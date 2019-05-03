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全大運田徑賽程最終日 曹純玉、李奇儒雙金入袋

2019-05-03 09:42運動筆記 卡斯

108 年全國大學運動會田徑賽程來到最後一日，卻碰上今年梅雨鋒面的第一波，天氣從昨天的豔陽高照，180 度的轉變成了暴雨。這突如其來的氣候轉變，除了讓跑道積水外，大雨也讓視線變得模糊，無疑的是對比賽選手一大挑戰。

公開女子組 5000 公尺決賽在暴雨下起跑，讓每個選手吃足苦頭（圖片來源：Lucas Wu）

今日的重點項目剛好與昨天相反，率先登場的是眾星雲集的公開女子組 5000 公尺決賽，出賽名單包括，馬拉松全國女子紀錄保持人－曹純玉，在前日的一萬公尺項目中，以 36:16.87 優異的成績拿下金牌，其他包括本屆 3000 公尺障礙金牌陳昭郡、本屆 1500 公尺金牌羅珮慈、以及上屆該項目的冠軍與季軍－賴庭萱與張佳蓉，加上世大運國手陳宇璿等好手同場競爭。

雖然天公不作美，但從烈陽高溫轉變成多雲暴雨，或許對中長距離的比賽選手反而是較有利。雖然天氣有極端的轉變，但賽況卻與昨天男子項目有著非常類似的過程。鳴槍一起跑，曹純玉就以一圈 80 秒（相當於 3’20 的配速）的高速站穩領跑位置。雖然積水與視線差的問題讓許多選手吃足苦頭，但曹純玉仍照著穩定的節奏持續前進並拉大領先的距離。在進入最後一圈，播報員與觀眾開始呼喊破大會的口號鼓勵跑者，曹純玉也不失眾望的開出一圈 78 秒的高速，以 16:54.71 打破大會的成績衝進終點取得金牌。

曹純玉在最後一開跑出 78 秒，勇破大會紀錄奪得金牌（圖片來源：Lucas Wu） 

第二集團的廝殺，隨著圈數的累積，人數也從多人慢慢變成羅珮慈與陳昭郡的競爭。兩人你前我後的狀態一直持續到最後一圈，最後羅珮慈靠著直線的衝刺，順利甩開陳昭郡拿下第二。兩人也分別拿下一金一銀與一金一銅的好成績，替自己在本屆賽會劃下漂亮的句點。

二三名由羅珮慈與陳昭郡纏鬥到最後一圈才分出勝負（圖片來源：Lucas Wu） 

在本賽會已雙金入袋的曹純玉表示，雖然兩場氣候都不是絕佳狀態，但不管是成績與比賽過程，都有達到自己預設的目標，除了開心外更讓自己信心增加，可以去面對接下來的訓練。

教練陳囿任對於曹純玉的表現認同外，也分享近期的目標，「本次賽事算是以調整與訓練為目的去完成，將賽事規劃在訓練課表內，並全力表現，因為現在最大目標就是要跑進東京奧運，加上因奧運資格提升，必須更努力才有機會。」

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本屆全大運以雙金畫下句點的曹純玉，兩個項目都以獨跑的方式拿下勝利（圖片來源：Lucas Wu） 

接著上場是公開男子組 3000 公尺障礙決賽，暴雨這時已經停緩，但也多了一些悶熱，考驗著選手的適應能力。昨日以 5000 公尺奪金的李奇儒，雖然只休息一日，但仍以雙金入袋與挑戰大會紀錄為目標前進。

暴雨停止後，公開男子組 3000 公尺障礙接著登場（圖片來源：Lucas Wu）

起跑後，李奇儒帶著昨日的氣勢，起跑後的第一個彎道就抓到領跑位置，不到一圈就已經拉出一定幅度的領先距離。但似乎受到突然悶熱的影響，中間有稍微掉速的狀況，但李奇儒依然持續地將領先距離逐漸擴大。倒數一圈，李奇儒用意志力將速度再次拉起，宛如與大會紀錄賽跑的他，用盡全力飆進終點。雖然最終以 08:58.73 兩秒之差與大會紀錄擦肩而過，但李奇儒一樣用肯定自己、依然要積極挑戰的正向態度表示：「休息時間較短，恢復有差，加上天氣的影響，其實第三圈就有掉出我的目標配速。」但李奇儒仍幽默用昨日的比喻鼓勵自己「今天這罐水我依然是倒光的方式展現自己，只是今天這罐水一開始不是全滿的狀態。」

與曹純玉相同，李奇儒也在本屆全大運以漂亮的勝利收下雙金（圖片來源：Lucas Wu）

另外銀牌是由國體大－朱俊哲以 09:23.99 所拿下。「因為大一第一次參與該項目時，比賽過程中不慎摔倒，之後每次的全大運跑起來都有些保留，這次在心態調整後終於拿下獎牌，對我來說是很重要的鼓勵。」已經連續四年與全大運獎牌擦肩而過的朱俊哲，在努力調整下，終於在第五年替自己拿下重要的一面獎牌。

經過心態的調整，終於在本屆全大運拿下銀牌的朱俊哲（圖片來源：Lucas Wu） 

108 年全國大學運動會－公開女子組 5000 公尺決賽成績
排名選手單位成績
1曹純玉國北教大16:54.71（破大會）
2羅珮慈臺灣師大17:44.99
3陳昭郡國立體大17:48.27
4黃荷雯臺灣師大18:25.95
5陳宇璿北市大學18:35.86

108 年全國大學運動會－公開男子組 3000 公尺障礙決賽成績
排名選手單位成績
1李奇儒臺灣師大08:58.73
2朱俊哲國立體大09:23.99
3邱韋翔彰化師大09:36.14
4林華倫輔仁大學09:46.11
5劉耀仁屏東大學09:49.22

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