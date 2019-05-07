帶小比旅跑台灣／長濱金剛馬拉松 雙浪好好玩

2019-05-07 09:49 運動筆記 陳嘉齡



又到了分享賽事的時間了！

上星期六一早，我在高雄武昌教會接受給力媽媽領獎之後，就趕緊把東西拿回家裡放。

接著，便帶著小比前往我們的目的地-長濱。

我們在國中的時候，曾讀過長濱文化。今天幫大家複習一遍吧！

長濱文化是到現在臺灣所發現最古老的文化，出現在台灣尚與亞洲大陸相連時，是一個以漁獵和採集為生的隊群社會，人口不多，主要居住在海邊的洞穴及岩蔭，不知農耕、畜牧，亦不會製陶，也不會鍊鐵，但已知用火，以敲擊的方式製作石器，生活則靠狩獵和採集自然食物維生，分布地點則於台灣東部及恆春半島海岸。

該文化由1968年台大考古隊於台東縣長濱鄉八仙洞發現，並根據考古通則，以該地「長濱」為名。長濱文化的年代最早可以推到距今約5萬年以上，一直到5000多年前才逐漸消失。此為舊石器時代晚期。長光這個地方原名為石坑，居民主要來自大港口、靜浦與奇美三社，與城仔埔的噶瑪蘭平埔族學習種植水稻，並透過年齡階級制度，集中部落人力開闢灌溉渠道，使部落裡的水田面積激增。

在風塵僕僕開了五個多小時的車，看了許多無敵海景之後，我終於到達我們的目的地。因以接近晚餐時分，便聯絡了當地民間友人，準備到他家參加選手之夜好大吃一頓（誤）

當認識的朋友一一到來，民間友人的家人很熱情，為了準備晚餐，還特地到他們家旁邊的冰箱（大海），釣了龍蝦，七星蟳，鬼頭刀等新鮮海產及好吃的家常小菜，讓大家大快朵頤。在這裡真的很謝謝他們啊！

因隔天很早起跑，所以我們便前往友人幫我們代訂的民宿休息，好準備參加隔日的賽事。小比一到民宿幫他洗完澡之後，他又來了，激動的睡不著覺，還開心的尖叫，害我很怕他吵到隔壁的房客睡覺。好不容易，他終於累了，那時候已經半夜二點，我才可以好好休息。半夜三點十分，我便起身（根本沒睡😭）幫小比灌完牛奶後，便抱他下樓準備前往會場，參加今天的賽事。

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在到達會場之後，因為知道很多朋友會去，便開始尋親之旅。（集滿十個可以換一包乖乖，大誤）

當一一捕獲之後，大家也愉快的大合照，大家問候最近近況，並互相勉勵，愉快地等候賽事的開始。清晨4：50分，鳴笛聲響起，從長濱國小出發便揭開了今天的賽事。因全馬和半馬一起出發，所以賽道有些狹小，很多人擠在一起，所以我在跑的時候特別小心，深怕推車會撞到人。而沿途的村民加油聲不斷，讓人更覺愉快。

在跑沒幾百公尺之後，轉個彎就開始要爬金剛山了，因推車比較不好推，要爬2K左右的坡，所以我的速度也就慢下來了，這時跑友弟弟張承源和傅哥及張志成成哥，從我身邊刷卡經過，他們看不下去，便把小比給推走了😭。

而我也只能在後面拼命追趕，到達第二個補給站，才追到他們，正悠閒的等著我，他們是變態哦，爬坡還跑那麼快，我都追不到😭

那時候，我已經到達金剛大道。天啊！我終於來到這夢幻的「金剛大道」！！！

就是因為這裡的山形似金剛，對，就是抓走白衣女人的那個金剛！我是沒看到啦…XDD

呦厚～～一望無際的草綠稻田，搭配遠眺的太平洋。

各位觀眾！整條道路沒有電線桿！！！除了歇腳的發呆亭，也沒有任何的建築物。

傳說中的「海天一線」這裡也看得到。

我家門前有小河已經不算甚麼，我家門前有大海才真王道。我要成為海賊王（被踢飛）

回到正題，這條東13鄉道，同時也是忠勇自行車道的規劃路線。

沿東13鄉道經忠勇社區、長光梯田至台11線，再回到長濱市區，總共約7公里路程。（休閒組的）

另一頭進入的話，從長濱市區轉入東13產業道路一路往西，沿路可探訪百年榕樹、石龜許願池、巨石遺址、水源地等，有數個獨具地方特色的景點，接著順著產業道路一路往東滑行，相當舒服！（但是我沒有腳踏車，只能用跑的，所以只是寫開心的，又被踢飛）

在第二個補給站，主辦還準備了許多稻草，讓大家在一望無際的梯田裡拍照，真是貼心。

拍完照幫小比灌完水之後，他們又把小比推走了，我，我，我又要開始追了😭

沿途只要有人的地方，就有加油聲，更有阿公阿嬤站在路口坐在輪椅上為大家大喊加油，真的讓人好感動啊！

補給更有特色小吃，爆漿雞肉捲，阿美哈哈飯及小米甜甜圈，水和運動飲料及海棉準備的更是充足，更有小米酒讓你喝到飽。

在沿路追趕之下，我好不容易追到他們了，這時候阿春也準備全力衝刺，展開他的全馬之旅。在這裡真的很謝謝他，擔誤了他那麼久的時間，差點讓他變成男腫一。

這時候，跑步的風景也變了，變成是超級無敵大海景。託老天爺的福，今天的天氣很涼爽，所以跑起來也可以吹到涼涼的風，沿途的村民加油聲也一直沒斷過，還熱情的表情原住民舞蹈，沒有跟著下去跳，真的太對不起他們了。

接著經過來這裡渡假的露營遊客，他們也在營地大聲的喊著加油。過沒多久，民宿的大姐，還跟先生特地開車前來，為我們加油打氣，真的讓我太感動了😭

在有無敵海景及涼爽的風陪伴下，我終於到達八仙洞了，以前都是開車經過，沒有用腳踏過它們的土地，感覺真的超讚的。

在回程的途中，我腰部的舊疾似乎也開始隱隱作痛，我只能忍著痛，一步步跑走著準備回到終點。

這時候，黃琦絜小可愛，因她已先回到終點，她又騎著機車，帶著私補前來，讓我更有力氣前進，在這裡真的很謝謝她。

好不容易，我終於到終點了，真的要感謝上天，我終於完成了這場賽事。

在這裡，再一次謝謝民間友人家人的招待。

謝謝阿春和傅哥，怕我太累，輪流幫我推小比，讓我們順利完成這場賽事。

謝謝民宿大姐，熱情的招待及加油打氣。

謝謝沿途拍照及加油打氣的跑友。

謝謝主辦單位及辛苦的志工為大家服務。

謝謝辛苦的攝影師，長時間蹲在路邊為大家拍照。

謝謝沿路的加油團。

這真是讓人難忘的回憶。

#2019金剛雙浪馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

#第三次半馬達成