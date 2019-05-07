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賽前情報／Dada Run 新竹場 我跟彌勒佛有個約

2019-05-07 10:21運動筆記 Susan Su

今年夏天台灣全民瘋媽祖，那麼，秋天就來全民瘋彌勒吧！

聽說今年九月新竹將有一場 “DADA Run”，地點在峨眉鄉，起終在著名的峨嵋大佛腳下 (大自然文化世界，彌勒大道峨眉天恩彌勒佛院)。身為在地跑團，怎能不去探個路先咧? 來吧!! 跟著解結一起去探探這場賽事的10K路線有多厲害吧!

起點：天恩彌勒佛院停車場

這個停車場平常是早上9點才開放，因為我們怕曬，所以車子停附近路旁，6點出發探路

這是停車場旁的 '新春茶園'，他的茶焗蛋是我每到必買的美食!

吃了很多年的厲害茶焗蛋!

0-3K: 一路緩上的暖身坡

從停車場出發後，沿著快樂路前進，路面寬敞，大佛就在右邊幫你加油. 直到竹43時左轉，是的，這裡開始上坡，這時獨跑者，記得聽音樂，或是跟自己對話; 跟朋友一起跑的，多聊聊，不要看前面，這樣時間過得比較快；拚成績的，聽解結的話，這裡千萬別用盡力氣，it’s only the beginning…..

大家怕曬，6點天剛亮就準時出發

幹嘛要拍照？因為累了呀!

經過大約2K緩坡之後，竹43會獻上短暫的緩下坡，調整一下呼吸，2.6K後遇到台3線，請右轉，嗯… 繼續上坡… 好啦，一下下而已，路就平了，乖！

短暫的下坡路段，喘一下~

加油加油，快出到台三線了

3K-7K: 寬敞的台3線，悠閒的湖光山色，呼嘯的重機聲

右轉之後的台3線一路是很緩的上坡，右邊有湖有鳥，有餐廳有果園，左邊還有一些茶園跟時不時呼嘯而過的重機騎士，這是台灣版的頭文字D嗎!?

有人已經開始孔鏘了..

經過的果園，太早還沒開

大約6.3K左右，道路另一邊有個很大的全家，看來是台3線的一個重要休息站，平常來這裡LSD或是騎車的人，可以多多利用這個補給點，賽事當天，我想主辦應該會準備豐盛的補給，應該不用過馬路來找水喝吧？

這個餐廳的對面就是便利商店

接著，到6.95K左右，有個大大的”好客”桐花牆，這裡有個站牌寫著”赤柯站”，依照路線，這裡要右轉。

拍完照後，請右轉，進入竹49道路

7-10.8K: 這裡要練心，也要練心。

接下來的這一段道路，千萬別被美景騙了，除了要練心肺，也要練心，不然會一路問候人家長輩的.. 來吧!

右轉之後迎接我們的是一座橋跟一個湖，還有層山巒疊的遠山美景. 一路上風景美不勝收，左邊有山有水，讓我們手機快門按不停，一路上也有許多的美宅豪宅讓我們羨慕，住這裡，是一件多麼幸福的事呀!!

這段路的左岸風光，讚吧？！

令人羨慕的豪宅！

跑著跑著，大約8K左右，右邊居然出現一個小埤塘，水面上竟然還停了幾艘天鵝船，這是隱藏版琵琶湖嗎?!! 就在我們拍完照準備快樂前進時，大家一陣驚呆…. 是的，有陡坡!!! 有陡坡!!! 有陡坡!!! 到底是有多陡? 真心不騙，它會讓你直接放棄，轉換步兵模式!

這些人說要拍武嶺井上真悟的遠目，我怎麼覺得是峨眉頸上真霧的白目？....

天鵝船表示？...

既然這次是探路，那是要認真什麼? 所以，就開心散步，欣賞道路兩旁的美景吧!! 對了，此時尚是桐花季節的尾聲，路上偶有出現一地的桐花落花，想必再早幾周來跑的話，應該是飄滿五月雪吧!

各位觀眾，哭坡來惹~

就是有人醬子惡劣，一定要在坡頂拍...

桐花還真是蠻美的，如果不是上坡的話...

最後，看看錶，也快9K了，過了一段陡下坡之後，是的，貼心的主辦，怕大家爬不夠，再過了十方禪林之後，再送各位一段坡…. 因為已經看到彌勒佛的B面就在眼前，知道終點就在咫尺之間，只好，含淚，咬牙，嘎屌，撐住，whatever，衝這最後一坡吧!! 撐過去，終點就在眼前了，恭喜達陣~

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上完坡，疑?! 右邊可不是彌勒佛嗎? 終點快到了嗎?!

住這好像可以每天跑坡，然後功力大增？嗯，我說說而已..

依照路線，這裡要向右

大佛的弟弟?!

原來是到了佛門聖地了

很好，又是上坡，好樣的...

爬完最後一段坡，前面出去就是終點了，終於...

阿木，我回來了!!

到了終點看了一下錶，實測實為10.8K，因為路線上上下下，請跑者考慮自身狀況調整跑速，如果屬於聽到槍聲就噴出去的，很容易會在8K後爆掉哦!! 這條路線很新竹縣，因為風景優美，台三線路寬，線道路雖小又陡，但是一路都有樹蔭跟美景可以欣賞. 若是不拚成績的. 換個心境，會發現這是一條超推的森呼吸散步路線哦!

BJ4，請自行解讀

彌勒佛，你一定要這樣考驗我嗎?!!

聽說這場已經開報，主辦的名聲以豐富補給以及超狂物資見稱，歡迎大家來跑跑吃吃喝喝，順便來看看彌勒佛，學習祂的笑口常開吧!~

跑完了，補給是一定要的

實測10.8K，從終點到停車位置忘了按錶，變成11

報名連結底佳:

http://www.ctrun.com.tw/pageDaDa.aspx?CF_ActCode=AD190908&id=85

謝謝 #新竹路跑社 的朋友們一起來探路哦!

騎士
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