永豐銀行摩曼頓女力路跑 女力大使閻奕格現身

2019-05-05 17:34 運動筆記 皮卡皮丘



10K組起跑（圖片來源：主辦單位）

2019 永豐銀行摩曼頓女力路跑 5 月 4 日（六）下午兩點於三重幸福水漾公園（大台北都會公園）正式起跑，參賽者於賽前接受健身工廠的 FF 跑者體能訓練，以及透過 NRC 教練團的跑步課程，調整最佳狀態蓄勢待發。

摩曼頓總經理林世堂表示：「這是摩曼頓第一次舉辦路跑，就是專為女性打造，希望大家都能開開心心享受美好的下午。」而冠名贊助商永豐銀行消費金融處吳建毅資深副總經理也認為：「人生最重要的財富就是健康，希望所有女性都能透過運動累積健康。」

賽事現場眾星雲集，藉由跑步習慣維持身材的女力大使閻奕格與大家分享運動習慣，世大運馬拉松國手游雅君亦同台鳴槍儀式，還有為此場賽事打造賽一的華裔設計師 Daniel Wong 也蒞臨現場。

此外，李逸涵、蔡宜瑾、麥玉潔以及林佩潔等美女主播，今天也褪去正裝，與參賽者們一同齊心開跑。

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現場貴賓與跑者們起跑前大合照（圖片來源：主辦單位）

5K組起跑（圖片來源：主辦單位）

起跑前，由健身工廠帶領活力 ZUMBA 暖身，並在賽後提供舒活瑜珈放鬆肌群，COFIT 營養師推出獨家講座，公開增肌減脂秘方帖步，要參賽者邊動邊，吃出令人稱羨的好身材！

活動會場配置多項貼心服務，不但有美髮與賽衣改造區讓參賽者大玩多變造型，還有 KISSME 花漾美姬帶來精美好禮與彩妝體驗，以及由 UNIX 贊助的氣壓式按摩區，針對運動後疲勞雙腿進行深度按摩達到放鬆效果，參賽者於完賽後大啖沁涼消暑的歐夏蕾雪糕，活動會場更準備了兒童氣墊遊戲區與飛鏢機 COUNT-UP 加分遊戲。

參賽者完賽後分享：「很開心摩曼頓主辦這樣的活動，難得有這麼貼心為女生打造的路跑賽事，從美髮、美妝、賽衣改造到按摩，玩得非常盡興！」現場不論參賽的女性朋友或是一同參與的親友，相信都度過一個充實、難忘的下午！

摩曼頓總經理林世堂表示：「這是摩曼頓第一次舉辦路跑，就是專為女性打造，希望大家都能開開心心享受美好的下午。」（圖片來源：主辦單位）

現場貴賓鳴槍起跑（圖片來源：主辦單位）

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