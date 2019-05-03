拋開趨近於0的中籤率 與倫敦馬拉松最近的距離

2019-05-03 10:22 運動筆記 知行合逸



倫敦馬拉松究竟是一場怎樣的比賽？

作為一場屢屢創造馬拉松佳績的比賽，你可以在這裡感受到速度與激情；作為一場有著眾多cosplay紀錄的戰場，你可以在這裡感受全世界會玩又會跑的跑者創意；作為一個漫溯著溫暖與勵志的挑戰，你可以在這裡感受到人與人之間的關愛和戰勝自我的勇氣；作為一個明星大咖宣揚運動健康的地方，你可以在這裡見到鎂光燈下不一樣的一面；作為一個馬拉松歷史悠久的城市，你可以在這裡見證倫敦塔橋一樣轟動的鼓勵和皇室出動的觀眾氛圍！

是的，倫敦馬拉松的魅力在於他能夠滿足不同跑者，能夠讓人感受到諸多不同的元素！

為什麼說倫敦馬拉松是最難中籤的大滿貫呢？最近幾年倫敦馬拉松給海外選手的名額只有4000人左右，包含了慈善名額在內，中籤的可能性可謂微乎其微。倫敦馬拉松把更多的名額給慈善組織，這也是倫敦馬被稱之為世界上最大的慈善馬拉松的由來。另外，即便您跑的非常快也沒有用，倫敦馬拉松的成績門檻，也是開放給英國選手申請的。

那麼，倫敦馬拉松到底值不得值得你用盡所有的運氣去報名？以跑友參加六大滿貫的經歷來看，如果你愛熱情無比的觀眾氛圍，那麼你一定會愛上倫敦，倫敦馬拉松可能是僅次於波士頓馬拉松，氣氛最佳的六大馬賽事了，名次屈居第二僅僅是因為倫敦沒有尖叫隧道「kiss me」的動人！

而說到賽道風景，倫敦馬拉松可謂是最佳，畢竟論起歷史和文化，倫敦這座城市可以遠遠笑傲其它五大。而賽道更是精心陳設，無論是起點的格林威治公園本初子午線，還是途中的倫敦鐵橋、泰晤士、大笨鐘、倫敦之眼，更別提終點的白金漢宮，一點一滴都是倫敦的精華之所在！ 42.195公里閱盡倫敦無限風光！

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更有趣的是，倫敦馬拉松賽道上還有著為數眾多的cosplay跑者，為爭取世界紀錄而戰，你也將大開眼界！只有你想不到，沒有別人辦不到！據悉，在2018倫敦馬拉松賽場上，又創造了34個世界紀錄，頂著倫敦20多度的大太陽，穿著千奇百怪的cosplay服裝的跑者們，可謂真英雄， 這其中跑的最快的選手cosplay是電影人物──阿甘，成績是2:36:38。

你是否準備好要征戰2020倫敦馬拉松了呢？來吧！大笨鐘的鐘聲為你敲響，倫敦鐵橋也將為你開放，就等你跑過本初子午線，跨過東西半球，跑向2020倫敦的春天！

報名資訊

倫敦馬拉松比賽時間：2020年4月26日比賽地點：英國 倫敦比賽組別：全馬：關門時間8小時，18歲以上可報名。

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