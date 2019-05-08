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來自阿爾卑斯山的挑戰 勃朗峰越野馬拉松

2019-05-08 09:36運動筆記 知行合逸

到夏慕尼有一千種親近冰川的方式，例如徒步、攀登、滑雪、跳傘等。選擇一家冰川旁邊的全景餐廳，一邊品嚐美食一邊欣賞美景；或是坐直升機翱翔於山谷和冰川上空，在高空中欣賞白朗峰的壯闊。其實還有一種更酷的方式——The Mont-Blanc Marathon！

提起Mont-Blanc，你可能會聯想到那個知名的奢侈品牌萬寶龍，不過對於越野跑者而言，「勃朗峰」才是讓人魂牽夢繞的詞彙！ Mont-Blanc法語意為「銀白色的山峰」，位於法國和義大利邊境，海拔4,807公尺，是歐洲最高峰。

一年一度的勃朗峰盛宴只有兩場：一場是六月底的勃朗峰越野馬拉松，宛如全世界跑者朝聖的麥加；另一場則是夏末的UTMB，那是全球越野愛好者的終極夢想。

每當比賽進行時，越野跑的頂尖高手們都聚集在夏慕尼小鎮，等待一場體能與智力的雙重角力，一場身體與靈魂的共同追逐。而你呢？是要依舊遠觀大神們的尖峰對決，還是參與其中把自己也變成賽道中獨一無二的風景？

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2019年勃朗峰越野馬拉松官方報名已截止，目前僅提供少量免抽籤名額，助您逐夢勃朗峰！

90公里超馬

比賽分成若干組別，最高難度組別的超級馬拉松，被稱為法國最具技術難度的越野跑線路，90公里，海拔爬升6,220公尺，關門時間卻只有24小時，完賽可獲得ITRA積分5分，主辦單位的官網上還溫馨提醒各位跑友：想順利完賽，建議至少有 ITRA 450分以上積分，當然，這並不是強制積分，而是如果低於450分，將很難完賽。至今完賽的中國跑者仍然寥寥無幾，有一年甚至全軍覆沒！你覺得它難嗎？

當然，沿途的美麗風景也是無以倫比，賽事路線前9公里，海拔直線上升1,400公尺， 從一開跑就極虐，沒在開坃笑的！翻越山巔後，阿爾卑斯山脈雪峰在初升的太陽下一字排開，十分震撼。看完賽道海拔圖，決定報名前請三思呀！

2018年，勃朗峰越野馬拉松80公里組別，從原來的80公里，調整為90公里。讓原本困難重重的賽事，難上加難。但法國選手的表現依舊搶眼，男子前十名，由7名法國選手包辦！女子組衛冕冠軍Mimmi Kotka ，以12小時10分奪得女子冠軍，排在所有參賽選手的第11名，比第二名女子選手整整快了1小時05分，她的成績即使在男子組選手中，也是相當具有分量的。

90公里冠軍Sylvain Court

女子衛冕冠軍Mimmi Kotka

42公里全馬

勃朗峰全馬組別，全長42公里，海拔上升2,780公尺，關門時間9小時，完賽可獲得ITRA積分2分。不過請千萬不要小看這個全馬，難度可不小！這場比賽有多難呢？從粗略的大數據來看，2018年，共有4,754人報名參賽，但最後僅有1,901人完賽，40%的完賽率，足以證明它的不凡！

然而，這是K天王（Kilian Jornet）最愛的賽道，迄今他還保持著3小時30分的大會紀錄。 2017年的白朗峰馬拉松，K天王面對眾多頂級高手的車輪戰，最終以3小時45分，在大雨大霧下衝過終點拱門，迎著眾多粉絲的掌聲和歡呼，風馳電掣般飛進終點線。 而2018年的比賽，則是艷陽高照的酷熱天氣，K天王出場卻依舊低調，起跑時不搶占第一排有利位置，而是在倒數第二個打卡點的時候，K天王成功逆轉，最終以3小時54分54秒成功衛冕冠軍。而因為異常炎熱的天氣，2018年中國選手的整體完賽率也只有33%，很多跑友表示，來年再戰！

來看看賽道的海拔爬升

這是一場滿足你對越野跑所有想像的盛會，賽道高度落差大、攀爬難度高、關門時間短，既讓你在跑時「生不如死」，又讓你跑完之後「欲罷不能」 。無數人漂洋過海，千萬里長驅，只為在這裡感受越野聖殿的魅力，因為心中有著勃朗峰對跑者的召喚，因為骨子裡對城市高牆之外的嚮往，因為曾經在這裡留下過光榮戰績、嚐到過折戟之憾呀！

垂直馬拉松

垂直馬拉松的距離很短，但是，3.8公里、累計爬升1,000公尺，是什麼樣的概念？讓全景圖告訴你：

就是這個概念！看到這張圖，你是否會倒抽一口氣，懷疑人生？不用懷疑，實際賽道就是如此，這就是通向天空的3.8公里！當然，在賽道上，除了可以收穫到令人震驚的勃朗峰美景，更可以親身體驗到歐洲越野跑選手的強悍，目瞪口呆的看著他們如何在這樣的賽道上離你遠去。

如果覺得42公里不怎麼過癮，或者只打算報個勃朗峰半馬或者十公里湊個熱鬧，建議可以再多挑戰一個垂直馬拉松，為接下來的比賽熱身。

半馬和10公里

比賽還有半馬和10公里兩種組別，半馬組別，全長23公里，海拔上升1,665公尺，關門時間5小時，完賽可獲得ITRA積分1分；10公里賽，海拔上升325公尺，需翻越一座小山，適合入門級別選手。

半馬賽道也是一如既往的直衝雲霄，並不比全馬簡單：

觀賽

參加勃朗峰越野馬拉松，就像參加一場馬拉松式永遠意猶未盡的盛宴，每一天都豐富多彩，由於比賽分成若干個項目，從周四最為艱難的90公里超馬，到週五的垂直馬拉松，再到週六的半馬和10公里，最後以周日的勃朗峰全馬達到最高點。只要參加其中一個項目，就可以藉此機會親眼目睹各種項目的神人們，感受震撼人心的賽事氛圍！

夏慕尼小鎮在這個週末，往往熱鬧非凡。晚上十一點多，夏慕尼廣場上仍然聚滿了人潮，每當選手跑過，大家都鼓掌歡呼加油，場面沸騰熱鬧至極，選手們則呼應著「謝謝」飛馳而過，夏慕尼此時此刻猶如不夜城，仰望深夜的勃朗峰，隱約可見選手的頭燈，連成長長一串，綿延在整座黝黑的大山之中，如此壯闊美景，是不是好想成為其中一員呢？

更為震撼的是，很多人帶著親友團參賽，幾歲的娃娃在路邊坐著，苦等爸爸媽媽或爺爺奶奶，然後陪他們一起跑完最後一公里，看著那些只有四、五歲的孩子們，眼睛晶晶亮，踢蹬著小短腿，陪伴爸爸媽媽爺爺奶奶們一起衝線，看著他們在終點互相親吻歡呼，讓人感動的想哭。如果可以，請帶著親友團一起參加，讓他們也感受一下這樣的氛圍吧！

夏慕尼小鎮也是個旅行的好地方，阿爾卑斯山脈群峰聳立，白雪皚皚，潔白的冰川如一條巨大的蟒蛇，從白朗峰蜿蜒而下，注入幽靜的河谷。這個處於法瑞意三國交界處的小城，匯聚了當地人民的熱情、登山滑雪的激情、薩瓦式火鍋的濃情、生活藝術的溫情，等著來自世界各地的人們用心發掘。可以去南針峰邂逅翼裝飛行的孤膽英雄，穿上冰爪踏上雪峰之巔，或者帶著滑翔翼在山谷間盤旋，打造獨一無二的夏慕尼！

2019 勃朗峰越野馬拉松 報名資訊

比賽時間：2019年6月28日～6月30日

比賽地點：法國 夏慕尼

比賽類別：

勃朗峰90公里：全長91公里，累計爬升6,220公尺，關門時間24小時。 6月28日凌晨4點開跑，完賽可獲得ITRA積分5分。

勃朗峰全馬：全長42公里，海拔爬升2,780公尺，關門時間9小時。6月30日早上7點開跑，完賽可獲得ITRA積分2分。

勃朗峰半馬：全長23公里，海拔爬升1,665公尺，關門時間5小時。6月29日早上8點開跑，完賽可獲得ITRA積分1分。

勃朗峰10公里：海拔爬升325公尺。6月29日下午1點開跑。

垂直馬拉松：全長3.8公里，海拔爬升1,000公尺。6月28日下午4點開跑。

 以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！

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