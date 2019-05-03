跑步知識／讓身體變「更聰明」（1）

2019-05-03 10:08 運動筆記 余文彥



「訓練身體變更聰明（Smarter），以其為基礎強化力量(Stronger)，進而有彈性（Spring）。」這是《Anatomy for Runners》一書提供跑者的力量訓練架構。三個階段中更聰明是基礎。過往講述訓練概念的時候，「更好」或「更有效率」是我自己常用的說明方式，但是比起來「聰明」更貼切。

跑步訓練常用汽車作譬喻，例如：有氧引擎。具備強大的有氧引擎代表有氧能力優異的跑者。然而現今車子不只重視引擎，更強調靈敏的操控性，以及更優異的控制系統，例如自動駕駛。人們正在把車子變「更聰明」。

聰明不只是更好或更有效率，還代表靈敏的反應與強大的控制能力。打造更聰明的身體對跑者很重要，該如何做呢？首先，從暸解身體的一個機制開始，它會給我們訓練的方向。

「前饋機制」：預警系統

許多跑者知道核心肌群很重要，有力量的核心可以避免受傷、增加跑步效率。然而，確保核心肌群的「反應速度」更重要。

在專欄【教練！我想跑步！】打造你的跑者「腳踝」文中提到：

「週邊神經系統與大腦之間存在一個反饋迴路，加速身體應對環境變化的能力。在意識還來不及參與時，這個反饋系統已經做出反應，迅速決定啟動哪些腳踝的肌肉以維持平衡。」

然而，深層核心的反應要比上述的反饋系統更快！

用手拿起水杯，身體重心產生變化，深層核心在手開始動作前「40毫秒」（1毫秒=1/1000秒）預先收縮，像是有預警系統。若是腿部，深層核心在動作前「110毫秒」預先反應。收縮反應很靈敏，但是力道並不大。核心啟動的時機比力量的大小更重要。這個機制被稱為前饋反應（Feed-forward response)。

前饋反應是一個聰明的預警系統，會讓深層核心肌群在動作開始前就預先收縮穩定。如果對跑步數據很熟悉，跑步時每一步的觸地時間約在150～250毫秒左右，與前饋反應的時間相差無幾，腳接觸地面後再反應就來不及了。欲打造優秀的穩定能力，「前饋反應」是最重要的機制。

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「不良姿勢習慣」抑制前饋機制

前饋機制使深層穩定肌群在動作前40~110毫秒，產生預先收縮。它是個與身俱來的機制，每個人天生的能力。既然如此，為什麼那麼多人穩定能力不佳？

「日常姿勢不佳」或「長期疼痛」是主要原因，破壞前饋反應。

不良的姿勢抑制脊柱穩定，每節脊椎應有的位置被改變，不斷回傳錯誤位置的訊息給大腦。若是長期忽略不改善，大腦會漸漸將這樣的訊息視為正常，不再理會。脊柱穩定受抑制不影響核心力量大小，但是會影響到前饋反應速度。也就是力量不會變小，深層核心肌群依然會收縮，但是會「變慢」，延遲收縮造成身體穩定變差。而長期疼痛造成的姿勢變形、閃躲，也會導致前饋反應變慢。

根據研究，不良的姿勢超過「4週」，前饋機制就會受損。期間就算保持訓練，穩定能力依然會變差。這告誡了跑者們注意日常姿勢，以及千萬不要帶傷訓練。想要擁有更聰明的身體，必須先做到以上兩點。

然而，什麼是良好的日常姿勢？以及如何改善呢？將在下一篇繼續討論。