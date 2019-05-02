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賽事心得／大專運動會5000公尺 生理期的水深火熱

2019-05-02 06:00運動筆記 陳昭郡

4/27(六)全國大專校院運動會在嘉義中正大學開幕了

這次我參加了女甲組3000公尺障礙、5000公尺

賽程分別在4/30(二)、5/1(三)的早上九點

在上一次生理期來的時候，就知道了這次大運會有可能遇到生理期

雖然一直祈禱不要在頭兩天遇到賽事

但身體就像聽到我的心聲一樣，生理期準時在比賽的前一天下午報到

我覺得我算是了解自己身體的，通常生理期的第一天我都會全休

因為身體在最差的狀態下訓練或是比賽，是要花更多時間調適回來的

這次遇到了比賽，我告訴自己，心理是會影響生理的

把心理狀態調整好，拋開身體的不適，把注意力放在賽事上

隔天(04/30)早上六點多太陽就出來了，到了九點一定會很熱

但我告訴自己，不要只看到壞的，要看到好的

至少風是算涼的...恩...Sometime...

起跑後，身體還是很誠實的

在跨越障礙和水坑的時候，身體的反應明顯變慢了

（生理期頭兩天身體通常會有水腫的狀態，身體會變得很笨重）

在一開始的前面幾圈，我還出現了有些不耐煩，不太想繼續跑的狀態

（生理期情緒起伏大，尤其變得很沒耐性、浮躁，身體的體溫也會高一些）

但在比賽當下，怎麼能夠有這麼多私人情緒

我把自己的理智拉回來，告訴自己一個障礙一個障礙來

只要踏出下一步，困難都會過的

於是我一步步地邁向終點，完賽後腦袋一片空白

就好像忘了剛剛在做什麼一樣，只想找個地方趕快坐下來

因為生理期來的腰痠和腹痛，再加上強度的賽事，身體的疲勞是加倍的

還有趕緊為了在賽事中輕輕擦撞障礙的膝蓋冰敷(以免影響隔天賽事)

攝影師：Lucas Wu

下午回到飯店梳洗一番後，倒下就睡死(生理期有時會出現嗜睡的狀態)

睡了滿滿的四個小時，醒來後身體的不適很明顯，出現了頭暈想吐的狀況

於是我又開始欺騙自己，我沒有頭暈沒有想吐...

只要我不說，就沒有這回事...

我開始想著明天早上的5000公尺會遇到的所有狀況

以及在任何情況下的我該怎麼把自己發揮到極致

接著看到明天的天氣預報說會下雨，心想...最好晚上就開始下

（出太陽後跑道會被曬熱，如果接著下雨會有水蒸氣，整個操場會悶熱，所以雨下越久越涼）

沒多久我又進入了睡眠模式，一覺到天亮

醒來第一件事看看外頭，摁~地板是濕的(表示晚上有下雨)

於是準備一番，喝了一杯豆漿後就前往場地熱身

熱身時雨勢是忽大忽小的，也好挺涼的

沒想到檢錄時(賽前半小時)就下起了磅礡大雨

這個雨下的我好興奮(我就愛玩水)，也好無言(但這是比賽)...

攝影師：NRC Coach 吳敏

興奮歸興奮，我趕緊收拾了自己的心情，提醒自己是來比賽的

大概是站在起跑線的時候，我的衛生棉就已經變成了尿布

但我仍然提醒自己要記得，今天的我要怎麼發揮自己

自己必須要掌握住自己的配速，了解當下的速度是不是自己要的

如果不是，不要莽撞、不要盲目跟隨，自己跑並耐心等待情勢的轉變

起跑時的雨勢大約是這樣的...

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攝影師：隊友-老江

並且有一整圈，我的一支隱形眼鏡差點隨著大雨流出眼睛

所以開啟了我的獨眼龍模式，並試著調整頭部的角度不要讓眼睛被沖到雨水

(是真的有這招，頭低一點、眼睛看前面的小腿就好)

接著也不知道跑了幾圈，這個雨讓我淋得很享受，前面幾天實在太熱了

但這個雨也大到我按不到自己的手錶按鍵(滑)後面索性不按了

一圈一圈的過了，每一圈的任務也都完成了

最後的100公尺衝線我明顯的感受到我的尿布很滿、很重(而且還在甩)

到終點後看了成績，17分48秒(PB)，恩...好~

算是為我108年全大運畫下美麗的句號。

攝影師：Lucas Wu

這一場賽事就是滿滿的生理期經驗

因為從事14年的競技運動生涯

還是第一次遇到生理期的頭兩天

下次若比賽遇到生理期報到，不管是艷陽天還是大雨天

我都有經驗了。

賽後回到學校宿舍那一瞬間，所有不適全都衝出來

頭昏、想吐、擦撞的膝蓋、腹痛、腰痠還有賽後的肌肉疲勞...

就知道自己的身體是真的已經很累了，跟自己說聲辛苦了

接下來會花個幾天調適自己的身體狀態

其他的，休息後回來再說。

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