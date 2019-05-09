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運動筆記難得狀況這麼好~第一次 ★☆ 坡 ★☆ 沒那麼恐怖跑步啟始
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帶小比旅跑台灣／跑步啟始 從10K開始

2019-05-09 10:06運動筆記 陳嘉齡

今天來說說我，為什麼會去跑步。其實，每次媒體都會問這個問題。官方的說法，都是被朋友騙去的，其實也是…XDDD 但說實話，因為沒有男朋友也沒有人約啊！朋友假日有的要上班，有的要陪小孩或陪男朋友，根本沒有人理我。我又不想待在家裡…所以，我只好默默地自己找娛樂了。但更重要的一點，是想用不同的方式，帶小比去看台灣這片土地。（因為那時候有在騎單車）因為，原來我打算是想用騎單車環島，來完成這個夢想，當然這還是在我的規劃中，有一天一定會實現的，我是這麼相信著（握拳）但無奈拖車小比坐不下，我不想就此放棄，在我的朋友邀約不知道狀況下，胡亂的就報10K，為什麼要報10K，不報5K就好，因為完賽禮有啤酒（被踢飛）

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幸好，隔天蘭哥陪我一起去，但她體力不佳，不到1K又走回去了（不要打我的臉，我靠臉吃飯的，踢到外太空去了）那時候的小比，因為坐他之前的推車，那台推車很小，而且前輪是壞掉的，是他從3歲坐到16歲，也沒辦法躺，加上他整晚沒睡，所以一路上，一直被顛簸的路搖醒，他真的是哭整路的，我也只能一直停下來安慰他，叫他不要哭。

又一直幫他擦汗，一路上走走停停的好不容易到梅子車站的折返點，又要走回去，感覺真的好累。我從來沒有走那麼遠的路啊😭

開車十公里，不是一下子就到了嗎？為什麼跑步要那麼久啊！（現在還是覺得很久）回程時，在隧道口有一個好心的大姐看到我，就跟我邊走邊聊，到最後要爬坡她看不下去了，就幫我推小比推到終點，到現在我還是很感謝她。

到終點後，領完了東西，先載蘭哥回豐原，然後我再回家。回家後，我阿母看到我走路怪怪的，問我怎麼了。我說我剛去跑路啊！她說你神經病啊！帶小孩子跑那麼遠，太陽很大餒，下次不要了，我也覺得我應該不會再報了，至少我體驗過了就好。誰知道，後面就開啟了我跑步的旅程……

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

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