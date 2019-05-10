跑步知識／跑到小腿骨頭痛？ 你可能有夾脛症了

2019-05-10 06:00 運動筆記 安德復*復健醫療團隊



喜歡跑步的人、或是大量運動的人，很多都遇過小腿疼痛的問題，尤其是小腿骨頭(脛骨)內側。通常發生在開始運動一段時間後，或是運動完之後也會痛。這類疼痛有可能是夾脛症，嚴重的話甚至可能演變成疲勞性骨折。p.s. 通常熱身的時候還不會痛。

夾脛症形成的原因

夾脛症又叫作「脛骨內側壓力症候群」，主要是因為過度運動，或是下肢運動方式不對，肌肉反覆拉扯小腿骨頭(脛骨)的骨膜，造成骨頭受傷。一般來說骨頭的恢復能力都蠻好的，但是運動狂熱愛好者常常不讓骨頭有休息恢復的時間，傷害不斷累積下去有可能會發展成疲勞性骨折。

疲勞性骨折(stress fracture)指的是骨頭長時間沒有適度的休息，承受不了反覆的壓力，造成骨頭上出現小裂痕。疲勞性骨折雖然不會造成骨頭移位，但只要運動稍微激烈或是強度增加，便會出現劇烈的疼痛，痛到根本無法運動。

由於骨頭的小裂痕在X光檢查不容易被發現，若高度懷疑，通常會需要更精密的骨骼掃描(bone scan)或核磁共振(MRI)才能確診。

(圖片由安德復復健專科診所提供)

治療疲勞性骨折的原則與夾脛症相同，就是需要讓受傷的骨頭休息至少8周，然後循序漸進的訓練。

過度運動還蠻好理解的，那什麼是下肢運動方式不對呢？從生物力學的角度來看，認為可能性有兩種，一種是跑步或運動的過程中緩衝做得不夠好，讓小腿吃掉太多的衝擊力。例如跑步的時候習慣以腳跟著地，這樣的話腳掌就沒辦法幫忙分攤來自地面的力量，不僅對小腿比較不好，也對膝蓋比較不好。第二種可能是認為運動或跑步時，雙腳或雙腿習慣往內轉，也就是足內旋或髖內轉，也會增加脛骨的壓力。

圖片引用自 Gaeta et al.,2005，由安德復復健專科診所提供。上圖A: 健康跑者的脛骨CT橫切面 B:健康跑者正常吸收緩衝(白點) C:夾脛症跑者的脛骨出現類似骨質疏鬆的黑點 D: 夾脛症跑者的脛骨出現更多類似骨質疏鬆的黑色區塊。

從圖片可以看到，健康的脛骨被過度拉扯後，骨頭會出現損傷，在影像上出現類似骨質疏鬆的影像，等到有夾脛症症狀時已經累積更大片的骨質損傷區塊。

夾脛症的治療與建議

看醫生、做治療，主要還是要讓小腿休息，但是這不是叫你要全身都不運動，你還是應該要去做其他的運動和訓練，只是不要讓小腿太操。然後檢查是否有運動姿勢上的問題，找物理治療師或教練來改善運動問題。基本上訓練以及休息的平衡拿捏，是運動選手與運動愛好者一輩子的功課，只要你還在運動的話。

夾脛症的治療，醫師可以透過電療、熱療等儀器來達到止痛、讓循環變好的功效，讓組織好好休息、復原。比較積極的個案可能會選擇自費的治療雙管齊下，就可以選擇震波治療或增生治療，可以透過徒手治療放鬆緊繃的肌肉組織或是動作治療調整運動的動作姿勢。

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夾脛症圖片由安德復復健專科診所提供。疲勞性骨折的原則與夾脛症相同，就是需要讓受傷的骨頭休息至少8周，然後循序漸進的訓練。

*合作撰寫：

好痛痛(粉絲頁)、賴冠帆物理治療師(專欄連結)、安德復復健醫療團隊 (官網) (臉書)