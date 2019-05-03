賽事心得／世界地球日路跑 差一點要7天後才能跑回來

2019-05-03 10:29 運動筆記 Kedy Chang



2019世界地球日路跑 - 未完賽

人生就像馬拉松，鳴槍後永遠不知道會發什麼事－「尤其是用生命換的事」

賽前歷程

4/28的前一個早晨，順利地在附近的土城綜合運動場，跑完只是心安的短距離5k後，準備迎接國家地理頻道主辦的2019世界地球日路跑，還有跑完要跟朋友們在終點會場碰面的雀躍心情。

第一次百分百玩票性質，什麼都不懂的路跑是2017/02/12台北渣打公益馬拉松，當時10k花了1:14然後掰咖好一陣子，連什麼機緣報名都忘了，後來跟替代役同梯詹傑凱聊過，才開始對路跑有更多的認知和觀念。

接著展開半程馬拉松的旅程，第一次參加會場離住家超近的2018/04/29的第28屆金城桐花盃路跑賽(2:01)、2018/12/01的2018雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松(1:47)、緊接個整路跟朋友們歡樂跑的 2018/12/09台北馬拉松(3:08)，一路到2019/01/13的渣打台北公益馬拉松(1:45)，設定的目標從破二微幅提升，想要往100分鐘的大門靠近。

也不是第一次跑半程馬拉松，通常路跑不是跑到就是跑爆，不太有其他選項（被回收也算跑爆的一種）。就這樣，再三撿查該準備的東西，衣服別號碼布、褲子、跑鞋綁晶片、要拿著跑的水、鹽錠先剪好開口、BCAA，還有賽後要換的衣服、拖鞋、自備毛巾等塞到衣保袋，早早上床躺平。

比賽當天

03:40鬧鐘響起，流暢地完成盥洗廁所、沖咖啡、出門到巷口的7-11買土司、走到預定的搭車地點，04:00準時搭上55688多元計程車，去接同在土城的跑友韋閔，咻～大半夜沒什麼人車的情況下，不到五點就到會場，領環保杯、寄衣保袋，然後幾個人有一搭沒一搭講講話，就開始準備自己熱身小跑，經過最後一次廁所，一路往起點晃過去，跟太魯閣那次一樣，又可以跟大會鳴槍時間差沒幾秒過起點。

感覺人不會太多

上起跑線

鳴槍來賓還有名偵探皮卡丘！可惜手機已經收在腰後，懶得拿出來拍，還要收很麻煩啊XD 一直保持準備出發的心情，六點一到，跑者們魚貫而出，自己跟著跑了出去。這次目標設定在100分鐘，比賽配速設定為4’40”，也是這場練習的目標。起跑不久就被傑凱超車，喊了他一下打招呼就目送等下的總四離開（p.s.這場他拿下總四，猛猛der！）。

出發前一直告訴自己，不要腦充血一開始噴太快，穩比較重要，結果自己還是多少有被人群拉動速度，第1公里只花4’31”是個警訊，第2公里好一點，第3公里又花4’30”，而且出發時還拋下1:40配速員自己跑，到5公里後，才比較穩定抓4’40左右在跑，體感真的還要再多訓練才行。

從仁愛路右轉金山南路上新生高架橋，到第一個水站，自己有帶水就過站不停，邊跑邊打開水壺吸了一點水就繼續跑，到第8公里右轉下北安路，好熟悉的路段，台北馬、渣打馬都跑過，9k多有點尿意，就趁補給站廁所不用排，快速去處理，第10k分段含上廁所，花5’18”，然後接著就繼續跑，想說穩穩再補回來就好。

50%還能一博

完成前11公里出基隆河右岸河堤，都跑得還算有信心，其實考驗才要開始，因為很空曠的關係，風無情的吹、太陽熱情的曬、要跟人跟不到，原本出河堤的時候，追過女總一，不曉得在哪一段被女總一超回去，然後被大會1:40配速列車追上，一路跟著在車上，到15~16k左右就跟不太上了，試著繼續努力推，在17k還有被攝影師還有拍到想笑但不不太出來的照片。

17k看到相機還可以猙獰地拍照，感謝攝影大哥

全開？太早！

半馬總長21.095k，在前18k耗時1:26，身體的感覺知道100分鐘是跑不到了，但還可以推進個人最佳紀錄，想說最後3k拼一下，不知不覺速度拉過4’30”，寫文章的同時，看紀錄發現過了18k之後，開起來在4’20”~4”18間，已經是我間歇練習速度！殊不知，太陽出來後的天氣，加上完全忘記身處於水分流失嚴重、補充不足的狀態下，發動後的幾百公尺，迎接我的不是終點計時拱門，而是通往可怕經歷的大門...

到了18.6k後整個停下來

怎麼，倒了

回頭看紀錄，才知道在18.6k後速度驟降，事發當下，完全想不起來發生什麼事情，人已經趴在賽道邊草地上，有的感覺剩下噁心、無力、想吐，嘔了一點點東西之後沒東西吐，也無法再站起來，只能很緩地爬著趴著，不知道是巧合還是已經被通報了，大會EMT（緊急醫療技術員）已在我旁邊，確認我的意識，直到我暫時沒有想吐的感覺以後，忘了我到底是自己爬還是被邊扶到樹蔭下靠著，脈搏微弱摸不太到、覺得吸不到氣、體溫偏低，腦海聽重複到的是EMT技術員用無線電回報地點19k，患者狀態虛弱，血壓xxx/xx，體溫xx，量測跟回報的過程repeat好多好多次，一直要叫救護車但大會配置的6台救護車已全出動，說這場出狀況的跑者太多...

救護車全出還沒辦法來、患者無法自主移動的狀態下，EMT技術員扛來氧氣鋼瓶、點滴，訓練有素的按照SOP，一個指令、一個動作進行狀態的判斷和給予處置，點滴打上了，鼻氧管也放在鼻子前，但，那個氧氣鋼瓶不知道為什麼氧氣一直放不出來，看EMT技術員拿板手一直試著讓氧氣瓶正常工作，一直聽到真性情的國罵，換做是我著急也會是這樣。遮騰了一會兒，才有感覺到鼻子有額外的氧氣在供應。

一直告訴自己要撐下去的我，此時虛弱感卻越來越重，雙腿開始不自主亂抽動，EMT一直問我的感覺、哪裡不舒服等，可能血壓又變低的關係，EMT改把我原本伸直的雙腳往回屈，試著讓血液能多往心臟回流，當下過的時間可能很短，煎熬的處置過程卻讓我感覺很漫長。

絕望油然而生

不知何時，聽到EMT技術員一句：「幹，(快)OHCA了啦！」我想，OHCA不是醫院外心肺功能停止嗎？是講我嗎？不會吧？又過一小段時間，體溫持續變低，我明顯感覺變冷，此刻，心裡是絕望感，什麼都不能做，只能雙眼無助地望著這天空，想著，該不會真的就這樣吧？這是我看到最後的景象嗎？連最後一面的機會都沒有，回家裡的，會剩下冷冰冰的軀體嗎？

EMT技術員紀錄著我的號碼、姓名、時間、幾位EMT同時在拍照，不知道是不是我想太多，只是、彷彿，現場的大家都心照不宣等下會發生什麼事情，希望這一切都只是我腦補，但那個氛圍，真的很像要扛去會場的，就是前一段末，我想像的那個冰冷的自己。

原本要找鋁箔毯給我蓋，要避免我再失溫但現場的配備沒有鋁箔毯，後來挖出一件輕便雨衣，就趕快打開蓋到我身上，跟我說，給我蓋著避免失溫，雖然會比較悶，要我放輕鬆忍耐一下，我接受處置的過程很乖，一切尊重專業，什麼都配合。

過沒多久問我感覺如何，可能吸了一陣子氧氣、補了一點寶礦力、蓋了雨衣、打了點滴，狀況比起剛才有稍微好一點，從EMT技術員的通報，聽到說患者血壓稍微回來，但整體狀況還是不好。救護車一直無法來，EMT技術員們在討論能不能用機車載我回會場：「他這樣怎麼坐後座」、「不行啦！太虛弱會掉下去」、「試著讓他坐前座，我在他後面騎」，聽到EMT技術員討論，我就告訴自己要撐著，要撐著，意志力要撐著，他們都沒放棄我在灰心什麼，雖然不知道會不會萬一要復健的路很長、還是以後的生活要怎麼過？以後的事以後說吧...

拜託撐下去

一位EMT大哥跟我說：「你現在狀況有稍微回來一點，會場的醫護站有比較好的設備，可以讓你得到更好的照護，要不要試試看？會場只有兩公里，很近，用機車載你過去。」我想都沒想直接點頭應好，不然待著我看也只有更壞的情況，忘了現場到底2位還3位EMT，還有1位裁判，邊扶我讓我緩慢的往機車走去，EMT提醒我要好好踩地，不然一定會抽更嚴重，我很認真努力的去把這短短的每一步踏好，跨過前座之後，左腳還可以接受控制自己彎曲回踏板上，我的右腳很故我的呈現筆直狀態，我無法用我的意識去控制那筆直的右腳，無法把他收回腳踏板，就請人幫我抬、彎、放，因為戴著自己的帽子關係，眼前景色只有黑色的帽沿、餘光瞄到其他緩慢前行的跑者還有機車的儀表跟我的點滴。

我與活著的距離

「學長麻煩你幫我開路」載著我的EMT大哥喊著，接著機車移動了起來，印象中有一段騎在賽道外圍，然後接著騎到賽道，整路喇叭、哨音、鳴笛聲沒有停過，「患者危急、借過借過、讓一下」這幾句話一直在我耳邊圍繞重複著，隨著風吹來，我不知道我的狀態有沒有好一點了，我知道的是我已把絕望感掃去，一直告訴自己「要活下去，我一定要活下去」，這兩公里感覺好久，不知拐了幾個彎，終於看到大會醫護站，「這就是那個19k的跑者」然後護理師扛著擔架出來，一群人把我攙扶到擔架上，推到醫護站內，處理氧氣、點滴、弄東弄西、在我手上夾東西接儀器、在我身上放冰塊、塞冰生理食鹽水，接受護理師的觀察跟處置，護理師們看起來都很熟門熟路，俐落的處理患者。「你記不記得剛剛怎麼了」我不記得怎麼倒的，「你叫什麼名字？」我還可以答得出來，只是遲緩了一點，「你手機幾號？」呃... 我想不起來，「家人手機呢？」想不起來...「你知不知道來這裡做什麼？」我答：「參加渣打路跑」 （我怎麼會回答渣打我也不知道）可能還有哪裡怪怪的，繼續留校查看。

我不敢睡，就是一直眼睛張開看著，深怕遺漏這個世界的什麼，不知道過了多久，開始往我身上倒水，倒的水還是經過brita濾水器濾過的！（寫賽記怎麼有心情開這個玩笑XD）漸漸地開始覺得，比較舒服但是沒有力氣，護理師問我有沒有跟朋友一起來，我說有，又問我怎麼連絡，我說用通訊軟體，然後就一起幫我翻身把手機從褲子後方口袋拿出，此時剛好錯過傑凱打來，護理師回撥說我們醫護站，過不久就看到熟悉的朋友出現，比救護車還快，還好，應該是沒事了，簡單打招呼道別，我又進入休息放空狀態，當下沒有什麼時間感，過不知道多久，看來是生命跡象穩定了，護理人員跟EMT又再幫我用水沖過全身，這次特別把泥沙特別清掉，不曉得是好了還是別的用意。

短暫記憶裂痕

確定我的私人物品（手機、水瓶、帽子、錢、證件）都拿到之後，我連擔架一起被推上救護車，一開始以為是要去醫院，後來才知要去另一個醫護站有醫生在，在車上的時候，護理師有問我，想起我的手機幾號沒？我說，還想不起來，護理師說沒關係。感覺開沒有很遠，似乎移動到會場內另一個醫護站，這時候有醫生檢查，稍微觀察後，讓我繼續躺著休息。此時我開始拿手機，試著要連絡家人朋友，卻覺得手機好陌生，這真的是我的手機嗎？介面看起來完全不一樣，看起來很像變成俄文語系，整個圖示、app排列風格，是不是今天自動系統升級換介面了？文字顯示形態也很陌生，可能頭腦還很正常，無法理解跟操作手機...事後證實手機什麼都沒變，是理解能力跟解讀能力不知道怎麼了。

活著其實很好 - 不能忘記檢討

活著其實很好，再吃一顆蘋果，身為五迷的我，以前單單覺得這就是一句歌詞，現在覺得這歌詞涵義很深。在醫護站隔一陣子，我想起我的手機號碼了，再經過醫生和護理師的指示跟協助，從躺著，試著坐著到站起來，再到走路，好像可以自理。

醫生建議我觀察小便顏色，我答是不是怕橫紋肌溶解，醫生說對，醫生也建議我去醫院做進一步檢查，怕心臟有心律不整，當下確定人的狀態沒問題後，自己走去退晶片、領物，換拖鞋，看著身邊順利完賽的其他跑者，當下心裡還在餘悸猶存，彷彿剛剛一切都沒有發生一樣。

這次會倒，最大原因推測是水分嚴重流失（出門前70.4公斤，回家剩67公斤），賽程中補充水量太少，自己帶瓶子約320ml，到倒下之跑約18k，喝掉270~280ml左右，過程只有在一個後段的補給站打開瓶子加水，埋下一個可怕的開關，跟飛機事故一樣，都是一連串原因造成的：

1.過程補水不夠 - 以往比賽一站至少喝滿一杯水，這次只打開瓶蓋吸一兩口

2.天氣升溫太快 - 出了河堤太陽也出來，河濱無遮蔭又升溫

3.沒有吸水海綿 - 以往比賽有會先擠水淋頭降溫、再拿來擦汗用

4.太早用力全開 - 這些因素加一起就默默倒了（心率反而看起來沒有爆）

最重要的是，謝謝賽道上努力挽回生命的每位EMT，還有護理師跟醫生們，除了一直說感謝跟全力配合處置之外，我真的不知道還能說什麼。

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後來居然還能笑著找EMT大哥合照，當天應該是他載我的:)

我會永遠記得這次鳴槍後的旅程－「尤其是用生命換的事」。