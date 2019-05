賽事心得/倫敦馬拉松 求婚大作戰

2019-05-09 09:25 運動筆記 黃致剴



「一個人如果厭倦了倫敦,那他也就厭倦了生活,因為倫敦有人生能賦予的一切。」(When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford)十八世紀的英國作家、批評家塞繆爾·約翰遜(Samuel Johnson)如是說。

(跑友牛哥拍攝)

倫敦

一座古老而年輕的城市,比紐約多了些皇室的奢華氣息,比巴黎少了些浪漫的情調。其優美的城市景觀、深厚的文化底蘊及春天怡人的氣候(台灣俗話說「春天後母面」,說變就變),賦予它有別於世界上其它城市的獨特魅力。

但是對於英國,我更加青睞小城鎮的風采,因為倫敦實在太擁擠了。

言歸正傳,讓我們回到倫敦馬拉松…

壹、倫敦馬拉松 2019簡介

一、官網:

https://www.virginmoneylondonmarathon.com/en-gb/

註:Virgin Money 是冠名贊助商-維珍理財。

二、如何報名

(一)樂透抽籤

2019年4月28日的賽事,於2018年4月30日至5月4日1700時(英國時間)報名登記抽籤。

約10月上旬大會會陸續寄信通知是否入選,報名費80英磅。

六大馬中籤率在紐約馬心得中分享過,這裡再複習一下。

東京2019 報名330,271人 抽選人數27,370人 中籤率8.3% 波士頓2019 以BQ報名,無抽籤 倫敦2019 報名414,168人 抽選人數17,000人 中籤率4.1% 柏林2019 沒查到,過往幾年中籤率高於30% 芝加哥2019 沒查到,過往幾年中籤率高於60% 紐約2019 報名117,709人 抽選人數10,510人 中籤率9% 從以下三個區域的申請者中, 各抽出約9%的跑者. 紐約都會區(NYC-Metro Area Drawing)中籤跑者3,035位 美國其他地區(National Drawing)中籤跑者4,433位 國際各地(International Drawing)中籤跑者有3,042位

在東京馬槓龜群組裡有跑友下了個貼切的註解

芝加哥 很好抽

柏林 不難抽

紐約 不好抽

東京 很難抽

倫敦 抽不到

波士頓 不能抽

(二)慈善名額

搜索慈善機構列表(透過官網的 Golden Bond,Silver Bond 及 Charity Ballot列表 https://www.virginmoneylondonmarathon.com/en-gb/how-to-enter/charity-entry/golden-silver-bond-holder-list/),然後與您選擇的慈善機構聯繫(打電話或e-mail,認真學英文很重要、英文很重要、英文很重要,不要像大叔書到用時方恨少)。要注意一點的是,每個慈善機構的名額有限,而有興趣參賽的跑者更多,所以慈善單位也有挑跑者的權利,不少都會要求跑者提出您的募款計畫,以您捐款理由及能為他們募集到多少捐款為評選基準。有興趣的跑者要趁早,同時向兩三間機構提出申請。

(三)成績門檻申請(Good For Age Entry)

男女各3,000名,但只限英國居民,在此不討論。

(四)旅行社名額

哪些旅行社有名額?請讀者自行google,在此就不廣告了。

有沒有哪一間旅行社要贊助大叔我名額,我可以幫忙打廣告(想太多,先生你哪位?)

小結:如果倫敦馬可有可無,就等報名等抽籤結果。如果是非去不可(例如以六大賽為目標)的跑友,建議您趁早規劃慈善或旅行社名額,通常愈接近賽事日期,名額愈少也愈貴。

三、賽事日期、人數、出發時間及限時

2019年4月28日(4月的最後一個週日)

賽後根據倫敦馬拉松官網數據,參賽人數49,330人,42,428人完賽,完賽率86%,平均成績4小時30分19秒。

陸港澳臺完賽選手

地區 男 女 總人數 平均成績 中國大陸 346 157 503人 4小時31分10秒 香港 24 8 32人 4小時14分59秒 澳門 1 0 1人 3小時18分41秒 臺灣 71 29 100人 4小時30分01秒 合計 442 194 636 4小時30分03秒

菁英選手09:00 a.m.起跑

大眾選手10:00 a.m.起跑

限時8小時(沒回收車沒關門點)

倫敦早晚溫差大,出發前可帶些舊保暖衣物或雨衣於寄物後起跑前穿著禦寒,起跑前往等待區旁的舊衣回收箱丟棄即可。

倫敦馬起跑也是一個特色,大會在格林尼治公園附近設立了三個出發區域,分別是藍色、綠色及紅色。

藍色區域約有兩萬人:菁英選手、英國馬拉松錦標賽選手、中籤選手和海外選手都在這區,再根據成績進入各自的分區。

綠色區域不到五千人:知名人士和媒體等。

紅色區域約有一萬五千人:慈善名額跑者。

藍綠色的全馬路線在兩公里前時會合到,紅色與藍綠色路線會合的地點約在4.5公里。

四、時差

臺灣時間比英國倫敦快7小時

五、地理位置及氣候

倫敦位於英格蘭東南部的平原上,泰晤士河貫穿其中,城市中心坐標為北緯51°30′、東經0.1°5′。大倫敦面積1577平方公里,2016年人口約為890萬。

受北大西洋暖流和西風影響,屬溫帶海洋性氣候,四季溫差小。

比賽當天,倫敦早間氣溫10到12℃,中度微風,沒有降雨,對跑者而言天氣非常理想。

(註:2018年倫敦馬拉松氣溫攝氏24.1℃,創史上最高)

六、路線

從倫敦東南邊起跑,可以飽覽倫敦的各個知名景點,包含格林威治公園(Greenwich Park)、卡蒂薩克號(Cutty Sark)、倫敦塔橋(Tower Bridge)、金絲雀碼頭(Canary Wharf)、倫敦眼(London Eye)、大笨鐘(Big Ben)、 國會大廈(House of Parliament)、白金漢宮(Buckingham Palace),與林蔭路(The Mall)。

IAAF(International Association of Athletics Federations)金標賽事、AIMS(Association of International Marathons and Distance Races)認證賽事,世界六大馬拉松(World Marathon Majors,東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥和紐約馬拉松)之一。

倫敦郊外的格林威治公園(Greenwich Park)就是0度經線(Prime meridian),亦稱格林威治子午線或本初經線的所在地,是東西半球的分界線,所以跑倫敦馬,你會從西半球跑到東半球,再從東半球跑回西半球。

心得:賽道狹窄、多處上下坡(雖說是緩上緩下,但跑起來有點煩)、彎來彎去加上人多,相較起柏林及芝加哥,倫敦不是很好跑。

七、Virgin Money London Marathon Running Show

(一)時間:

4月24日週三 11:00-20:00

4月25日週四 10:00-20:00

4月26日週五 10:00-20:00

4月27日週六 09:00-17:00

前後有4天,這也是筆者參加過的馬拉松中天數最多的。

倫敦馬EXPO比較特別的是,領號碼布跟領晶片是分開的。領完號碼布後,再去領晶片的櫃檯刷條碼領晶片。會場的中段會有一個地方可以領一個跑者包,裡面沒有衣服,但是有不少的食物,完賽T恤是要等比賽結束後過終點才領。

八、官方App

透過App Store或Google Play下載TCS NYC Marathon,輸入bib號碼就可以追蹤你關注的親友或選手跑到哪了!

九、官方贊助商

adidas:波士頓、柏林

asics:東京

New Balance:倫敦、紐約

Nike:芝加哥

貳、賽事當天

一、交通

比賽日拿著號碼布,可免費搭乘地鐵及火車。

(個人認為比東京馬拉松發的地鐵一日卷來得方便)

二、起跑集合區廁所

倫敦馬是筆者看過大型比賽集合處廁所最多的,多到放眼望去都是廁所,幾乎不用排隊。也因為廁所多,使用頻次不高,廁所乾淨且有附衛生紙。

三、賽事補給

*水:3英里起除7、11英里外,每英里提供250ml瓶裝礦泉水

*運動飲料:7、11、15、19及23英里

*能量膠:14、21.5英里

後半段有些水站已經先幫忙開瓶好,感覺貼心,不過大會補給沒有香蕉哦!至於民眾私補大多是各式各樣的軟糖。

大會官網上提及補給站瓶裝水如未飲用完,先倒光再丟棄,方便工作人員回收空瓶。實際觀察會這樣做的跑者少之又少,大多是喝個幾口後就往路旁丟,所以跑者要留意不要因踩到空瓶而仆街了。

四、完賽獎牌

正面圖案是倫敦地標,背面則是路線。

跟東京馬拉松一樣,沒有刻完賽時間的攤位或商店。

五、完賽時間及證明

賽後馬上可在官方App上查詢成績,正式完賽證明於大會官網下載。

隔天也沒有賣印有完賽跑者姓名及時間的報紙。

參、倫敦求婚大作戰

雖說與女友彼此已決定攜手共度人生,喜宴日期地點在前往倫敦之前也訂好了,但還沒單膝下跪求婚(先後順序不太對,心想能在倫敦求婚 滿足小小虛榮心 是一件很酷的事,謝謝另一半體諒!),於是有了此次求婚大作戰。

(1999年的電影《新娘百分百》(英語: Notting Hill ,中國大陸譯《諾丁山》,香港譯《摘星奇緣》),就是休葛蘭和茱莉亞羅勃茲相遇談戀愛的那個諾丁丘)

女友知道我要在倫敦求婚,要怎麼像《孫子兵法》始計篇中:「攻其無備,出其不意。此兵家之勝,不可先傳也。」真的讓我想破頭啊~原預想在倫敦馬終點後求婚,但女友可能已事先預想到,所幸與冰雪淨聰明的澎澎姐及雷霆走精銳的小布希討論後決定在賽後慶功宴再求,一來可以唱生日快樂歌,二來每人獻上一朵玫瑰花時分散女友注意力,殺她個措手不及給她一個驚喜!

在這裡真的感謝一同來跑倫敦馬的每一位團友們,能在2017年柏林馬認識你們這群有著非凡毅力,不畏辛苦地持續跑馬拉松的大家真好 ,讓我從此跳入出國跑馬這個大錢坑。 特別感謝澎澎姐與小布希的精心安排及協助幫忙,說真的!看到獨角獸蛋糕真的讓人又驚又喜!也祝福大家終生運動,永保健康。誠如馬拉松普查宗旨中所說:「能夠持續挑戰馬拉松,表示跑友的身體保持無恙,生活過得順暢。換言之,唯有長期保持健康和活力生活型態,才能強化體力和活化生命,也才能挑戰馬拉松。」

我的嘴唇和眼睛裡有永生的歡樂,

我的彎彎的眉毛裡有天堂的幸福。

感謝我的另一半 Katie,她像是世界上另一個我。

寫於2019年5月8日

附上fiancee 的倫敦馬心得-陳凱蒂的旅行與跑步人生

倫敦馬第二☆...✔

認識我的人應該知道...陳凱蒂就是一個喜歡做那種聽起來很酷的事...一個人世界各地趴趴走...爬大峽谷...衝浪...滑雪(然後扭傷腳..咦!)

所以當去年跑巴黎馬聽說今年的倫敦馬在4/28...我就覺得如果可以在39歲的最後一天在倫敦的街頭上奔跑(而且還封街給我跑...),用我的第五馬來告別30年華實在是一件很酷的事...加上小布希又要帶著一群朋友前往...本來想要四月初去跑羅馬馬的心就不自主動搖起來...

但是倫敦馬中籤率夭壽低...逗內(donate)名額又夭壽貴...就這樣掙扎拖到了去年7月...眼見連逗內名額都快沒了...米老鼠(當時只是一個凡坑必推的跑友大叔...)一句「反正要跑六大馬的話倫敦總有一天一定要跑,還不如趁有一群朋友跟小布希要去的時候趕快去..」,我想想也有道理咬著牙就跳坑了...怎知這一跳竟然跳出了一輩子都不會忘記的倫敦馬...

大家應該都記得陳凱蒂二月京都馬的公主復仇記吧...沒想到在京都之後我的整個宇宙被徹底大翻轉...從本來打算一個人一輩子到發現米老鼠原來是一直活在平行宇宙的那個他...所以當初亂推坑的大叔就這樣莫名其妙的變成了我倫敦馬全程陪跑的私人配速員...(以前常問神給我預備的那個人是跑到哪裡去了....原來是給我全世界走透透跑馬拉松去了...)

話說倫敦的天氣真的是跟後媽的臉一樣善變...倫敦馬當天的天氣預測每一天都在變...每一天的天氣預報跟當天實際的天氣也很不一樣...實在令人傻眼...賽前一天早上出去試跑一下後決定寧願多帶一件衣服綁腰上,也不要風吹起來雨下下來冷到掉眼淚...

好在倫敦馬當天沒下雨...也沒有像去年一樣高溫熱死人...冷冷的感覺是破PB的好天氣...米老鼠出發前就一直提醒我不要衝太快一路穩穩七分速就好...倫敦馬跟巴黎馬一樣是給瓶裝水...所以過水站也不用停...就這樣一路跑啊跑啊跑啊...生平第一次刷過530配速員...跟著500配速員跑了將近10公里...有那麼一剎那覺得自己這次破530不是不可能...

但是!跑步這種東西真的是藏不住...沒有練夠就是沒有練夠...沒有今天運氣比較好肌肉就給你撐久一點的那種好事...然後倫敦賽道一路從頭到尾上坡下坡...讓最討厭上坡的陳凱蒂跑到實在很想打人...而且倫敦的賽道不寬...還一直彎路...根本是在市區跑九彎十八拐...加上天氣冷...兩隻腳在25k開始亂抽筋...先抽左腳...按開之後換抽右腳...最後給我兩隻腳一起抽...

還好倫敦馬是八小時完賽...爬都爬得回來...反正破PB看來是無望了...再硬跑下去可能會跛腳...(陳凱蒂也不輕...要米老鼠背回終點應該會直接分手...)再轉念一想花了那麼多錢在賽道上待久一點也滿划算的...所以兩個人吃了補給吞了鹽錠後決定改用跑走戰略...上坡用走的...下坡平地緩跑...就這樣一步一步地離終點越來越近...

當最後跑到倫敦眼對岸跟前一天練跑經過的公園時就知道我的倫敦馬快要到終點了...情緒其實很複雜澎湃...想到自己從2017年名古屋初馬到2019年的倫敦馬...想到40歲前人生的起起伏伏高高低低...想到神真的沒有忘記我...讓我愛上跑步的單純、卻誤打誤撞地在感情路上快絕望時峰迴路轉遇到米老鼠...想到原來這世界上真的有一個人是神一直為我準備的...

但是!有了巴黎馬的教訓知道絕對不能哭...要不然照片會不好看(女生是不是很好笑...)最後一公里都是相機...本來還想要用走的...但是米老鼠牽起我的手就小跑起來...捧場的攝影師們相機一直喀喀喀...我們就這樣手牽手完成了第一場從頭一起跑到尾的馬拉松(我有史以來最慢馬)...一起摘下了我跑馬生涯的第二☆跟米老鼠的第五☆!

在跑到一半的時候...米老鼠說了一句「那麼痛苦的事我們為什麼要一直做...」對啊...跑馬拉松真的是一件很痛苦的事,在20多K崩潰的時候真的很想刪自己巴掌,但是當跑到終點知道自己又成功挑戰了自己,又完成一件很辛苦卻又痛苦得很過癮的事,就會很為自己感到驕傲...不由自主的又默默地再報下一場...這種矛盾的心情只有跑馬的人能夠體會...好幸運有一個一樣愛跑步(但是跟我一樣跑不快)的米老鼠在未來的日子裡和我一起在這無窮盡的馬拉松苦海中載浮載沉...

謝謝陳麻麻支持我的跑馬之路!

謝謝耶穌給我一雙愛跑步的腳跟一個愛跑步的米老鼠!

謝謝米老鼠就算我再慢都耐心陪跑...我答應你下次柏林一定乖乖練破PB!

註:其實我跟米老鼠在芝加哥馬就是一起進終點...當時大叔在30多K撿到我以後就好心的在雨中跟我一起跑完剩下的10K...緣分是不是很有趣!

註註:米老鼠的六星之路已經聽牌...我的六星之路目前計畫今年9月柏林馬、明年3月東京馬和明年11月紐約馬後聽牌...之後就大家一起卡關波馬...但是人生計畫趕不上變化...能不能按照計畫兩人一起完成六大馬就交給神安排嘍~

陳凱蒂的旅行與跑步人生FB連結傳送門在此