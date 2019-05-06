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練習心得／小琉球練跑 感受比多巴胺更迷人的心流狀態

2019-05-06 10:12運動筆記 鄭筱靜

不久前在社群網站看到一位愛運動的心理師提出的分享：「心流」-是指一種全神貫注、忘我的心理狀態，在當下時間感與空間感是幾乎不存在的，而且在當中可以獲得充實愉悅的感受（#張心理師的運動處方籤）

於是乎我開始在每次的訓練中，尋找那奇妙的感覺。

總覺得換個地點進行也許更加分，也因為實在太愛海了...說走就走選擇了小琉球。

一早驅車前往東港，買了最近一班次的船票⋯⋯

約莫25分鐘後抵達，民宿主人偕同女兒開著可愛的麵包車來接我。

簡單又溫馨的住宿環境（含早餐）

這張大床足夠我翻滾個夠了haha

跑褲/runpanda 、跑襪/handyrunning、跑鞋/on雲端跑鞋

到達時間大概是下午3:30左右，簡單置放行李後迫不及待換上跑服跑鞋外出探險去～才一個轉角遇到這片美麗的花，都說旅行中的每個偶然都值得珍藏，果真如此！

沿著環島公路首先來到了蛤板灣。

這裡有小琉球威尼斯沙灘之稱

\實在是很美，可惜了陰天微雨，沒能見上落日餘暉。稍作停留後繼續往下進行。

來到熟悉的冰店，但平日沒有營業，這裡的芒果冰相當好吃喔！還有老闆獨家秘制百香風味情人果。

接著來到了烏鬼洞（又稱鬼界厝，是位於臺灣屏東縣琉球鄉天福村的珊瑚礁岩洞，為1636年拉美島事件小琉球社人的躲藏與罹難處，亦是當地觀光景點，曾被誤會是黑奴所居。）

環島公路上處處充滿驚奇

轉進到市區經過的是琉球國中，真心覺得在這樣被山林美景擁抱的環境下學習，應該更有效率！

環境保護人人有責啊！

Day1-完成里程：12.12km。

隔天清晨6點，見外頭無雨，依舊迅速的整裝外出。

起跑2公里左右看到這片浮潛客最愛的海域之一（在美人洞附近）

我瞪大雙眼搜尋看有沒有海龜的蹤影

美人就該路過美人洞（位於琉球嶼北方，風景區以環島公路分隔為兩部份，右側有石階向下伸入珊瑚區中，左側則向上伸入珊瑚礁山坡地中，人行步道長約四公里。風景區斷續相連約二十餘洞，天造人塑、各有特色。）

接著經過公船碼頭後來到龍蝦洞（為一厚曾珊瑚礁的海岸地帶，曾因盛產龍蝦而得名。海水流經岩石中的縫隙時，會發出嗡嗡的共鳴聲，相當奇妙；另外此處也分佈著許多壺穴小地形與海蝕溝、海崖、海蝕凹壁的地形。）

幸運的看到兩隻海龜浮上水面換氣。

沒有藍天白雲是這趟最可惜的地方，不過光是聽聽海浪聲我也心滿意足。

一張剪影照把當下的心情封存起來吧。

喜歡山林、但更鍾情於海，每每在這樣恣意的環境下做著自己喜愛的事情，無論跑步或單車，總能為妥善的照顧好身心靈。

分享

Day2-這天的完成里程數：10.02km

我想～除了追尋那所謂的心流感受外，更多的是對這環境的熱愛與滿足吧！就像張心理師提到的，「運動的動力就應該來自內在的動機，千萬別讓焦慮來主導你的運動」

當我在體驗心流感受的過程，時而沈浸也時而分心、畢竟現實生活的牽絆還是存在的！

不過我很慶幸我不但體會並且感受了這心流感受的過程。

如果可以，你也拎著跑鞋找一個嚮往並且可及的地點～追尋你的心流感受吧！

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

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