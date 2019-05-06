賽事心得／波士頓馬拉松 幸運女神會眷顧吃課表的人

2019-05-06 09:54 運動筆記 Eva Wang



2013年11月開始練跑後慢慢的知道了最古老的馬拉松 波士頓馬拉松，聽每一個朋友口述的波馬充滿著挑戰和夢幻。那時候上網查詢了波馬的資料，了解到BQ是什麼？當初只為了能跟著童軍團夥伴登玉山增強體能和改善中年容易發福的身軀開始練跑的我想說我慢慢練40年到80歲應該會有機會達到BQ。意外的是我開始跑馬以後常常得到幸運女神的眷顧，初馬就跑到還算不錯的成績，隔二個月後的第3馬破4，我覺得我似乎可以將40年的練習時間縮短。可是隨著我後來亂跑比賽（一個月2馬，超馬和全馬連週）後，我的成績就一直停滯在第3馬3:54。

2016年我幸運地入選Garmin PB班第一屆，經過一整個18週科學化週期訓練後，我雖然賽前求好心切愚蠢的吃了以前從沒有吃過的延經藥，在賽道上邊跑邊吐還是有破PB，成績進步到3:45:02，離BQ越來越近了。在隔月我原本只打算輕鬆旅跑的重慶馬又拼了一次成績3:44:00，撒花轉圈我人生的第一次BQ，我離波馬越來越近了。2017年9月我一邊用這BQ60秒的成績練習報名了一次明知不可能的波馬一邊用我練過的Garmin PB班課表自己又練了一個18週的課表參賽2017年11月的上海馬，再一次幸運女神眷顧吃課表的我，賽前寫在手背上的是3:40（BQ5分鐘）的每5km時間，卻意外的跑到3:33:18，我自己也無法相信我竟然有BQ11:42，2019年123屆波士頓馬拉松我來了。從此我更深信馬場幸運女神會眷顧吃課表的人，我從此有了吃課表奴性⋯⋯

4/11日下午隨著新奇旅行社的波馬團一起出發，經歷了一些遊玩的行程後迎來了我最期待的比賽日，一大早旅團是預備5點出發，時差的嚴重影響下我一如既往的3點就醒了，為了不打擾到室友挨到4點起床準備，結果發現生理期準時報到，心中不僅哀鴻遍野。穿著預備的保暖遊民裝扮在早餐廳只喝了一杯加了一半鮮奶的咖啡就拿著早餐包隨車出發了⋯⋯

車子抵達波士頓後停靠在波馬寄物處附近，大家在車上休息，隨著第一批出發的視障跑者、第二批wave 1、2依次下車後，2個多小時後我wave3的也下車後冒著豪大雨穿越過積水的公園順利的完成寄物和搭車。還好身上的遊民裝（兩件外套、絨褲）輕便雨衣、摺傘、防水鞋套讓我保持全身乾爽溫暖。（提醒波馬的下屆跑者，現在就收集好不要的保暖衣物留到波馬賽前穿，波馬氣候多變，衣服寧多勿缺）。

上了接駁校車後車上的暖氣讓穿不少衣服的我開始冒汗，把雨衣脫下後拉開兩件外套的拉鍊散熱（提醒帶有拉鍊的外套比較好散熱方便且給大會攝影師拍照方便，拍照要露出號碼布）意外的是接駁校車竟然會塞車，這時候有點想睡覺可是又睡不著，把隨身帶的麵包吃掉一些，校車非常緩慢的抵達起點進入選手村後就聽到廣播在不斷重複的播wave 3的選手要移動的起點（大約這個意思），天哪傳說中的選手村的免費咖啡和貝果呢？

我只看到滿地的凌亂的塑膠布和流動廁所前長長的隊伍，只得在變排隊等候時邊脫衣服鞋套吃我隨身帶的麵包、做關節暖身操。

排完廁所時Wave4也開始往起點移動了，急匆匆地邊跑邊看著指示牌終於抵達wave 3.3的最後一排後就開始跟著人群往前移動開始起跑了。

為了這次波馬我用NRC的App制定了一個20週的課表，課表日誌可參看FB 我的波馬20週訓練日誌

https://m.facebook.com/eva.wang.792/albums/2204215366264806/。

我原本是計畫這場波馬要破330，所以一開始的計畫是前段的下波目標配速是配4:00-4:30，我的優勢是下坡，去年石碇馬超半馬上坡用走的跑到女總一，可是一出發前方是滿滿的人牆跑不出去，感覺浪費體力的蛇行也沒辦法突圍後，我只得跟著人群前進，結果前5km手錶的平均均速顯示是5分多，而且感覺這個速度下坡是煞車中，腿肌比較耗力，和我平時跑馬臀肌耗力感覺完全不同。

5km後太陽出來了，地面的水氣開始蒸發感覺很悶熱，頭開始痛起來了，一開始覺得很緊張，超擔心自己會不會暈倒在賽道上，不斷幻想說如果自己這場出意外，會不會給家人留下不良紀錄，老公會不會對我的海外馬下禁跑令，想起出發後老公line給我的叮囑。

不能讓家人擔心啊！家人多年來的嘴上不支持行動支持才讓我能夠踏進這個聖殿，老公陪了我很多次的30+訓練

這時候賽道比較不擁擠了，可是我把速度調慢一些，後來想明白應該是早上咖啡只有喝半杯的緣故，長期喝咖啡已經咖啡嚴重成癮的我以前也曾經因為沒喝咖啡頭這樣痛過，這次是睡眠嚴重不足又喝太少。我開始吃了身上的一包咖啡口味的能量包，又吃了一包大會補給站提供的咖啡因能量包（口感很黏稠配水也很難吞嚥）感覺頭不痛了，可是跑了15km發現沒有達到預期目標，看了看手錶的平均配速離我的目標配速有點差距，考量了後段有我最怕的高溫和上坡，我這場已經不太可能逆轉成績破330，於是務實的我馬上改變策略，沒破PB就要留下歡樂美好回憶目標，拿出手機開始跑跑停停的沿路拍照錄影紀念的玩跑模式，我要用影像永遠紀錄下這個夢幻賽道。特別錄影了男生跑者最嚮往的尖叫隧道，這是所有男生跑者愛最期待的，這會成為你達標BQ訓練之路的動能。男生跑者來跑忙著kiss可能沒手錄影時一定要記得按手錶Lap 紀錄一下這最歡樂的時光

https://youtu.be/pXSgbwCOZYo。

更改模式後，比賽變得輕鬆歡樂，和路旁的大人小孩擊掌合照錄影，和小孩合影，小孩的爸爸也熱情入鏡，爸爸我只想要你的小孩啊⋯⋯

聽到大家喊出我背心上的TAIWAN，就舉雙手回應大喊TAIWAN。（建議下屆跑者穿印有Taiwan 字樣的跑衣參賽，路旁的加油人群看到會馬上喊出Taiwan，聽到時會很嗨）

https://youtu.be/8iiiUpiY95M

一路歡樂的和美女合照和賽道上的海軍陸戰隊的小鮮肉合照。

我連何時經過碎心坡也無感，快跑完時才想起那個傳說中的碎心坡呢？全部照片參看我的FB 相簿

https://m.facebook.com/eva.wang.792/albums/2403810089638665/。

跑到終點時又和跑B.A.A 5km時一樣的感受，不捨得跑完了，這個賽道太熱情太迷人了。在離終點前從商會眷屬組成加油團手上拿過小國旗，不僅有些小遺憾，還問了一句：沒有大國旗？加油團說：早沒了。

哭哭！一路揮舞著小國旗衝吧⋯⋯玩了42km的我昏昏的舉正國旗（我的角度看是正的）衝線，暈！照片拍出來全是反的，最後玩賽時間是4:04:36，我拿到了我人生的第一個獨角獸獎牌

提醒下屆跑者，建議自備國旗出國，因為商會會臨時說國旗數量不夠，披大國旗衝線會很好看，大國旗不容易拿反，因為太大是用披的，可以在家先練習一下，怎麼披最帥，跑完拍照時要注意一下，這時候會拿反要練一下，這些賽前練習我沒有練結果造成國旗拿反的遺憾。

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建議下屆跑者賽前預購照片，今年賽前預購金額是60美，賽後的訂購金額是89.95美，在選手村遇到攝影師就大膽亮出號碼布，賽道上張開雙臂大聲喊Taiwan就容易被拍，我全部照片有45張還有附贈我9張賽道照片和男女冠軍衝線照。我的賽道照片請參看FB相簿

https://m.facebook.com/eva.wang.792/albums/2428350687184605/

最後要感謝我的家人支持和容忍讓我一圓夢想，感謝Garmin PB班、感謝徐國峰總教練的課表，雖然我常常沒跑到強度課表配速，但是吃完課表我進步很多。44歲微胖小個150的我可以完成波馬夢，相信你（妳）也可以完全夢想的，BQ是每一個努力跑者都有機會達到的。