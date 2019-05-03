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Namib Race Day 5 台灣勇者全數征服84K！

2019-05-03 10:02運動筆記 Rose Chao

挑戰 亦是折磨？

全程長達84K的Long March, 前一日早上8:30起跑，隔日早上9:30關門，其間設有overnight camp，過程有點像是24小時超馬的概念。這是突破自我極限的挑戰，但，你也可以說，是種漫長的折磨。55歲法國籍的Dominique，抵達CP 4時頹喪的倒地而坐，說不想玩了。這不是他第一次參加四大極地超馬，去年他才完成難度更高的Atacama Crossing，2017年還贏得一項120英哩的超馬賽，但此刻，熱壞也累壞的他，只想休息。

圖左看來有點沮喪的Dominique

他吐出一串的法語，我和志工雖然聽不懂但都了解他在抱怨，我們鼓勵他，千萬別放棄，只要再7公里就能到有熱水的地方吃飯，就快到了！Dominique垂著頭默然不語，整整休息了超過半小時才緩步出發，後來，我很高興得知他完賽的好消息！至於每天都以特殊裝扮頭戴斗笠的澳洲籍Huy，一貫地笑著進站，卻也毅然決定棄賽！做出決定後的他沉默著，等待我們這一站的關門時間到、收棚後，搭我們的便車回營地。這也是他第二度參加四大極地超馬，去年的Gobi March順利完賽，問他為何總是穿得如此休閒跑超馬？他說因為這是在度假啊，裡面仍有件排汗衫，外面就該穿得像holiday，至於斗笠是越南製，可遮陽又搭配穿著。Huy堅定地說，明年我要再來！明年我ㄧ定會完賽！

總是陽光又走休閒風的Huy決定棄賽讓人驚訝惋息

台灣跑者披星戴月苦行完賽

至於台灣的夥伴，一路上始終堅持著，雖然痛苦已到骨子裡、累極的身體加上沉重的背包彷彿千斤重，可是不論如何腳步不能停，腦袋中必然浮現的賭爛思維，也得立即攻破、轉換為一步又一步，征服一公里又一公里的長路。遙望前方CP站的燈火，怎麼走也走不到？似乎聽到終點的鼓聲，但卻怎麼前進也看不到終點線啊！入夜後氣溫掉得很快，夜深更起了大霧，跑者僅憑微弱的頭燈和沿路的螢光指示探路，還要小心凹凸不平的路面和隨時可能出現的大小石頭。最後台灣跑者周林信於晚間10點多率先抵達終點，強忍阿基里斯腱疼痛的范逸臣和林義傑於11點前也衝過終點線。

夜色中併肩同跑的范逸臣和林義傑最後攜手衝線

緊接著，邊跑走邊聊的謝義簧和香港跑者Katherine 於午夜12點左右抵達營地。Jack徐有德和Jim闞超俊雙人組在漫漫長路中以豬肉乾充電，跑回終點，美麗雙姝Stella 張瑋琪、Emma 廖儀諠以強大的女力於凌晨1:30左右完賽！另外一組苦行僧Mike 張乃元、Nick江俊宏相伴打氣，Nickㄧ度累得進CP沾到椅子立刻睡著了，但再出發時，卻能從步兵模式再度跑起來，讓Mike受到激勵緊跟，於凌晨4點左右達陣！

夜裡在CP重新充電準備出發的江俊宏和張乃元

「江西趕屍團」三人組壓軸 近23小時完賽

最後壓隊的是被黃張維戲稱為「江西趕屍團」的三人組，一路雖然幾度處在半昏迷狀態中，但依舊堅持到底，於天亮後的早晨7點多達陣，他們整整跑走了約22小時45分鐘！

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左起段坤豪、邵文美、黃張維衝過終點的瞬間

Rest Day 暫歇 最後兩天再戰60K

今天是Long March 之後的Rest Day，前方，將有「全世界最大沙丘」等著這群勇者！

Rest Day營地即景，陽光中享受珍貴休息時光的跑者們

Rest Day最強台灣補給：泡麵、豬肉乾

奮戰多日後，徐永德的一雙勇腿長這樣⋯

林義傑

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