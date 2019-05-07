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Wings For Life 台灣站 李智群三度奪冠

2019-05-07 10:05運動筆記 皮卡皮丘

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台灣賽道男子冠軍由台灣李智群以53.27公里成績，成功拿下Wings For Life冠軍（圖片來源：Wings for Life World Run）

2019「Wings For Life全球路跑」台灣賽道男子冠軍，由台灣的長跑好手李智群以 53.27 公里奪冠，繼2014、2017年之後，三度成功拿下 Wings For Life 冠軍，將冠軍留在台灣！女子冠軍則由上屆巴西賽道冠軍、來自斯洛維尼亞的 Eva Zorman 以 42.16 公里奪冠。

2019 Wings For Life全球路跑大使Red Bull 運動員羽球球后「小戴」戴資穎，則以 16.5 公里成績超越自己賽前設定的 10 公里目標。本屆全球共超過 12 萬名跑者零時差開跑，全數捐出投入找尋脊髓損傷治癒方法研究的活動報名費，所有募款超過 350 萬歐元（約1億1千8百萬新台幣）。

2019 Wings For Life開跑（圖片來源：Wings for Life World Run）

「Wings For Life全球路跑」首創無固定終點線，於開跑三十分鐘後派出「終結者號（Catcher Car）」捕捉跑者，定期加速直到追上最後一名男女跑者產生冠軍才會結束賽事。

已完成賽事的跑者在舞台前一邊隨節奏搖擺，一邊觀賞舞台大螢幕上的賽道 live 直播，為還沒被終結者號捉到的選手加油，掌聲與尖叫從無間斷。

今年擔任終結者號駕駛的活動大使上班不要看的呱吉，在出發後 3 小時 37 分鐘完成追完所有跑者的任務，呱吉分享：「Wings For Life 這個賽事就像祭典一樣，非常開心，即使大家彼此不認識，遇到彼此都會互相打氣、呼喊加油，感覺大家非常熟悉，像朋友一樣，很喜歡這次的參與。」

在跑者起跑 30 分鐘後，全球的終結者號同步出發，往前追擊逐跑者（圖片來源：Wings for Life World Run）

領先群（圖片來源：Wings for Life World Run）

成功拿下三冠王的台灣男子冠軍李智群，在被終結者號追到後，説「以為 49K 會被追到，沒想到可以跑到 53K」，謙虛表示覺得自己很幸運：「這次賽道很多斜坡，難度真的很高，沒有想到成績比自己預估還高，滿開心的。」

來自斯洛維尼亞的 Eva Zorman 以 42.16 公里奪下女子冠軍（圖片來源：Wings for Life World Run）

Eva Zorman熱愛跑步，每週都會參加路跑，這次男友在旁一路相伴，是支持她前進的動力（圖片來源：Wings for Life World Run）

來自斯洛維尼亞的 Eva Zorman 才即將滿 22 歲，這次她以 42.16 公里奪下女子冠軍（圖片來源：Wings for Life World Run）

來自斯洛維尼亞的女子冠軍 Eva Zorman 非常年輕，才即將滿 22 歲，非常熱愛馬拉松的她，表示自己每週都會參加路跑，這次更在賽前先去爬了玉山，體力相當驚人，透露有男友的支持陪跑，是她前進的動力。

球后小戴開心參賽，更跑出好成績（圖片來源：Wings for Life World Run）

今年響應這場公益全球路跑賽事的活動大使也都興奮完賽，Red Bull 羽球運動員戴資穎超標自己賽前設定的 10 公里目標，挑戰成功被跑者戲稱的死亡上坡路，更在最後即將被終結者號追上的倒數兩分鐘路段，還衝刺還邊直播跟粉絲分享心情，直到被車追上也相當心滿意足的為自己和眾人歡呼；與戴資穎說好一起跑到 10 公里的極限單車選手鄭喬鴻透露：「在開跑的階段，小戴的跑速就非常快，一下我就被甩在後面，所以後來我就乾脆輕鬆跑。」

鐵人一哥謝昇諺也分享：「這次賽道真的難度很高，上坡很陡，我在第二圈上坡前被追上，但整體跑的感覺，氣溫涼爽還算滿舒服的，」並表示自己的成績有達到賽前設定目標 30-40 公里間，還算滿意！

被跑者戲稱的死亡上坡路（圖片來源：Wings for Life World Run）

除了台灣賽道難度變高，全球終結者號的速度，今年也比往年來得更快（圖片來源：Wings for Life World Run）

從所有賽道勝出的世界冠軍，男女冠軍都由俄羅斯選手拿下冠軍，男子冠軍由 Ivan Motorin 以 64.3 公里取勝，女子冠軍則由 Nina Zarina 以 53.7 公里奪冠。

不同於其他賽事「Wings For Life全球路跑」沒有終點線，只有終結者號，終結者號載有精密的掃描與衛星裝置，追過跑者後即時掃描植在跑者號碼衣中的晶片。被掃描的跑者即被視為淘汰，透過此功能不只每一位跑者的完賽距離能被精準紀錄，數據也同時傳送至全球資料庫，排出世界名次。提供獨特的冠軍獎項註，各地賽道的男女冠軍，可從下屆主辦國中任選一賽道前往參賽。

你也跑了 Wings For Life World Run 嗎？來為賽事打分數吧！

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