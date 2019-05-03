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Namib Race Day 4 84K火盃的考驗

2019-05-03 09:51運動筆記 Rose Chao

沙漠夜裡的流沙星空

夜裡摸黑走到流動廁所的路很長、戴了頭燈還是很黑、心裡會害怕，但一抬頭，看見滿天的星星，我笑了！造物主像是給大地罩上了件綴滿鑽石的大衣，真美！不過如果星星是跑者白天流的汗水，那應該更閃更密集才對！我是何其幸運來到這裡，見識各國跑者的身手，他們個個經歷非凡，在世界各種厲害的超馬、越野馬創造個人紀錄，我像是意外闖進跑者世界的烏龜，以屬於自己的慢速試圖跟進著、觀察學習著、記錄著。烏龜終究不會變成兔子，但在烏龜緩慢前進的過程裡，欣賞了更多風景。

Stage 4 Long March 84K

今天是Namib Race 全程最為艱難的長征，長達84公里，共有8個CP，其間的公里數分別為11/7/9/10/7/10/12/10/8，早上8:30起跑，最後關門時間為隔日早上9:30，對於已經連跑三天共計120公里的參賽者，不論體能及意志都是極大的挑戰。經驗豐富的小傑昨晚就聚集大夥兒分析長征的策略，雖然主辦單位設有overnight camp，供跑者可小睡片刻再出發，但他建議ㄧ鼓作氣拚完84K，因為ㄧ睡下去想再立刻恢復續跑可能就沒力了。

太陽衝破濃霧 高溫35度

灰色的濃霧ㄧ早遮蔽了營地附近的景物，工作人員預告今日高溫約為攝氏35度，部分西方跑者發出驚呼，但香港跑者笑著說「咱們就是從35度的地方來的！」小傑也認為35度很OK不至太熱。

納密比亞當地原住民早上披著「大衣」在起跑線前為跑者舞蹈打氣

起跑氣氛照樣很high，圖中藍衣的段坤豪歡樂自拍，在他前方的紅衣跑者就是65歲的日本籍昔日總冠軍Kazuko Kaihata

由於所有媒體今天需要共乘ㄧ車，五個人太擠了，我只好分別出來搭其他工作人員便車，讓攝影們方便些。出發沒多久大太陽突然蹦了出來，氣溫驟然升高，藍天也取代了灰霧，沙漠氣候的變化似乎總在ㄧ瞬間，我再度感到人類的脆弱無能與渺小。正當我覺得熱，想喝口水時，卻找不到我的水壺，我想我是糊塗的把它留在上一個營地了！怎麼辦？還好還有個杯子，還能跟各個CP討點水喝。跟著工作人員的腳步，我從CP 5到CP 4，一窺幕後作業的辛苦。

布置CP 的材料很多，工作人員協力將必要的配置一件件完成

不得不佩服工作人員利用枯枝完成的作品

Long March賽道由昨日的海岸線轉為內陸，沿途就是這樣的景觀

焚風、火烤、路迢迢

無法跟著媒體同伴，我在CP4協同所有工作人員擔任志工。

跑者一一進站，我負責補水、噴水降溫，眼見一個個看來身強體壯的跑者，因為炙熱狂風和高溫的雙重考驗而體力耗盡，大喊吃不消，跑者之間的距離也拉得更長，不少人改步兵模式仍感到疲累不堪。CP 4 準備了見禮給又熱又累的跑者- 冰可樂！當這些已經長途跋涉37公里的跑者看到居然有可樂出現在眼前，都又驚又喜的尖叫出來！

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台灣的李政全和香港跑者看到可樂大聲喊「爽」！

日本跑者享受志工噴水服務的過癮表情

跑者的腳辛苦了！每一雙都是傷痕累累

CP 4對於跑者而言就像沙漠中的綠洲

在CP 4 當一日志工，眼睛被狂風吹得痠痛不已，但跟跑者相較，我這點不舒服算什麼呢？我焦急地等待熟悉的夥伴身影，在領先群謝義簧、林義傑、范逸臣、徐有德之後，等了好久不見夥伴蹤影，大夥兒速度變慢了，令我十分擔憂是否每個人都可以過關。總算在遙遠的前方，望見一雙嬌小和長腿的身影，是Stella和Emma！接著再等，Nick 和Mike也終於進站！

雖然喊著厭世，Stella和Emma再度堅毅地上路，美麗背影不讓鬚眉

Nick, Mike一起抵達CP 4，累歸累，兩人還能談笑

沒想到，最令我擔憂的Vicky雖然頻喊腳痛，也由海膽領著抵達CP 4

隨後段哥也到了，自出發整整8小時，台灣夥伴跑走37公里全數通過CP 4，只要再苦個7公里，就可抵達有熱水供應的overnight camp，吃個晚餐休息片刻再上路。我覺得，照這樣情況，只要沒有意外，這84K 所有台灣夥伴應可征服，那麼完賽獎牌也幾乎在握了！吹了一整天風、曬了整天大太陽，傍晚氣溫徐徐下降。我與志工們拆帳、收拾所有物品，這是此行意外的收穫：學習如何像黑手一般地工作。

目送最後一位在關門前15分鐘才進站的年輕韓國跑者獨自再出發，大漠中，他的背影已如豆

黃昏時分，沙漠染上了層粉紅色

入夜後跑者依規定必須有伴同行，在墨黑的夜色中，很高興有星星與他們為伍。

夜色裡的CP即景，不停歇的跑者忙補給，調整裝備

沿著賽道，我看見所有台灣夥伴雖經歷ㄧ整天酷熱有如「火盃的考驗」，但仍戴著頭燈在夜裡繼續努力前進，我已再度準備收到「全員完賽」的好消息！

林義傑

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