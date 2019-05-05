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Namib Race 2019第六日 魔幻寫實之沙丘日

2019-05-05 16:24運動筆記 Rose Chao

Stage 5 Dune Da

經過Rest Day的休養生息，今日跑者將再戰40公里，沿途將是綿延不絕的沙丘，因此Stage 5賽程名為 Dune Day。連日已經跑了累計200公里的跑者們，幾乎每雙腳上都有水泡，范逸臣腳跟腫了起來，一穿上鞋就痛，決定改穿拖鞋跑；謝義簧則是腳背腫，但仍然忍住，認為狀況OK可以跑。

（上陣前，范逸臣決定換穿舒服的拖鞋）

Stage 5的賽道設計讓跑者雙腿雖然跑得辛苦，但雙眼可以飽覽納密比亞沙漠多元地形之美，一開始的河床路段有不少綠色植物，堅硬好跑的路面讓充分休息一天的跑者都跑得很快；接著沒多久進入沙丘路段，舉目望去，一座座沙丘勾勒出高低起伏的美麗線條，且自眼前延伸、一望無際，美得讓人想掉淚！如此壯麗美景也使我再度感到自己的渺小、貧乏與詞窮，任何生物在大自然中都不過是滄海一粟。在跑者抵達以前，這裡非常寂靜，奇妙的景色有種說不出的「魔幻寫實」氛圍，而當跑步聲傳來，也只有一步步踏實的足音迴盪在沙丘之間，透過跑步這件事，跑者的生命力和大自然交織成一幅幅最真實動人的畫面。

（第一領先集團，連日來的男總一Florian Viuex 和兩位昔日總冠軍 Daniel Parr、Salvador Redondo)

(第二領先集團為連日來的女總一Joanna Zakrzewski 和兩位男選手）

（未經任何雕飾的大自然最美！）

（攝影必須先跑者ㄧ步到沙丘頂端捕捉畫面）林義傑啟動電動馬達 火力全開名列第九

林義傑今天火力全開，一起跑就有如噴射機向前衝，緊追第一和第二領先群。觀察他的跑姿、步頻與步幅都極其穩健，感覺不到他連日來因為沉重背包造成的腰痛，雙臀更如電動馬達般推進核心肌群與雙腿不斷快速向前奔！我和兩位攝影搭乘媒體車一路拍到他從起跑線保持絕佳配速直奔CP 3， 攝影大熊興奮地喊「林義傑回來了！」我邊拍他的跑姿也邊為這位台灣之光喝采！今天實在跑得漂亮！最後林義傑在Stage 5 成績名列第九。

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（過了CP 2，進入沙丘路段林義傑保持在前十名的位置）

（登上沙丘、登高望遠但腳會陷在軟沙中，部分領先跑者開始感到吃力掉速，林義傑的速度卻更快了！）

（林義傑以堅實強健的步伐登上沙丘最高處）

（風在沙丘上刻畫出的痕跡，真美！）

沙丘 岩石地形 海岸線 難度高

納密比亞擁有「全世界最大沙丘」，最高可達300多公尺、綿延32餘公里長，由於風向不同，部分沙丘的形貌會隨之改變，上半年偏向東方、下半年又偏向西方，因此也被稱為「移動的沙丘」（moving dunes or shifting dunes)，美麗的沙丘讓正在拚速度的跑者也忍不住拿出手機邊跑邊拍，直呼「太美了！」然而，鬼斧神工的美景，其實難以征服，許多跑者在沙丘不敵軟沙下陷的力量，連步行都格外吃力，而最後一段賽道又轉為海邊的岩石地形，不僅有超強逆風迎面襲來，也要提防腳下的岩石，是極難駕馭的路段。

（最後十公里岩石地形中踽踽獨行的謝義簧）台灣跑者全數完賽 周林信排名第15、范逸臣第25，除林義傑外，台灣跑者周林信、范逸臣Stage 5表現不俗，分列第15、25名，其餘台灣跑者也都順利完賽！今日賽道最後已向南行，距離市區越來越近，待明日最後10公里跑完後，我們就可以回到文明世界洗澡了！

賽事幕後小插曲：媒體車陷在沙中動彈不得！我們徒手幫駕駛把輪下的沙扒出來、再去撿大石頭鋪在前輪前方創造一段硬路、再共同使出吃奶的力氣推車！好不容易發動了，才開心兩分鐘，再度陷下去，所有粗活兒再來一次！天吶～所幸另一輛媒體車開回來即時救援，多了三位大漢推車，否則⋯⋯@@ 我在這沙漠上的初體驗還真多啊！

（感謝四位大漢使力推車！）

林義傑大漢

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