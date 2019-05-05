跑給車子追！Wings for Life World Run 線上直播

2019-05-05 16:35 運動筆記 皮卡皮丘



[Live] Wings For Life World Run 中文線上直播（5/5 晚間 18:50 開始）

「2019 Wings For Life全球路跑」台灣站將於 5 月 5 日（日）19:00 從台中麗寶樂園開跑！

本屆共計約 6,000 名跑者參賽，各國冠軍和選手也將特地飛來台灣參賽，將與 2019 Wings For Life 全球路跑活動大使─ Red Bull 運動員羽球球后戴資穎、跳高好手向俊賢、極限單車選手鄭喬鴻、鐵人一哥謝昇諺、紅面棋王周俊勳、花式籃球球魁陳勇勝、插畫創作人 Duncan、我是馬克、知名 Youtube 工作室：上班不要看和呱吉（現任台北市議員）等人一起「為不能跑的人而跑」，以行動支持公益！

「Wings For Life全球路跑」報名費與來自各界的募款，將全數捐給「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」，投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。 Wings For Life 全球路跑將自 87 個國家、12 條賽道一起開跑，共同排出世界名次，令人期待 2019 年台灣站的最佳成績。

即使沒有報名到，也可以選擇透過手機的 App Run 同步開跑，今年台灣賽道更再度推出中文直播，讓我們透過線上畫面，同步為跑者們熱情加油！

在 Wings for Life 全球路跑官方網站上，還可以透過跑者姓名、號碼布編號、社團追蹤你的朋友或關注的選手，鎖定頻道 stay tuned！

2019 台中賽道（影片提供：Wings for Life World Run）

Wings for Life World Run 全球路跑相關資訊

起跑時間：2019年5月5日（日） 19:00

起跑地點：臺中麗寶國際賽車場（台中市后里區月眉東路一段185號）

Wings For Life全球路跑-台灣台中站 官方網站 、Facebook粉絲頁

運動筆記賽事頁：Wings For Life World Run

賽道配速計算器

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台中賽道圖（圖片提供：Wings for Life World Run）

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