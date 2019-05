跑給車子追!Wings for Life World Run 線上直播

2019-05-05



[Live] Wings For Life World Run 中文線上直播(5/5 晚間 18:50 開始)

「2019 Wings For Life全球路跑」台灣站將於 5 月 5 日(日)19:00 從台中麗寶樂園開跑!

本屆共計約 6,000 名跑者參賽,各國冠軍和選手也將特地飛來台灣參賽,將與 2019 Wings For Life 全球路跑活動大使─ Red Bull 運動員羽球球后戴資穎、跳高好手向俊賢、極限單車選手鄭喬鴻、鐵人一哥謝昇諺、紅面棋王周俊勳、花式籃球球魁陳勇勝、插畫創作人 Duncan、我是馬克、知名 Youtube 工作室:上班不要看和呱吉(現任台北市議員)等人一起「為不能跑的人而跑」,以行動支持公益!

「Wings For Life全球路跑」報名費與來自各界的募款,將全數捐給「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」,投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。 Wings For Life 全球路跑將自 87 個國家、12 條賽道一起開跑,共同排出世界名次,令人期待 2019 年台灣站的最佳成績。

即使沒有報名到,也可以選擇透過手機的 App Run 同步開跑,今年台灣賽道更再度推出中文直播,讓我們透過線上畫面,同步為跑者們熱情加油!

在 Wings for Life 全球路跑官方網站上,還可以透過跑者姓名、號碼布編號、社團追蹤你的朋友或關注的選手,鎖定頻道 stay tuned!

2019 台中賽道(影片提供:Wings for Life World Run)

Wings for Life World Run 全球路跑相關資訊

起跑時間:2019年5月5日(日) 19:00

起跑地點:臺中麗寶國際賽車場(台中市后里區月眉東路一段185號)

Wings For Life全球路跑-台灣台中站 官方網站 、Facebook粉絲頁

運動筆記賽事頁:Wings For Life World Run

賽道配速計算器

台中賽道圖(圖片提供:Wings for Life World Run)

