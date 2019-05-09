賽事心得／WINGS FOR LIFE 難得狀況這麼好

2019-05-09 10:14 運動筆記 林建民



第一次參加WINGS FOR LIFE WORLD RUN在29k前被終結者號終結

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老狀況又來了，只要有賽事前幾天就會感冒😷這次也不例外😩，5/3起床發現喉嚨好痛，還好有去拿藥吃，5/5這天就有比較好，當天下午和婆約2點左右到達會場，先和林淦鈿淦哥聯絡問文心樂跑的大家在哪，淦哥說他們在糖廠，（也和林鑫kusi哥聯絡但他不接電話、他不接電話、他就是不接電話😩）我就先跟婆去會場拍照逛逛，就在會場逛完要往糖廠的方向走時，在會場門口遇到了勝哥，維維哥，小山豬，打聲招呼後三位單車神人說要先去領物資，我就和婆用走的過去糖廠，但有人說一公里太遠了不想走，我當然只能半騙半哄的說，在會場很無聊要等到7點才起跑ㄟ，而且會場沒賣吃的晚餐怎辦，她只好乖乖的跟著我心不甘情不願的走這一段路，到達糖廠後看到大家都在吃冰，我們也不例外的，也買來吃😁（來糖廠就是要吃冰、不然要幹嘛啊），它的榴槤口味蠻不錯吃的。

坐一下後就說要過去看千年的樟公樹，此時我就問淦哥你們開幾台車，還好淦哥說有3台車，可以稍微擠一下，不然一定有人會哇哇叫😁（雖然只離糖廠約一公里的路程），於是我和婆就搭上謝佺珉謝大哥的車往樟公樹去（感謝🙏謝大哥載我和我婆一程），這棵樹真的蠻大的，第一次看到那麼大的樹😊，然後一群人看到後面有一群鵝就圍過去看，此時好像是賴宏亮亮哥就對鵝喊隆哥，但鵝沒反應，換郭振隆隆哥對著鵝喊亮哥，鵝群竟然有反應耶，而且不只一次，喊了3次每次都有反應，讓大家都笑翻了🤣，看時間差不多大家就上車買晚餐去，買好就往會場去，此時會場前的路邊應該沒得停了，剛好我和婆走往糖廠的小路有很多車位可停，於是就跟謝大哥報路前往停車的地點。

我才剛下車，就聽到有人叫我，回頭一看、原來是張世明 （Jasming Chang）世明哥剛好也要來停車，因為我的衣保帶還放在車上，就沒等大家，先行和婆及世明往會場方向走，我知道kusi哥的車也停在這條路上的，本來要拍假裝輪子漏風的照片給他看（誰要他聯絡不到人），但遠遠的看他車左右的後照鏡怎是開的，原來人跑回車上了，壞事沒做到🤣🤣🤣，寒暄後我們就先去會場了，kusi哥說還要在車上睡一下，到達賽車場一樓看到三位單車神人坐在柱子旁休息,也遇到了林煒凱，而我們選了一個地方比較大的地方坐下來休息吃晚餐，等大家都集結後，當然就是瘋狂的拍照，

到了5:30就先去寄物，（雖然7點才起跑，但6點就要入起跑區）寄好物大家還是一樣瘋狂拍照，進入起跑區還是一樣瘋狂拍照及認親戚（沒有啦，是看到很多認識的跑友打招呼啦🤣），這時婆她沒跑就不能進起跑區跟我們一起了（不好意思內，讓你自己孤單在外面等我，下次幫你報名就可一起了🤣🤣🤣），在起跑區遇到139間歇團的林義雄教練，他說要跑5分速，於是我和kusi及煒凱和世明就決定跟著教練跑，在起跑前主持人介紹著一些馬拉松界的高手，最特別的是今天羽球世界球后戴資穎也有到現場，當介紹到小戴時那歡呼聲實在是響徹雲霄啊（不愧是台灣之光）。

起跑前淦哥說跑出去後要找小戴拍照，本想跟著他一起去拍照的，但一起跑淦哥就不知衝到哪去了、人不見了，於是就照著原計畫跟著教練跑，在賽車場裡跑了3k多就往外跑，到4k多遇到女神素雅及宋子銘（豐原宋重機），再往前約5k看到黃宗南南哥在前方100公尺處，但因為不要超速就沒追上去打招呼了，到了6k處追上淦哥了，但我因為專心在跑步上，忘了要和小戴拍照啊😭，（若跟著淦哥跑就能和球后一起拍照了😩），跑到9k時感覺有尿意，就揪團一起去上廁所🤣（我，煒凱及kusi哥），上好廁所出來林義雄教練的5分速列車已遠離我們了（世明哥也在此時不見了），只好靠自己配速了。

跑沒300公尺遇到抖上坡，看到南哥在前方龜速爬坡，就跟南哥說再來手牽手一起跑，但牽手約2秒手就放掉了，南南跟不上速度了，我只好自己跑上去，爬完坡沒多久就到了11k，此時在路邊看到有人在走路，因為光線不足沒看清是誰，約經過300公尺後突然有人從後面跑過來叫我，回頭一看竟然是林陽鐘 （Andy Lin）andy哥，我說你怎還在這裡啊？他說你沒看到我在走路嗎？還真沒注意到剛剛那個走路的是他😁，他也跟我們跑一下下，跑到抖下坡時andy哥就往前跑開出去了，不過跑不到200公尺換成微下坡就看到他又停了，說跑的很難受，我就跟他說要是真的不行，前方大馬路是往回會場的方向。

因為是微下坡我也就跟著感覺跑沒注意配速，後面的kusi哥跟我喊太快了他好喘，我只好放慢到5分速跑，過了15k後的補給站遇到v姐，我跟她說你跑那麼快啊，她也回我你不是也跑那麼快😁，跑到16.5k處往回看kusi哥和煒凱有沒有跟上，結果沒人、於是我大喊kusi啊郎勒，他回我跑不動了，我說5分速啊，到17k看他們沒跟上只好自己跟著感覺跑了，這時突然有位日本女跑友超過我，當時還不知她是誰（原來她是上田伶很有名的女跑者全馬pb319、半馬可以跑進95分），不過還沒到18k我要把她刷回來了。

過18k多遇到李彥晴他說累了跑不動了，到了19k多又有人叫我了回頭一看原來是Thomas Chen他說我跑那麼快，我回頭笑一下打個招呼繼續往前跑，17～20k是一段長上坡，我也不知道狀況怎那麼好速度都在5分內就很輕鬆的跑上去，過20k後看前方好像是小陳，遇到他就跟他說你早上才跑現在又跑、跑那麼大，他說腳在痛跑不動了，我一樣照著感覺繼續努力的往前跑去，遇到2～3次的短上坡也是用4:50的速度跑上去，到了馬場前面就是緩下坡了，這時也不管配速了，就是跟著感覺跑，約跑到27k聽到車要來了，想說沒那麼快吧，也沒特別加速跑，過28k又聽到有人叫我，回頭看原來是勇吉，我說你怎跑那麼快（原來勇吉哥都偷練），他說他跑不動了。

我此時又聽到車要來了，這次就不敢不加速了，但也沒跑多快，因為有人交代要錄影被車追到的畫面，拿著手機錄影跑果然沒法全力跑，跑到29k指示牌前10公尺被車追到了，原來林義雄教練他們那班車跑到29就沒跑了，在那等終結者車子的到來，我也在這往前跑一下下就停下來了，先打電話跟婆說我在29k處被車追到了，我會慢慢的走回去，回到會場後先和婆會合，然後去領寄物的衣保袋，還好我是在C區只排不到10分鐘就領到了，看到A.B區的排那麼長都嚇到了，至少要排30分以上。

領完寄物回到集結區，先把濕的衣服換掉，然後稍微伸展一下，看時間10點多了，就跟大家道別先回家了，因為明天還要上班，就在回家的路上肚子不知為何開始微痛（在排隊領衣保袋時就有覺得肚子怪怪的😩），回到家後洗完澡就上床睡覺，可是肚子痛到讓我睡不著，一直躺到約2點多才睡著，大家都說紅牛喝太多會興奮睡不著，但我是肚子痛睡不著⋯😭

原本以為跑不到29k的，結果一上網查有29.01k28和29聽起來就是不一樣，開心、開心、開心🤣🤣🤣

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