賽事心得／波士頓馬拉松 我的名字叫TAIWAN

我的名字叫 TAIWAN

在波馬42公里長的路上…因為我帽子衣服上的國旗42公里延路超過100人對我大喊~Taiwan GO!!在國外,外果人只是看到國旗就會對你喊~Taiwan Taiwan!!感動到想哭啊!

人生,妳要把時間精神金錢,花在生命中深刻的感動,感動的波士頓馬拉松。2019/4/15

波士頓馬拉松,馬拉松的聖殿,平民的奧運,素人跑者的夢波馬名言~「波馬不是給天賦異稟的人跑的,而是給夠努力的人跑的」所以只要夠努力就一定可以! 好~只要夠努力!!我加油!!不愛運動討厭跑步的超級肉咖48歲才開始跑步,從50公尺不到膝蓋就有點痛55歲終於踏在波馬賽道上能跑波馬沒有什麼好炫耀,但這是一份榮耀努力認真練,風雨無阻的12週天再冷雨再大,在Fast42的12週訓練週期裡,吃課表比吃飯重要! 課表吃100%,跟著教練給的訓練節奏,指導謝謝FAST42團隊,史哥,琦琦教練,謝謝豬隊友國書老師有一搭沒一搭的陪練^^謝謝林義雄班長的特別指導謝謝幾年前Claire在課堂上一句~老師我們來去跑波馬!謝謝兒子一句~妳破BQ去波士頓旅費我出!...媽媽達到了!不只出旅費,還陪遊,陪BAA 5K跑,終點前遞國旗…

行前大家喊波馬加油,再破PB,破4,破330,破什麼…沒有,我只有一個目標,拿著國旗衝向終點!!^^被延路喊 Taiwan Taiwan Taiwan!!!更是一份台灣人共同努力得來的好形象看到大陸爆有90多人作假取得BQ台灣有沒有人也是作假去取得BQ ??請不要毀壞台灣人的名譽,形象啊!如果有台灣人被爆作假,那新聞出來不是某某某作假BQ而是台灣人作假BQ一個人可以欺騙別人,但無法欺騙自己真的跑在波馬賽道時能感到榮耀與喜悅嗎?如果是個人全馬成績跟BQ很懸殊可能還得很低調,自己也不敢PO照片跟人家分享害怕被知道造假跑波馬,美好的波馬在心中掙扎變調啊那這一切又是何苦…一件很榮耀的事搞到自己心虛是小事,害到台灣人的名譽是大事波士頓馬拉松值得來跑,還沒BQ前可以來當啦啦隊,跑5K跑,很嗨也很好玩當有天自己流汗努力辛苦達到了,為自己驕傲一下享受跑在波士頓馬拉松42公里賽道的美好!

11天,很讚的5K跑,感動的波馬,嗨翻的NBA,還有來紐約一定要看自由女神…重要的馬拉松要詳細記錄,遊記就輕描淡寫,貼貼照片^^

DAY1~4/11週四,台灣飛紐約,大概飛15小時我是大路吃,而且主要是跑波馬,所以參加新奇11天波馬團

機場中華民國長跑協會來送機,大團拍

DAY2~4/12週五,紐約,耶魯大學,波士頓賽道巡禮

賽前的行程,走景點拍拍照,耶魯大學,校區好大好美,放二張照片^^

重要的賽道巡禮,先到起跑的 Hopkinton起跑時是沒空這樣在起跑區到處晃拍照的。旅行社這個安排很好^^

越跑越勇敢:聖母峰馬拉松全紀錄作者陸奉承蔚,台灣史上首位完賽聖母峰馬拉松女性跑者,新書剛上巿哦! 還沒買的趕快^^

起跑區的大看板,上方有各國國旗,中華民國國旗在右邊數過來第 3個. ~~來張放大的照片.

起跑線~

從起跑區到傷心坡,其實賽道也不用看什麼高低起伏,比賽時跑就對了車子這樣開過去,看看道路跟你實際跑是二碼事啊!不過先來起跑區參觀,拍照,很重要啊! 因為當天不可能來逛起跑區了。一路巡賽道,來到終點,終點也是這個時候才有辦法停留跟拍照啊! 這裡放大家自由逛。

123屆據說台灣超過180人來,大家愈來愈會跑...其實應讓說~ 努力認真跑的人愈來愈多加油哦! 只要努力認真,一定可以的!!

滿街都是穿波馬外套的選手,我旁邊的選手來參加他的第21次波馬

DAY3~4/13 週六,B.A.A.5K,馬拉松報到,SAMUMEL ADAMA釀酒工廠

來跑波馬一定要記得搶報BAA 5K賽報名費35美元,送一件5K跑的T恤,這件是非賣品,只有參加5K跑的才有5K也有很漂亮的完賽獨角獸獎牌哦!安豬陪著來波馬一直講我不跑哦!妳不要幫我報!報名開報當天晚上本來已經關電腦,睡前滑了一下手機,line群組大家在報名啊......起床,開電腦,不管了,先報再說......第二天起床,5K沒名額了,5K名額才8000人,很搶的,還好報到了,來跑波馬一定要跑5K跑!

一早下著毛毛雨,5K報到,拿護照報到,領號碼布,5K的T恤。

當場換上5K T恤

離起跑時間還有一小時多啊! 去起跑線旁的星巴克喝咖啡,還有啊,躱雨...

星巴克裡都是跑5K的跑者,老先生是第100屆,我123屆

志工的風衣外套好好看,非賣品,要來當一日志工才有啊!

等待起跑...

現場美聲唱美國國歌,整個氣氛感覺真好,唱完,倒數,鳴槍,起跑!

延路大聲歡呼加油的民眾

5K完跑! 獨角獸完賽獎牌! 5K1887年,那麼今年是132屆囉!

下午參觀SAMUMEL ADAMA釀酒工廠,憑波馬號碼布送一個26.2波馬啤酒杯

跑完5K跑,接下來行程是~報到,EXPO

帶護照領號碼布~

領紀念T,物資

選手名單牆找自己的名字,參賽有3萬多人啊,先找到姓就很快囉!

EXPO現場的真人跑者~六大馬完賽波堤獎牌EXPO愛廸達波馬商品專區,有樣東西一定要下手快,聽說第3天~沒貨!我們有人一口氣買快20隻!

有年份的波馬獨角獸娃娃@@'我本來有拿一隻,放下先去找衣服,帽子,杯子....回頭去結帳就忘了,排隊己排了半天才想到.....唉!算了,不能去拿再重排,約了安豬門口踫面,時間來不及了感謝Kevin賽後送了我一隻^^

Kevin是第一個完成六大馬的華人,已經參加4年波馬,今年是連3年,Kevin要挑戰連25年參加波馬,之後就可以不用Q參賽

比賽日晚上Kevin請吃慶功宴

Kevin的4隻獨角獸跟獎牌

DAY4~4/14 週日,洛克波特漁村,女巫鎮,放棄坐鴨子船衝看NBA

洛克波特漁村,步調悠閒很棒的小村莊,漫步溜狗閒逛的當地人裡面有間現捕撈的龍蝦店,這麼大隻35美元,一樣的大小到紐約要100美元應該要安排帶去漁港找新鮮又便宜的龍蝦吃到爽

小鎮的教授,搬來波士頓25年了,平時常來海邊溜狗,問他明天天氣....他說很難講,波士頓的天氣就是這樣啊,可能就忽然下雨刮風....

海港現撈上來的龍蝦,只有世昌速度很快的到店家,馬上秤馬上煮,這麼大隻35美金到紐約差不多大的龍蝦要100美元啊! 所以,到波士頓一定要吃龍蝦!

賽前跟自費的台商會吃飯,會長請吃龍蝦,這小龍蝦一人是可以吃下個2,3隻的

下午旅行社排的是坐鴨子船,安豬要看NBA啊! 季後賽開打之第一場,安豬從小愛打籃球,大學是系上籃球隊,畢業那年終於打到全國財經系籃第一名!他想看NBA,同團的世昌跟恩希亞也想看,4個人放棄坐鴨子船衝到球賽現場季後賽第一輪4/13開打,波士頓主場,塞爾蒂克對溜馬門口有人逗售黃牛票,因為已開賽5分鐘了,4人買到便宜黃牛票!原價120,80元買到 . 。

哇每個位子的椅子上有塞爾蒂克的T恤今天也是我的主場~波馬跑者挺波士頓塞爾蒂克套上綠T,成為綠衫軍^^

嗨翻天的現場,跟著綠衫軍喊到我喉嚨都啞了......媽媽第一次看現場籃球賽就是看NBA現場-季後賽!

看球賽不能背後背包哦! 包包寄在球場對街的酒吧,寄一個包包要10元美金,哇很多人寄包包,酒吧這也太好賺了...

世昌還買了二個布娃娃,...

DAY5~4/15 週一,波士頓馬拉松

5點集合發車往會場,4點就起床,到會場大概 6點多起跑分4梯~WAVE1,WAVE2,WAVE3,WAVE4每一個WAVE再分8個區,我是WAVE3/6,10:50起跑

在遊覽車上等,大概6點多下起大雨刮風,雨下了二小時8點多下車寄物,寄好物坐巴士往起跑點,記得在台灣要買好雨鞋套!! 保持起跑前鞋不會溼

寄物是放在school Bus ,去起點也是坐school Bus

記得先寄物,跑完要穿,要吃的,放在報到時發的大透明塑膠袋寄好物去搭校車巴士往起點 Hopkinton 的選手村,報到時另有一個小透明塑膠袋可以裝小東西,能量膠等等千萬別抱著一大袋要寄物的東西上了巴士去起點上車之後到終點身上的東西,到起跑時都是要丟掉,或吃掉,起點沒有寄物哦! 因為你是一路跑回去終點我們有人一大包沒有寄,車到了起跑區.....抱著跑不可能,拿出重要物品,衣物全扔了啊!然後趕快連絡領隊幫忙終點準備個大毛巾.....

到 Hopkinton囉!

我這次沒有寄物,想說換的衣物交給兒子,跑完再跟他拿就好要寄物啊!!,跑完第一時間自己去拿寄物趕緊換裝或穿上外套,因為你不知道跑完是什麼天氣...>今年下起大雨刮風,跑完沒有幾分鐘體溫下降,兒子在離終點大約400公尺地方,管制過不來,要繞好大圈,我等好久,等到在風中發抖感覺自己快暈倒了,所以,要寄物,跑完領了寄物包包就有外套穿啊!

巴士到Hopkinton 的選手村後 大約還有一小時起跑選手休息區有帳篷,現場有提供貝果,飲料草地因為下過大雨是溼的還有泥濘…還好,我有穿雨鞋套。

帳篷區可休息,可以自備地墊,大塑膠袋鋪地上坐等到輪到你到起跑區集結,走到起跑點也大概還有個一公里半到起跑集結處我脫掉雨鞋套,外套,只剩穿輕便雨衣,慢慢走向起跑線

這段路邊有很多志工拿大塑膠袋,裝舊衣回收或丟不要的拉圾你可以脫下身上的大外套捐出去這時只剩很小的毛毛雨,今天應該不會冷了跑起來會更熱,我脫掉輕便雨衣,丟了。

起跑~~~一路下坡,好吃力!平常沒在練山路,下坡跑得腳底板,腳踝,小腿,膝蓋都受不了下了坡接著上坡,肚子收緊,大腿用力…這波馬42公里幾乎全程都在跑下下上上下下上上…大概十幾公里兩條腿就感覺快掛了…

每個人有自己的波馬故事......感動別人的,感動自己的.....

真的沒下雨,半馬過後太陽變大,熱啊!跑到每個水站都進站補水半馬了,來到衛斯理尖叫隧道,衛斯理女孩們舉著 Kiss Me ,遇到台灣去的妹妹。

半馬過後又累又熱,每個水站都進站補水,這次練習不足就算了,出發前膝蓋撞到,走路只好單邊施力,2,3天後因為單邊用力多,側腰不小心閃到肌肉拉傷比賽日身體恢復得還可以,可是這上上下下的山路實在又夠難跑但因為我帽上衣服上有國旗,這42公里路不斷的有人對我喊 'Taiwan,Taiwan,Taiwan...'所以我再累都一直微笑,揮手,.....

有人喊'Sunny',.....真假? 怎麼可能,我的名字叫'Taiwan' ,路邊怎麼可能有人喊Sunny啊!這是後來FAST42團隊傳給我的照片~ 我們有NRC在現場認出FAST42學員!

進入巿區,加油的人群更多,,,,,喊Taiwan的人也更多,我一直在揮手...跑步用腿,但手也在酸...

以為就這麼熱到底…沒想到就忽然又變天,最後4,5K下起大雨刮風…最後3,400公尺遠遠看到加油團的大國旗,聽到安豬大喊'It's my Mon!. it's my mom! '這小子到美國變成講英文了...拿到國旗開始衝了啊!

哦哦! 衝太早,而且衝太快,為了要讓國旗飄起來,要有速度....大概100公尺就沒力了...看很近的拱門,手酸,腿也沒力......咬著牙,就間歇100公尺的最後一趟的意思!!

我的波馬目標~舉著國旗衝向終點!! 謝謝我的個人加油團~寶貝兒子安豬

安豬為了要把國旗遞給我,在台灣台商會加油區站了快3小時,淋雨淋半小時耶!!媽媽跑回來了,雖然有點慢害你淋雨安豬說~ 妳跑快一點,快個半小時,我就不用淋雨啊!—天裡氣候多變的波士頓…跑過春夏秋冬的概念....

過終點,拍拍照,領完賽獎牌,拿防風披肩,這時風雨很大跑完身體體溫下降,疲乏沒力,雨一淋風一吹,快冷死了等到兒子繞好遠的路會合,站在路邊,冷到牙齒不停的打顫…

波馬~我還會再回來!......波馬BQ每 5歲一階,那5年來一次好了!

PS.照片記得官方通知有優惠時就先買,好像是65美元,賽完再買要 89.95美元,衝線照,很重要啊!

DAY6~4/16 週二,普利茅斯,羅德島,聽濤山莊

DAY7~4/17週三,波士頓往紐約~OUTLETS瞎拼

DAY8~4/18 週四,紐約,第五大道,時代廣場,洛克斐勒中心,登帝國大廈,再衝NBA

DAY9~4/19 週五,乘船登島觀賞自由女神(Statue of Liberty),華盛頓廣場,空中花園,布魯克林大橋

老人家了眼睛不好,長長一篇看到自己眼花,,,,,先雜記....有空再修改了.....休息一下,,,,3年前視網膜破洞做了雷射手術補起來,醫生說不能做激烈運動,....隔年我完成了226,我跟醫生講,我慢慢游,慢慢騎,慢慢跑...後來又跟醫生講,我要拼波馬,,,,,會稍微跑快一點點,,,,,

DAY10,DAY11~紐約飛台北…坐近17小時飛機…