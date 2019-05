賽事心得/戀戀桐花馬拉松 值得一戀再戀

2019-05-03 Susan Su



新竹馬場有三寶:「遠東、戀戀、ZEPRO馬」,沒參加過這個,別說你是新竹跑跑人。是的,新竹三寶馬中,個人認為,戀戀桐花的賽道最美。前年有事,所以只跑了個8.5K就快閃,去年則是擔任水站志工(補給站有鋼管辣妹這個梗很有事…)..

2018 在全馬第2站為大家服務

任務結束,大家玩一下~ 疑?!! 身後地上???!!!

今年則是選擇體驗22K超半馬路線,原因無他,單純覺得43K我無法,8.5K又怕被笑(對,那個網紅YouTuber,我就是在說你!).

為了保護當事人,所以只能秀B面,右邊那個網紅報8.5K,是不是很會?

好的!! 賽事開始前,本來雄心壯志要去拚個美美的獎牌回家,但是,事情的發展總是無法臆測,一到會場社團帳篷,赫見春麗來了,然後,甚麼不知甚麼的美少女也來了。再來,阿良也來陪呼倫重返半馬跑道… 在一番天人交戰後,選擇以猜拳決定跑速,結果,猜輸了,於是,拿起手機跟朋友們一起開心地開始享受這絕美的22K桐花賽道。

粗花吧 ,各位~

這樣的組合,跑速度就太浪費了!

一路上碰到好多一起來玩的捧油,單然要繼續玩

慢慢跑,不但歡笑多,照片多,補給也吃得多,一路上各站都是新竹各跑團的專業志工,新竹區的賽事有個很重要的精神,那就是,志工大都是跑者,因為我們相信,跑者最知道跑者的需求,有沒有給他很貼心呀?! 專業的志工們總是在賽道上提供給跑者最需要的補給,無論是生理跟心理的,吃的,喝的,拍的,加油的,all you need to finish this run,you’ve got it here!

一路上跟跑者以及志工朋友們吃喝玩樂的,感覺怎麼一下子就到了(其實也混了將近3小時,還被全馬總排哥們刷卡,有夠忝不知恥)。

新竹瘋補給站,去程吃一ㄊㄨㄚ,回程繼續吃,誰說跑步會減肥呀?!

回到會場,台上正進行著豐富的表演,去到淋浴區,又被感動到了,我的媽呀!! 有燈,有桌,有蓮蓬頭!! 挖賽!!!! 然後,淋浴區裡的人大家都在討論著哪場哪場賽事要是能有這設施該多好,這時我就覺得,#我認識主辦我驕傲 呀!!

赫然發現全馬總二錢總從身旁噴過,此時假裝緊追在總二後面也是合情合理的,是不?

最後一站有汽球藝人在做氣球帽,單然要去排一下

跑完了,終點有吳老師在念我玩太久!

雖然不能說自己擔任過志工身經百戰,但也幫忙了好幾場賽事,當過志工,才知道舉辦一場賽事的不容易,從這場賽事的各個細節,各個貼心的設想,就知道蔡主任的用心,真的是把戀戀桐花當自己的家事來做,把跑者當自己的孩子在呵護呀!

謝謝主辦單位,會場以及賽道上各項任務的強大志工及攝影師群,沒有你們,就無法成就這場史詩般的戀戀桐花路跑盛宴呀!

謝謝主辦 蔡主任給了大家一個美好的路跑盛宴

杜哥杜嫂是新竹跑者們的大家長,辛苦你們了!

甚麼?明年跑全馬??ㄜ…. 再連絡….. 山路真的夭壽陡,我的頭殼沒破洞呀…

路跑就是要開心享受呀!

有跑的孩紙們,明年想來一起享受桐花賽道嗎? 那就請動動手指幫忙評分一下哦!!

