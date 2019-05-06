Namib Race Day 7 全員完賽的喜悅

2019-05-06 09:37 運動筆記 Rose Chao



8天沒洗澡的內心獨白

看到手機上的日曆顯示「4」，期待已久的5月4日終於到了，回文明世界的日子、有水有電有網路的日子，多麼美好！我感覺自己的極限已到極點，但我有什麼好說的呢？我又沒跑，只是每天旁觀發發稿，可是我對於沙、髒、臭、亂、因陋就簡已經到頂點了！八天七夜是極限，不能再長了！昨天網路有問題，一篇稿子發了近五小時才完工，大概是這個影響心情吧，然而一切已近終點，馬上可以回市區，我該回到正面思考，為所有跑者高興喝采！7天250公里自負重毫無疑問是趟苦行，Long March接束那天，Jack說，想到自己跑走了十多個小時，足足夠從台北飛約翰尼斯堡、還含轉機時間，讓他突然覺得自己很蠢！我們聽了都笑翻了，可不是？但我也立刻鼓勵他：「所以你應該覺得自己很棒！很了不起，做了這樣高難度的事！」在這段漫長的旅程中，跑者有多少這樣的內心交戰？在忍耐、抱怨、空無、堅持、撐住之間擺盪，最後卻一天接著一天完賽，這群人的強大，已無言語可形容，只能一再豎起大姆指。

Stage 6 The Final Footsteps

今天是賽事最後一階段：Stage 6 The Final Footsteps 「最後的足跡」，10公里的賽道含括海邊、岩石地形、小沙丘、鹽鹼地和礫石，因為獎牌已經在握，跑者心情格外不同，而所有媒體及工作人員則在終點線等待奉上獎牌的光榮時刻。男總一毫無意外的再度由Florian Viuex 以五分速、不到一個小時的時間衝回終點線，這位32歲的瑞士籍跑者是第一次參加四大極地馬，總二則是由連日來緊追在後的46歲昔日總冠軍Daniel Parr，台灣跑者由林義傑、范逸臣和香港籍的Katherine Pang 牽手率先抵達終點。不論是老將或超馬新手，所有跑者完賽的瞬間都是激動喜悅交織的複雜感受，我們來看看完賽者群像：

林義傑以37:35:00獲得總排第25的成績，身旁是范逸臣和香港籍的Katherine Pang ， Katherine 同時也是30-39歲女子組分組冠軍

Jim 闞超俊拿出父親相片激動落淚！他在完賽後已拿到四大極地超馬大滿貫

Jack 徐有德激動地把登山杖丟在地上仰天呼嘯，一切痛苦都過去了！

65歲的日本籍昔日冠軍Kazuko Kaihata 衝線時，台灣跑者對她大喊「卡哇伊」！她也是60-69歲女子組分組冠軍

Edward 謝義簧在到終點前先不慌不忙喝口水再衝線

Nick 江俊宏以一貫的低調淡定通過終點線

嬌小可愛的Stella張瑋琪甜笑過關，讓人不相信她經歷了七天艱苦的長征

漂亮的長腿空姊Emma廖儀諠優雅衝線

周林信以35:11:17排名第15，為台灣跑者成績最佳，也成為四大極地超馬大滿貫俱樂部成員，身旁是他的妻子

李政全完賽後舉國旗留影

「江西趕屍團」三人組左起段坤豪、邵文美、黃張維笑傲江湖拿到完賽獎牌！

曬得發紅的「超馬好手張乃元」再下一城，開心留影。晚上的慶功宴也舉行了頒獎儀式，跑者惺惺相惜，為彼此鼓掌歡呼！

裝義肢的馮錦雄夫妻和友人組成的Midlife Crazy隊獲團體組冠軍

圖中的女總一Joanna Zakrzewski ， 成績28:10:44，女子組前三名是多麼美麗！

團中的男總一Florian Viuex，成績23:54:26，男子組前三名帥氣非凡！

Namib Race 2019圓滿落幕，這是一次太深刻的回憶！體能不足以勝任如此高難度賽事的我有幸插花，重回記者本色、與這麼多優秀的跑者交會，從此對「跑步」、「馬拉松」的視野大有不同，要深深謝謝小傑！謝謝每一位相伴的夥伴！