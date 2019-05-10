賽事心得／ELLE RUN 風格路跑 完賽禮真的很多

2019-05-10 06:00 運動筆記 Fei Kuo



參加這場賽事，主要是追蹤的一位跑者紀薇在IG辦的抽獎活動，居然讓我這個一向籤運欠佳的人抽到了，

剛好3月神岡馬結束後有一個月的休息期，期間練習的時間很少（對，真的很少，月跑量從200掉到20那種）

4月份原本有報名一場同濟盃10K的賽事，一看時間這麼剛好就在同一週，考慮一下後便報名4.5K組啦。怡姍也很貼心的說要跟我一起去跑，於是便也報名了4.5K組。

比賽前2週物資很快就寄到了，因為我們是4.5K組，所以沒有晶片計時，哈哈哈，第一次參加沒有晶片紀時的比賽好新鮮喔，賽前寄送的物資也都很棒。因為很少上台北跑步，對於臺北俗的我來說路況交通完全不熟悉，原本打算在會場附近住宿，幸好有臺北的美麗友人家可以借住，於是乎住宿的問題解決。考慮到會場附近交通的問題，所以我們決定週五一下班就開車殺到台北去。

比賽當天一樣4點半起個大早，到會場附近交通已經管制了，第一次比賽這麼悠閒能到處拍拍照，6點鐘21K組已經都在起點就緒了，活動也邀請很多藝人來一起運動，雖然我大部份都不知道是誰，但是看到那麼多人一起運動的感覺真的也會讓自己的心情跟著活躍起來。

終於等到4.5K組別要起跑了，跟怡姍說好快點跑完回到會場才不會人擠人，步過一開跑人真的很多，慢慢的超過散步的人群後才能跑起來，一路上邊跑步邊拍照(哈哈，這絕對不能給教練看到)，不知不覺就又繞回終點了，看了一下手錶也才4公里，完賽的贈品也很豐富，會場還有很多品牌廠商的打卡禮物，逛了一下後因為與友人約好一起早餐，來不及等半馬組回終點就離場了(恭喜紀薇獲得半馬總3喔)。

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關於本場賽事，優點是完賽禮真的很多，衣服也很好看，完賽成績證書很有特色，攝影師很多(4.5K組蠻多都是需要付費下載的)；缺點是大佳河濱附近停車不方便要搭公眾運輸，參賽人數多在河濱自行車道起跑顯得擁擠，完賽禮領取的動線不佳要等候約10-30分鐘，整體來說這場賽事還是很推薦大家來參加的喔。