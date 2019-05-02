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賽事心得／倫敦馬拉松 五星到手順便破PB！

2019-05-02 09:56運動筆記 Tony Lin

2019倫敦馬是我2015開始跑世界六大馬賽事的第五場賽事，這次是我第一次在大賽中拿到Zone 1起跑區，加上卡位卡的早，開賽後很快就出發，起跑後幾乎沒有大群跑者塞到賽道，剛起跑後有一段約5K緩下坡，雖然一直被人超車，但我還是小心不要讓自己飆太快，畢竟後面還有40K的路要走，加上剛開賽一定要讓自己輕鬆跑，之後才會跑的順，5K後開始匯集藍、綠起跑區的跑者，開始越來越覺得賽道擁擠，而且好幾段路明明道路已經不寬闊，兩旁加油民眾還擠到賽道上來湊熱鬧，頓時都影響到自己步伐。

我雖然速度沒有很快，但4:50上下的配速其實也不低，但沿路竟然過半程後還一直被刷卡超車，我都不知道怎麼有這麼多人這麼強...，過20K後跑上London Tower Bridge，很經典的畫面，也讓很多跑友刻意停下來拍照，但橋上的強風讓我只想趕快離開這，一步都不想說停留。半程過沒多久，突然跑友間都大叫，原來對向出現了Kipchoge，頓時自己也開心起來，這次是我第二次和他同場賽事，但還第一次親眼看到他在賽道上奔馳。

2019倫敦馬拉松 美聯社
2019倫敦馬拉松 美聯社
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進入25K後看到錶上已經過2小時，當下已經知道手上3:25目標配速表已經bye bye，但這時候我完全不想發動去追時間，畢竟教練有交代最後10K才是關鍵，而且我也不想再發生去年32K後步兵的狀況，心裡告訴自己不要去管配速，先穩穩跑完32K再說，掉多少後面真有能力都有辦法追回來。進入32K後其實自己感覺狀況比想像中好，內心還在想等會到40K可以來開直播帶大家來看看倫敦眼、大笨鐘，還有最後衝進終點線的白金漢宮這段路。

沒多久到37K知道剩最後5K，而且身體狀況還ok，於是就開始慢慢加速發動一波超車攻勢，跑了2K多有開始感覺力量快用完，而且這時候右腿股四頭肌開始感覺緊繃，但此時也發現似乎還可以拼看看330，於是就不想開直播了，先放掉一點速度，最後1K再加速。很快開始出現倒數1K、800m、600m的指標，這時候自己全力衝刺，看到白金漢宮後再轉入最後一個彎道後馬上就看到終點線，但此時我已經完全沒力再加速衝刺，就穩穩的跑完它。嚴格來說這場是我這些年跑全馬賽中外在環境最辛苦的一場，起跑前雖然氣溫有約9度，但陽光一直出不來，加上陣陣風勢，體感一直在4-5度左右，過程中還幾度小飄雨，我已經是穿薄長袖緊身衣，但全程都還是沒脫掉防風外套，只不過因為氣溫低心率表現的很不錯，整體跑完平均才168，對我來說這真的就是馬拉松配速心率。

可惜最後只達成自己賽前設定的低標330，但再怎麼樣這是我睽違一年多的新PB，感謝這一年多來文彥教練指導，讓我在技術、體能、運動表現以及身體狀態都有全新的體驗。2014年中開始投入跑步世界裡，5年這個門檻就要結束，對自己來說也完成人生第一個1萬公里，雖然以一位市民跑者來說我成績始終不上不下，但經歷過幾次受傷，我依然沒有放棄過，下一步我可能會跑一場我個人在台灣的第2場全馬賽，甚至可能在短時間內衝去非洲完成5大洲的最後一場賽事，但在那之前這個夏天我打算重新練回我的單車，準備開啟新的下一個五年！

距離上一場全馬賽已經將近10個月，中間雖然參加過5場半馬賽、1場12.5路跑賽，但全馬始終是我自己的痛，這次我在倫敦破PB，也正式離開5分速，感謝這次所有一起贊助我的朋友們，謝謝你們讓我完全這個夢想。這場結束後我已經完成5場六大馬的賽事，接下來我也具有參加五星抽最後一場賽事的資格，不知道這機會會不會比達BQ高！比賽結束並不是真的結束，而是下一場比賽的開始，但這賽季真的結束了，暫時也還沒下一場賽事的規劃，但沒意外9月還是會參加SEIKO盃路跑當秋冬的開季賽事！此時此刻就讓我好好休息軟爛幾週吧！

Never give up!#LondonMarathon2019

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