賽事心得／Wings For Life 幸運與球后小戴共跑

2019-05-07 09:58 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



2019 Wings For Life World Run 移師到台中，這場全球公益性同時起跑的賽事，淦哥年年必報，再加上今天就在地主所在地文心樂跑更是出動了三十多位一起參賽。

依照慣例再加上淦哥是后里在地人，早上報到手續辦完後當然要帶著大家在后里吃一下、看一下、玩一下囉！后里除了大家熟知的后豐鐵馬道、馬場、麗寶樂園之外，其它的小地方似乎顯為人知。其實還有幾個小地方也很有特色～鳳凰山、泰安車站（它是在后里不在苗栗唷）、月眉糖廠、樟公樹、舊社彩繪村。

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時間逼近起跑了，早早進入到起跑區，認識的跑友更多了，天空飄起小雨，這下太舒服了，今天應該會有人跑出很好的成績。最後果然文心樂跑這回最好成績有一位跑到34公里，一位跑到33.4公里，好多位跑到接近30公里，接近半馬的團友也不少，然後～淦哥弱弱的，今年只跑到13公里，自動投降（因為看到美麗的摩天輪就不想跑了）。

這裡之後就軟爛了

賽道遇到小戴了，就如前篇的Wings For Life - 報到攻略一樣路線沒有變，起跑前沒有遇到特別邀請來的來賓，原本想說今年太落漆了，沒想到跑到8公里左右遇到文心樂跑的團友（奇怪了，這些人平常比賽又沒跑那麼快，今天怎麼在我前面？）

他們說：淦哥！你有遇到小戴嗎？

我：沒有啊！

他們：在後面而已。我回頭看（哇太黑了看不出誰是誰）忽然有一個聲音出現，是小戴的聲音：滴加，滴加，哇滴加（新聞連結，她自己也有講到這段）。於是經過小戴同意，允許我們陪跑。

她很可愛～大部份都用台語跟我們聊天，然後還會打趣的說：你先跑，不要管我、力那Ａ押姑滴呷（你怎麼還在這裡）、不用回頭找我，哇滴加。到了十公里（小戴的原預計目標）她自己開了ＩＧ直播，淦哥不小心也入鏡了。路上也問她：妳平常有做跑步的訓練嗎？她：我們的訓練是不同方式。講著講著遇到上坡就被她海放了～我：哇！妳爬坡好快呀！小戴：我平路不行呀，等一下就被你追過去了（各位，真的要有實力才能在上坡路段跟上她）。照片呢？真的有拍到啦！只是太暗了，ＰＯ出來有損球后形象，只放一張分手照（呵，是這張之後淦哥就自動等車來了啦！小戴就繼續跑出去，有經過本人同意才合照的唷！不然又被球迷酸）（我知道你們知道我在講誰）。

自己原本預計今天要完成半馬距離，跑到麗寶樂園的摩天輪跟蔡豆牙還有亮哥、麥克風講好不跑了，等一下直接回會場比較近，結果我跟蔡豆牙遇到了詐騙集團，亮哥還有麥克風偷偷的趁我們不注意往前跑了（沒良心的傢伙），接下來當然是一路被刷卡了（用走的當然被刷）女徒弟圜圜上來了，這小女子正在直播中（我又不小心入鏡了）她：淦哥你怎麼用走的？淦：今天這樣就好了。她：你不是說叫我跑到15公里？淦：你加油。就這樣再次面對分手情節。 被終結了，有一位帥哥：請問要去哪裡搭接駁車？淦蔡：跟著我們小跑一公里多就回到會場了。帥哥：好，跟定你們了。前方50公尺補站補一下，疑！人咧？蔡豆牙剛剛那位說要一起跑回去的呢？蔡：我們又遇到詐騙集團了。哈哈～～

這一場賽事無論地點在台灣的哪裡，我想我每年都會報名參加，因為實在太好玩了，每年的賽道不同、遇到的人也不同、發生的趣事也是不同，這就是我喜歡跑這場的原因。