔好啊反正你要陪我跑，那給你挑。」

接下來就是個殊不知的開始

過了半小時後，他貼了烏峽馬的賽事資訊，這可能是他史上最有效率的時候（誤）大家開始討論說五月馬很熱、山路馬怎麼樣的時候，群友阿倫表示他已經報名，而腦波很弱的我點進了報名頁面，結果被全馬的紅色賽衣跟看起來很厲害的初馬獎燒到，腦波也沒有很強的佳蓉說：「你們要報的話我可以一起。」之後，大家就一起腦波很弱地報下去了（默）

基於獨樂樂不如眾樂樂（？）的心情，後來又推坑了跑山界暖男第一把交椅小辛、甜甜圈超人思安、本來年底才要挑戰半馬但是被我推坑台新女子半馬的Elle跟著報了半馬，並且後來她也推坑了阿平跟彥中跟他一起半馬。這個故事告訴我們好東西要跟好朋友分享（Ｘ）朋友要慎選（Ｏ）。

接下來的日子，大家為了之前一起腦波弱的賽事，像是統一發票盃、PUMA半馬、台新女子半馬、新北鐵道接力跟烏峽馬（等一下，這幾場好像我都腦波弱地一起報了），時常相揪在那個河濱、那個操場團練（到底哪裡）；為了烏峽馬的山路，也跑了崇德街、不厭亭、我還沒跟到的劍中劍。

超怕初馬炸裂的我，有大家的陪伴，跑量穩當當地一直疊上去。除了二月過年、跟家人出國所以跑得比較少之外，其他都是跑了200k 左右。不過我在去年初半馬前以核心訓練為主，跑量很少，在要衝破二之後才開始認真疊跑量，現在回想起來真的是萬幸沒有受傷。

2019跑量紀錄

當初報PUMA的時候就耳聞賽道很擠不適合衝PB，跟Angel（aka 斯巴達先生）說好要扮裝玩跑，為了不要把自己熱死外加也懶得買衣服更不想難以移動，於是選了貓女這個角色。統一發票盃拿服裝來試跑的時候發現敏捷+10、並且還可以遮住跑步進入導航模式的眼神死（？）就決定拿這套裝扮到各賽事跑好跑滿，也因此在賽事上多認識了很多朋友，覺得是意想不到但是也覺得非常棒的意外：）

這時候也越來越喜歡跟大家一起練跑然後一起吃東西、跟大家一起參加賽事然後一起吃東西，跟一起吃東西。（欸重點就是吃東西而已吧！）

雖然賽事很密集，但是當初設定好了目標就是放在烏峽初馬，賽事都是配速跑練習，不衝PB，除了早起一點應該不會造成什麼影響，時間速速地來到了賽前兩周。

2019/03/24 統一發票盃台北場

2019/04/08 PUMA台北場

2019/04/14 台新女子半馬

2019/04/21 新北鐵道接力－追火車

變成定番裝備之一的貓耳朵。

人總是遠視的

前面提到了，我在疊跑量的時候非常幸運地沒有受傷。但是沒有天天在過年的。在追火車的時候為了練習山路跟長距離練習，除了自己的第一棒之後也跑了其他的路線，當天累計里程30k。自以為身體狀況很好體力很好，遺忘了其實山路對腳造成的負擔不比平路，更忘記自己在追火車之前幾天的練習強度，我只休息了一天就跑去五分半速衝操場8k，還穿了比起平常的跑鞋更需要肌耐力的鞋子。

這樣有勇無謀沒腦袋亂來造成的結果就是右腿脛前肌筋膜發炎。右小腿前側非常努力刷存在感。賽前的各種計畫完全被打亂，本來預計賽前兩周減量40%、賽前一周減量60%，直接變成電療針灸周，幾乎天天往復健科或中醫報到。

醫生說了這不是大傷，只要好好休息就可以，賽事前是有機會可以復原的。但是這紮紮實實地把我嚇到了，只能休跑的自己更是非常有時間胡思亂想。會不會第一場賽事就DNF？如果跑到一半小腿突然痛炸怎麼辦？如果跑一跑疲勞性骨折怎麼辦？但是什麼怎麼辦能怎麼辦？自己造成的事情就是要自己承擔。

另外什麼大中暑生理痛亂七八糟在賽前十天也都一起加入，只能一直告訴自己，沒關係反正是初馬怎麼樣都是PB、沒關係大不了就是之後再解成就、之後不要把期末考拖這麼晚。不斷整理自己的心情、跟自己對話，重新思考目標之後，好好地放下四月想要跑到200k的目標、然後每天好好伸展、好好按摩、好好焦慮地吵跑友該該叫說會不會跑不完（大誤）。

在這裡先萬分感謝被我的焦慮煩到但卻還是非常有耐心的朋友們，如果點名完文章可能會寫到三天後，所以容我統一發送感謝函（土下座）

猛烈的中暑可以給你一雙翅膀（誤日子不會因為你而停留。

無論心情是如何，日子還是會一天一天過去。我從另一次天鵝團練走春跑天鵝皮路邊撿到（？）的初馬pacer Roy，在我追火車同天跑了TNF 50也帶著傷口還在恢復。兩個傷兵每天幾乎都在交換恢復狀況，但真的要非常謝謝他不斷信心喊話，一直告訴我說我一定可以跑完，賽前四天拿補給給我的時候，也帶著我順順跑了一個14k。雖然我知道那絕對不是我最好的狀態，但是也是我現在能拿出的最好狀態了。

賽前三天，開始肝醣超補。我本來以為會很爽，但是倒數第三天吃完，倒數第二天一早我才吃下早餐的麵包我就開始煩躁了，這根本不是我平常的飲食習慣，但為了初馬，我吃！然後最後一個小跑4.22k，提前畫上賽事定番的henna buff。

賽前一天，起床先去找推拿師傅最後調整一下，獲得一個自己都嚇到的時尚腳（但其實只是因為貼藥膏啦），再來繼續補好補滿，吃義大利麵、下午再跟跑友吃壽司，回家喝黑糖鮮奶，整理完裝備、寫完日記、吃下消炎藥、睡。

到閉上眼睛的前一秒，我都還在想，不然明天不要扮裝好了當路人跑爛了也無所謂。

從初半馬開始一定會畫的buff們

比sit down plz更時尚的配件（更誤

朋友們在這一個半月內已經看膩了的賽前裝備照

總算來到期末考當天

幸好這次我有順利睡著。聽見手機響，睜開眼睛。這時候凌晨兩點，是我平常該睡覺的時候（身為一個工作時間11:00-20:00的人，最難的事情是賽事時差）。在群組裡面道早安、吃點東西打理好自己，跟ELLEN、思安一起搭上小黃前往接駁車搭乘處，雖然司機不太知道路線（默）。

到了烏來的時候，天還是黑的。抬頭能看見星星還亮著，遠方會場的人聲嘈雜著。這時候我還不知道我能不能跑完。不過倒也寬心了。撞牆就撞吧、希望不要太痛。

往會場走去，突然後方有聲音傳來。「Surprise!!」是阿騰。他沒有參加這次的賽事，但是前一天陪著我跟思安一起吃飯、然後居然在賽前就到了現場。顧不得大包小包直接向他飛奔抱，然後他直接嚇到退一步這樣（是不是非常有畫面）（攤手）

下接駁車之後往會場看去

起點拱門接下來的一切無限快轉，跟大家會合、排實在是有夠少間的廁所（沒錯這是小抱怨）、整裝把補給全部都塞到我的Flipbelt裡面、貓女裝備上身、寄物、接著是團拍跟被團拍（感謝找我拍照的陌生朋友們）、歡送半馬組出發、全馬組暖身後一起移動到起跑線。

在起跑線前，賽事人員叫住我跟Angel，說我們的裝扮很特別，能不能幫她多拍一些照片之類的，但是我其實最記得的只有一句話無限在我腦中echo：「這場比賽很硬你們知道嗎？」「這場比賽很硬你們知道嗎？」「這場比賽很硬你們知道嗎？」

我已經夠緊張了，後來更是抓著Roy（嘿對我的pacer）的手臂一直嘎嘎叫。現在想想，他一定無限後悔當初答應要帶我完賽。「我會不會跑不完？！」『不會，妳跑得完。』「你要帶我回終點喔！」『好，我會帶妳回終點。』「我爆掉怎麼辦？！」『爆掉就用走的啊（無奈）』「可是我不想爆掉！！！」『那就順順跑就好（超無奈）』

Angel去廁所沒跟到的團拍一

Angel回來但是宜婷已經去找朋友的團拍二

準備起跑的全馬組團拍，不知道等下笑不笑得出來所以趕快笑

期末考正式開始

五、四、三、二、一。鳴槍、起跑。

賽前做了功課，前面是緩上坡，告訴自己順順跑就好，不要亂衝。跟在Roy旁邊、跟著身邊的跑者一起跑過起跑線，慢慢尋找自己的呼吸頻率。雖然還是有些緊張，但也有種既來之則安之的心定感。

其實賽前決定的目標是sub430，本來打算要加速跟跟看435列車，不過到了2k就出現的太陽，讓我果斷決定順其自然。身為很難流汗很容易機體過熱的人，我知道前面上坡路線硬跟我一定會炸掉，跟Roy討論後的定案是230到半馬，之後看情況有餘力再說，五小時內完賽就好。不過這時候我也還沒放棄sub430。（不過這個目標到是不敢果斷地說出來，可能是未爆彈的右小腿讓我決定還是保守一點好。）

順利到了第一個折返點，接下來回程的上坡已經讓我心率跳到170。維持步頻縮小步幅穩住呼吸。不敢看、不敢想接下來會發生什麼事，穩當當踩好每一個腳步、控制好自己的的每一個呼吸。過了6k之後把握接下來的平路跟下坡把心率降下來。其實不太記得Roy說了什麼，控制好呼吸、認真跑、注意每個上下坡的狀態告訴我該怎麼辦（應該吧）。

不過我倒是記得路上幾個看見我背後初馬布跟Roy配速布的跑者刷過我的時候問Roy說，啊你怎麼沒扮蝙蝠俠（笑倒），我是認真有問這位哥要不要陪我扮，這樣大家更不知道他是誰，但是他可能覺得太鬧了吧（攤手）

欸所以你到底為什麼不陪我扮裝啊Roy！

阿騰在起點附近拍的照片內心戲演好演滿。

接著回到起點附近，接下來做好心理準備開始進入賽事重點的10公里，因為基本上全部都是緩上坡，不知道會吃掉多少肌力。這時候也開始看到半馬的里程牌。跟我跑過的人都知道我很愛在跑了一個段落的時候說：「沒事～我們剛開始跑而已。」於是這招我也拿來這次賽事用好用滿。

『這邊再來會有點累，累的話就用走的』Roy說。「蛤，不會啦我們不是才跑兩公里嗎？」我指著旁邊藍色的半馬里程，看來這傢伙又再一次被我搞得很無奈XD

不過認真說，有幾個坡真的是很母湯。於是體感評估過陡的就停下來大步走轉換一下肌群，沒那麼陡的就小步小步跑。盡量躲避太陽、10k左右吃下第一包BCAA、90分鐘吃下第一包能量膠。在這邊要感謝越野百K神人Kent哥給我的Honey Stinger，蜂蜜底真的很好吃不礙胃也適合這天氣。接下來每45分鐘吃一包膠，BCAA則是交替在中間吃。進補給站就是認真喝水認真淋水在身上。

這段坡度開始遇到半馬領先者，再來是跑半馬的阿平、Ellen、BB、彥中，看到他們真的覺得電力又被充滿了！（Ellen的紅色衣服真的非常好認）

過了19k開始進入比較平緩的路線，看了一下時間，開賽2:10，半馬2:30的目標可以達成沒有問題。過半馬時間大概2:25。這時候刷過跑PUMA認識的跑友們跟斯巴達戰士。『妳很棒，跑完前半馬了，再來順順跑就好，跑不動就一起走回終點。』Roy說。「我沒有要用走的。」我說。然後我沒說出口的是，接下來的策略就是：當作我沒有跑前半馬（挺胸），目標是在30分鐘內抵達折返點前的水站，維持六分速內就可以達成，這樣下坡如果還有餘力跑起來，那430還有機會（如果沒有炸裂的話），反正無論我怎麼亂衝Roy一定追得上（任性）。

雖然還是有點坡度起起伏伏，但也穩定地維持配速。到了接近26k的時候，路邊有個志工姐姐說，折返點快到了！我內心一陣鼓舞，以為右轉上去就要到折返了，結果殊不知！！！轉上去看到一個陡坡！！！而且不知道有多遠！！！我記得在官方圖上沒有這個坡啊！！！崩潰到一半突然冷靜，果斷轉頭看著Roy說：「我要用走的。」然後我心裡就決定，430什麼的就算了不要整自己（攤手）。

賽前自己把官方給的圖片拉直的路線圖

令人崩潰的刺刺的折返點！

折返點26.6k 現在才是開始

總算努力奔跑（妳是用走的好嗎好嗎）到了折返點，穩住呼吸開始往下跑，這時候看到佳蓉，開心地跟她說了等等見之後，接下來到了水站，繼續喝水喝好喝滿淋水淋好淋滿「耶我很棒我們過折返點了我還有力氣」我轉頭說。『對啊妳很棒！』「但是現在才是開始對不對？」『嗯現在才是開始。再來還是有點坡，妳慢慢跑就好，我洗手間一下等下追上妳。』於是Roy幫我噴了冷卻的撒隆巴斯之後我就繼續出發。

開始脫韁野馬（Ｘ）自立自強（Ｏ）之後，邊跑我邊想著其實我真的不知道什麼時候會炸裂。已經跑完的27k是上坡不是平路，而大家都說在30k左右會撞牆，撞牆基本上是肝醣快耗盡大腦發出訊號會變很狼狽不想跑下去也跑不下去，33-35是最後的陡上坡但是在那之前是平的，這中間才6k我總能跑吧！腦中把這一連串都想完之後，決定認真跑到33k。除了進水站淋水之外，都用大概5:45的配速跑著。

但是事情當然沒有這麼單純。在31k尾段我就開始有點喪志了，但是這時候我反而開始大笑。啊，原來這就是撞牆嗎？比起什麼被刮痧的痛跟推拿的痛，這點痛苦好像還好，我可以接受，但是等下真的跑不動就糟糕，摸出阿光（我室友）的鹽糖開始吃，然後邊喝水，嗯是阿光的愛呢～於是就又可以跑了（想想我的身體真的是蠻好說話的，感謝萬分啊我的身體！）

接著終於到了那個坡！二話不說沒有任何猶豫馬上開始用力大步走，還刷過好幾個小步走的人，但是太陽好大好熱，到了中間水站一進去就看著工作人員說：「好熱你們好辛苦！」『不會不會你們才辛苦這種天氣還跑山路！』工作人員非常溫柔地回我。「沒有，我們只是神經病花錢找罪受（笑）」後來工作人員問我說要不要直接淋水，我還是禮貌性地問說可以嗎，他們說可以之後我就蹲在水龍頭下給他們淋頭了。（後來才聽Roy說他那時候在我後方不遠，我後面的幾個人也跟著學我這樣，包括他XD）

上坡路段的最後，Roy總算回到我旁邊，一起跑跑走走整理好狀態，然後過了36k左右的那個水站之後一起順順開出去。『累了就慢慢順順跑就好了。』「我才跑15k而已我沒事啊！」我指著路邊的藍色半馬里程說。『.........。』

接下來我就看著半馬的里程想像我只跑了那些里程，做了最後的補給，跟在終點的半馬跑友說，我再來應該就順順跑回去了。正打算目標放4:40的時候又看見隧道前的坡。然後我就大笑了。果斷繼續用走的XD

過了隧道跟旁邊的大哥說了我們等等見之後，順順跑出去一直到終點前。先是看見了阿騰，接下來轉彎之後遠遠就看到Ellen跟BB在終點拱門的另一邊。

『去吧！』聽到Roy這麼說之後，我開始拔腳狂奔，抵達終點。

我跑完了？我跑完了。我跑完了！！！

初馬完賽。手錶時間4:43:53。sub444。

我記得有人說、444代表著天使就在身邊。前一天我有跟在天堂的媽媽說，請陪我跑完。然後我知道，妳真的陪著我跑完了。

［成就］初馬（1/1）

快被我搞瘋的暖男pacer兼保母（？

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大會時間04:44:10

意想不到的成績單

後來大家搭台車回到了起點，在看板前拍照，然後把自己變回路人，等到大家都回來換好衣服想好要吃什麼，打算離開的時候經過了成績牆。想說後段也沒刷過什麼人，總之我盡力了下次再加油。

『欸Vita你號碼多少？』其實我也忘記是誰問了囧「197啊，怎麼了？」這時候我還低頭在研究那個查成績的網站怎麼弄。『你分一耶。』「蛤？啊！！！」抬頭，尖叫。『199是誰？』「佳蓉啊！」『分三耶。』然後第二個尖叫聲加入。

從來就只敢肖想不敢真的想像的凸台，居然就這麼讓我上去了！

跟佳蓉一起拿到女丙組分組排名

硬是要把裝備換上去才拍照

所以，365天，可以得到些什麼？

去年的現在，我剛結束了一連串的心理諮商跟療程，從輕鬱症中恢復沒多久。還不知道接下來該如何是好、還不太知道自己能做些什麼，雖然開始能夠感受到開心了，但還是迷惘。不過、總是不能一直在無菌室裡，對吧？

於是我以盡量不給自己太大壓力的方式慢慢向前。開始在IG上每天一篇文章的365 project想要練習毅力、慢慢嘗試一些新的東西、慢慢認識新朋友、慢慢開始運動。從每天15分鐘的核心開始、然後爬山跑步騎腳踏車，後來居然可以完成半馬、完成全馬。

而跑步也帶給我很多心得。以前的自己總是用盡力氣狂奔、追逐目標追求完美，但是各種計劃趕不上變化把自己弄得狼狽不堪七葷八素、撞牆撞好撞滿。而現在的自己開始懂得欣賞一路上的風景，享受每一個腳步每一個呼吸。

回頭望去，看見的不只是賽道，更是滿滿的收穫。

原來、我已經走了這麼遠。原來、我還可以跑得這麼遠！而且還不慢這樣（笑

感謝命運，我們在這個宇宙中相遇。

這是我在右手前臂的刺青。我想，生命中每一個相遇都是有意義的。

大家說，當你真心想要一件事情的時候、全宇宙都會來幫你。但對我來說，是全世界的人都快被我煩死（大笑），但是真的非常謝謝陪在我身邊關心我擔心我鼓勵我挖苦我的人們，因為有你們，我才能成為現在的我、很喜歡很喜歡自己的那個我。

第一個要謝謝Roy，每天聽我該該叫、被我煩了兩個多月，後來就算身體不舒服還帶著傷，還是帶著我向前、讓我非常安心地完成了我的初馬，你是我心目中最強的pacer。謝謝Chin，妹妹在岡山寫的明信片讓我度過很多低潮的時候，成為我練跑的最大動力。謝謝室友阿光瑪莉，因為有你們在，回到家真的有回家的感覺。謝謝好友兼同事歐歐的鼓勵跟工作上的support，有你在真好。

再來是跑群的朋友，謝謝Ellen，有妳在終點，是我最安定的力量。謝謝Angel，沒有你沒有我的初半馬，也沒有第二半馬就sub2，更沒有初馬就山路馬XD謝謝Kent哥，要不是你給我的補給，我應該16k就炸裂了。謝謝小辛，沒有你帶跑山路沒有完賽的我們。謝謝思安哥、阿平，帶著我看著我從初半馬前慢慢走到這裡。謝謝總裁給我很多醫學知識，但是炸三百母湯。謝謝阿騰，明明沒有賽事但是你真的超暖陪大家陪好陪滿，年底岡山一起加油！佳蓉、豬豬、BB，繼續一起努力，然後海放群裡的漢子們！

還有好多好多想謝的想提的，不過寫完可能我都跑到BQ了（並不可能），所以容我就停在這裡，在聊天時我會好好親自道謝的：）

紮紮實實地被愛著。

賽前Kent哥跟我說：「初馬建議盡量輕裝。」我說：「可能很難，因為大家的愛、都在我身上。」

我會帶著你們滿滿的愛繼續向前。

然後為賢哥啊，你女兒現在應該體力夠了，可以帶我去爬山了吧！

接下來我會繼續在人生的路上奔跑、也在跑馬的路上好好認真訓練。各種訓練跟每天碎念都會在我的ig上持續播放，這裡沒有包袱只有板凳跟草皮，無論是認識的你妳或不認識的你你，都非常歡迎你妳跟我分享人生路上與跑馬路上的各種故事。

10/27日月潭環湖29k、11/10日本岡山馬拉松，我們到時候見。

最後，僅以我的初馬，獻給媽媽。母親節快樂，我會繼續在人生的路上向前，就麻煩妳在天上沒事看一下我囉：）

2019/05/母親節前夕