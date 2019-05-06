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Wings For Life 全球12萬人零時差起跑

2019-05-06 09:43運動筆記 皮卡皮丘

Wings For Life全球路跑5日晚上7點開跑，在跑者出發30分鐘後，終結者號將發動，往前追逐跑者（圖片來源：主辦單位）

「為不能跑的人而跑」 — 由「Wings For Life 脊髓研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」台灣站，5日晚上 7 點從台中麗寶賽車場作為起點，正式開跑！

現場五千多名跑者與全球路跑活動大使－Red Bull 運動員羽球球后戴資穎、極限單車選手鄭喬鴻、鐵人一哥謝昇諺等人鳴槍後奮力衝上跑道。

相較於一般路跑賽事，Wings For Life 全球路跑沒有終點線，而是派出「終結者號（Catcher Car）」於開跑 30 分鐘後從起跑點出發追逐跑者，本次由知名 Youtube 工作室：上班不要看的呱吉（現任台北市議員）駕駛，最後被追上的男女跑者各一名成為冠軍，透過晶片將數據傳送至全球資料庫中，與 87 個國家共同排出世界名次。 「Wings For Life全球路跑」報名費與來自各界的募款，將全數捐給「Wings For Life脊髓研究基金會」，投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。今年許多活動大使都一同響應這場別具意義的賽事，包含Red Bull 運動員羽球球后戴資穎、極限單車選手鄭喬鴻、鐵人一哥謝昇諺、紅面棋王周俊勳、花式籃球球魁陳勇勝、插畫創作人Duncan、我是馬克、大陰盜百貨、知名 Youtube 工作室：上班不要看。

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大陰盜百貨（左起）、我是馬克、2017/2014台灣站冠軍李智群、2016台灣站后冠陳雅芬、戴資穎、呱吉、洛基、阿傑、大黑、蔡哥（圖片來源：主辦單位）

開跑前，活動大使們大方分享心情，戴資穎表示為自己設定目標 10 公里，並說明：「聽朋友分享這次賽道有一些上坡道最難跑，好像是 10 公里後會遇到，所以我希望自己至少可以跑到 10 公里，我滿喜歡挑戰困難的。」而圖文創作家我是馬克的「馬克」、大陰盜百貨的「盜哥」，以及知名 Youtube 上班不要看工作室的成員們都為了Wings For Life，於賽前認真特訓，希望這次可以跑出更好的成績。

曾獲得過往賽事冠軍的跑者們，包含蘇志濱、李智群、簡培宇、陳雅芬也再度參賽，智群解析：「今年的賽道挑戰性比較高，有比較多的斜坡，我覺得穩定性是重點，由於今年終結者號速度變快，我預計台灣賽道約莫55公里，冠軍就會出爐。」

今年亦有巴西的女冠軍及各國選手來台參賽，各國跑者齊聚自台中麗寶樂園開跑，一同用行動支持 2019 Wings For Life 公益全球路跑活動。

＊賽事新聞 就在運動筆記＊

戴資穎羽球
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