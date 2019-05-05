裝備評測／運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套體驗實測

2019-05-05 17:47 運動筆記 吳俊毅



跑步可說是最單純、最簡單的運動，不需要特殊的場地或器具，隨時隨地可以開始，但是看似簡單的跑步動作，其實是一項著重全身協調性的運動，不論是短距離的速度衝刺，或者長距離耐力長跑，都需要靠全身肌群的協調運用，才能跑得好、跑得快、跑得不受傷。除了平日做好訓練之外，選用適合的裝備輔助，也是提升跑步成績、避免運動傷害的方法，曾經實際體驗BodyVine巴迪蔓運動壓縮長褲，感受到巴迪蔓BodyVine系列產品的優異性能，但是有些跑者不習慣穿著長褲跑步，夏日季節即將到來，這次就過實測體驗介紹「巴迪蔓BodyVine運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套」，嘗試「壓縮短褲+貼紮小腿套」的運動表現效果。

筆者簡介

跑齡數年，在政府機關擔任公務員的業餘跑者，剛開始基於健康休閒紓壓而跑，從 10 公里到半馬，漸漸產生對跑步的興趣。民國 100 年進入全程馬拉松領域，迄今完成 72 場全馬，2 場 54 km 超馬。力求在工作事業、家庭照顧與馬拉松跑步之間取得最大平衡。平均月跑量約 300 公里，近年陸續擔任國內多場賽事的配速員任務，分享個人的跑步經驗，以穩定配速帶領跑者順利完賽。

賽事成績紀錄：

•全馬 PB 03:18:50(2019第八屆京都馬拉松)

•半馬 PB 01:37:36（2016 臺北渣打馬拉松）

•最近擔任配速列車經驗：

2019萬金石國際馬拉松(全馬415配速列車)、2019新竹城市馬拉松(全馬415配速列車)、2018集集音樂馬拉松(全馬415配速列車)

臺灣製造，質感精緻

收到巴迪蔓BodyVine產品的第一眼，馬上對於它的產品精緻感印象深刻，即使是輕薄的短褲、小腿套，都有精緻的包裝外盒，臺灣製造，布料纖維的材質、細部的織工縫線，都看得出職人的匠心獨具。

BodyVine運動壓縮短褲。(照片來源：吳俊毅)

BodyVine超肌感貼紮小腿套。(照片來源：吳俊毅)

彈性多層次加壓，靈活舒適

實際穿上巴迪蔓BodyVine運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套，彈性伸縮布料有ㄧ種舒適服貼感，通風透氣，貼紮設計在大腿及小腿的各部位肌群形成穩固加壓效果，在動態暖身伸展中，也可以感受到彈性伸縮布料的靈活性。

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BodyVine運動壓縮短褲採用三層式加壓設計，讓腿部的動態肌群獲得穩定。(照片來源：吳俊毅)

BodyVine超肌感貼紮小腿套，採用專利多層次壓縮穩固設計製作，上方U型貼紮強化穩固腓腸肌，兩側對稱式貼紮強化穩固比目魚肌，倒U型貼紮強化穩固阿基里斯腱，3D剪裁設計更能夠貼合腿型。(照片來源：吳俊毅)

陽明山竹子湖山路實測

BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套，輕量貼合舒適的穿著感。(照片來源：吳俊毅)

第一次穿上BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套，藉著運動筆記配速列車長團練的機會，跑步上陽明山竹子湖，體驗賞花路線，雖然這次團練採取輕鬆跑的賞花模式，採取比較慢的配速，但是沿途的幾段上坡路段，也是充滿考驗。

雖然採取輕鬆跑配速，陽明山的坡道也是充滿挑戰。(照片來源：吳俊毅)

在初春的微涼的天氣中，帶著舒適透氣感，輕盈無負擔，雖然具有強化加壓效果，但是完全沒有緊縛的壓迫感，反而是一種與身體線條融為一體的無縫貼合感。曾經聽跑友分享穿著壓縮短褲的經驗，會發生褲管在跑步過程中漸漸向上捲曲的缺點，這也是我未曾嘗試運動壓縮短褲的原因之一，但是這款BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲，在經過16公里的山路跑步，依舊完整服貼，合身的剪裁、彈性纖維材質維持良好的貼合性，發揮最佳的壓力貼紮效果，山路練跑後，大腿及小腿肌群也沒有僵硬緊繃感。

BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲+貼紮小腿套，服貼舒適，壓力貼紮效果，讓這趟16公里的山路跑步顯得愜意而自在。(照片來源：吳俊毅)

龍潭，佛陀世界觀景台山路實測

前一天進行完陽明山竹子湖賞花路線，隔天繼續與朋友相約，跑一趟佛陀世界石門水庫觀景台山路路線，BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套，彈性纖維、快乾材質，清洗後晾乾，隔天早上馬上有乾淨的衣物可以穿。

BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲+貼紮小腿套，在炎熱的天氣下，具有良好的透氣排汗性，一路上坡考驗肌耐力，到達山頂展望處，秀麗的風景，享受跑步的樂趣。(照片來源：吳俊毅)

蜿蜒鄉間林蔭小徑，田野茶園，山巒農舍，綠野間屋瓦錯落，暢快奔跑，最後一段陡上坡，更是考驗意志力與肌耐力，跑至佛陀世界觀景台，景觀遼闊，俯瞰石門水庫勝景，療癒身心。這一趟路線的上坡爬升陡峭程度，遠大於陽明山竹子湖路線，需要運用更多的的大腿與小腿肌群，再加上同行的夥伴是屬於競速型的跑者，採取比較快的配速進行這趟山路練跑，對我而言也是一項考驗，這一天的天氣屬於炎熱高溫，這款運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套的通風透氣性也禁得起考驗，全程沒有悶熱感，跑完雖然滿身大汗，但是腿部、臀部及胯下並不會覺得黏膩。

在越野路徑更可感受壓縮短褲的輕便與靈活。(照片來源：吳俊毅)

BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套，在大腿前側的股四頭肌、後側的股二頭肌、臀大肌部位，都帶有一股穩固加壓的韌性，小腿套特殊的貼紮效果，都發揮了避免抽筋的效果，也延緩就肉疲勞的發生，連續兩天山路練跑的試驗，結果回家後並沒有發生「鐵腿」(延遲性肌肉酸痛)的現象，這款運動壓縮短褲+貼紮小腿套的確發揮了很好的效果。

日月潭環湖全馬路線試跑

在炎熱天氣下的全馬長距離，實測這套「BodyVine壓縮短褲+貼紮小腿套」的散熱透氣性、長距離漸進加壓效果。(照片來源：吳俊毅)

試驗過兩趟山路中長距離練跑之後，隔一周的日月潭環湖全馬路線試跑，就放心地穿上BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套上場，完成全馬距離的測試體驗，日月潭環湖路線在清晨時分，幽美寧靜，是我個人非常喜愛的跑步路線，但是上下起伏的賽道充滿挑戰性，尤其是最後10公里的長上坡，再加上豔陽高掛的炎熱天氣，更是考驗肌力與心志，也剛好用來測試這款運動壓縮短褲+小腿套在更遠距離、炎熱天氣下的效果。

這趟42公里山路+豔陽的實測之下，舒適透氣的材質，在排汗透氣性上，的確效果很好，沒有悶熱感，汗水也很快地揮發，不會造成潮濕黏膩，當後段肌肉逐漸開始產生疲勞的狀態，漸進式加壓設計，在大腿肌肉、小腿肌腱也都發揮了穩定效果，釋放腿部肌肉的壓力，讓這段長上坡的考驗更顯輕鬆。

總結

經過這幾趟練跑實測，BodyVine運動壓縮短褲的彈性壓力貼紮設計，對臀部及大腿肌群提供穩固的加壓支撐，讓肌腱的伸展收放更有效率，減緩疲勞的產生，而在排汗透氣、貼和舒適方面，彈性纖維材質加上無縫貼合的剪裁，讓此款壓縮管褲顯得輕量靈活，只可惜在口袋收納設計上，只有腰部一個小暗袋，無法放置太多個人補給，對於賽事中有個人補給品需求者，可能會帶來些許不便。BodyVine超肌感貼紮小腿套，則是一項令人驚豔的產品，輕量、貼合、透氣，對小腿肌群提供的全方位彈性貼紮效果，對於不習慣穿著壓縮長褲跑者，或者無法每次訓練或賽事都進行貼紮保護的跑者，BodyVine巴迪蔓運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套，的確是方便又有效的跑步裝備。