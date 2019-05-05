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跑給車子追！Wings for Life World Run 線上直播

2019-05-05 16:35運動筆記 皮卡皮丘

[Live] Wings For Life World Run 中文線上直播（5/5 晚間 18:50 開始）

「2019 Wings For Life全球路跑」台灣站將於 5 月 5 日（日）19:00 從台中麗寶樂園開跑！

本屆共計約 6,000 名跑者參賽，各國冠軍和選手也將特地飛來台灣參賽，將與 2019 Wings For Life 全球路跑活動大使─ Red Bull 運動員羽球球后戴資穎、跳高好手向俊賢、極限單車選手鄭喬鴻、鐵人一哥謝昇諺、紅面棋王周俊勳、花式籃球球魁陳勇勝、插畫創作人 Duncan、我是馬克、知名 Youtube 工作室：上班不要看和呱吉（現任台北市議員）等人一起「為不能跑的人而跑」，以行動支持公益！

「Wings For Life全球路跑」報名費與來自各界的募款，將全數捐給「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」，投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。 Wings For Life 全球路跑將自 87 個國家、12 條賽道一起開跑，共同排出世界名次，令人期待 2019 年台灣站的最佳成績。

即使沒有報名到，也可以選擇透過手機的 App Run 同步開跑，今年台灣賽道更再度推出中文直播，讓我們透過線上畫面，同步為跑者們熱情加油！

Wings for Life 全球路跑官方網站上，還可以透過跑者姓名、號碼布編號、社團追蹤你的朋友或關注的選手，鎖定頻道 stay tuned！

2019 台中賽道（影片提供：Wings for Life World Run）

Wings for Life World Run 全球路跑相關資訊

起跑時間：2019年5月5日（日） 19:00

起跑地點：臺中麗寶國際賽車場（台中市后里區月眉東路一段185號

Wings For Life全球路跑-台灣台中站 官方網站Facebook粉絲頁

運動筆記賽事頁：Wings For Life World Run

賽道配速計算器

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台中賽道圖（圖片提供：Wings for Life World Run）

＊路跑活動 就在運動筆記＊

羽球戴資穎

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