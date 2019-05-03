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賽事心得／戀戀桐花馬拉松 值得一戀再戀

2019-05-03 10:15運動筆記 Susan Su

新竹馬場有三寶：「遠東、戀戀、ZEPRO馬」，沒參加過這個，別說你是新竹跑跑人。是的，新竹三寶馬中，個人認為，戀戀桐花的賽道最美。前年有事，所以只跑了個8.5K就快閃，去年則是擔任水站志工(補給站有鋼管辣妹這個梗很有事…)..

2018 在全馬第2站為大家服務

任務結束，大家玩一下~ 疑?!! 身後地上???!!!

今年則是選擇體驗22K超半馬路線，原因無他，單純覺得43K我無法，8.5K又怕被笑(對，那個網紅YouTuber，我就是在說你!).  

為了保護當事人，所以只能秀B面，右邊那個網紅報8.5K，是不是很會？

好的!! 賽事開始前，本來雄心壯志要去拚個美美的獎牌回家，但是，事情的發展總是無法臆測，一到會場社團帳篷，赫見春麗來了，然後，甚麼不知甚麼的美少女也來了。再來，阿良也來陪呼倫重返半馬跑道… 在一番天人交戰後，選擇以猜拳決定跑速，結果，猜輸了，於是，拿起手機跟朋友們一起開心地開始享受這絕美的22K桐花賽道。  

粗花吧 ，各位~

這樣的組合，跑速度就太浪費了！

一路上碰到好多一起來玩的捧油，單然要繼續玩

慢慢跑，不但歡笑多，照片多，補給也吃得多，一路上各站都是新竹各跑團的專業志工，新竹區的賽事有個很重要的精神，那就是，志工大都是跑者，因為我們相信，跑者最知道跑者的需求，有沒有給他很貼心呀?! 專業的志工們總是在賽道上提供給跑者最需要的補給，無論是生理跟心理的，吃的，喝的，拍的，加油的，all you need to finish this run，you’ve got it here!

一路上跟跑者以及志工朋友們吃喝玩樂的，感覺怎麼一下子就到了(其實也混了將近3小時，還被全馬總排哥們刷卡，有夠忝不知恥)。 

新竹瘋補給站，去程吃一ㄊㄨㄚ，回程繼續吃，誰說跑步會減肥呀？！

回到會場，台上正進行著豐富的表演，去到淋浴區，又被感動到了，我的媽呀!! 有燈，有桌，有蓮蓬頭!! 挖賽!!!! 然後，淋浴區裡的人大家都在討論著哪場哪場賽事要是能有這設施該多好，這時我就覺得，#我認識主辦我驕傲 呀!!

赫然發現全馬總二錢總從身旁噴過，此時假裝緊追在總二後面也是合情合理的，是不？

最後一站有汽球藝人在做氣球帽，單然要去排一下

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跑完了，終點有吳老師在念我玩太久！

雖然不能說自己擔任過志工身經百戰，但也幫忙了好幾場賽事，當過志工，才知道舉辦一場賽事的不容易，從這場賽事的各個細節，各個貼心的設想，就知道蔡主任的用心，真的是把戀戀桐花當自己的家事來做，把跑者當自己的孩子在呵護呀!

謝謝主辦單位，會場以及賽道上各項任務的強大志工及攝影師群，沒有你們，就無法成就這場史詩般的戀戀桐花路跑盛宴呀!

謝謝主辦 蔡主任給了大家一個美好的路跑盛宴

杜哥杜嫂是新竹跑者們的大家長，辛苦你們了！

甚麼？明年跑全馬？？ㄜ…. 再連絡….. 山路真的夭壽陡，我的頭殼沒破洞呀…

路跑就是要開心享受呀！

有跑的孩紙們，明年想來一起享受桐花賽道嗎? 那就請動動手指幫忙評分一下哦!!

https://running.biji.co/?q=competition&act=info&cid=6893&subtitle=%E6%B5%AA%E6%BC%AB%E5%8F%B0%E4%B8%89%E7%B7%9A+2019+%E6%88%80%E6%88%80%E6%A1%90%E8%8A%B1%E5%85%A8%E5%9C%8B%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%A6%AC%E6%8B%89%E6%9D%BE%E8%B3%BD 

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