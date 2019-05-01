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竹市巡迴運動指導團開跑 跑步有標準姿勢嗎？

2019-05-01 18:14運動筆記 卡斯

過去，一般大眾對跑步的印象，不外乎是一項枯燥乏味的運動；但近年來，由於人們對於健康的重視，及社會在跑步活動的推動，不論性別、年齡、職業，投入跑步的人越來越多。跑步變成一種流行，民眾對跑步有更深的認識，並從中獲得健康與樂趣，乃至成就感。

跑步風氣要盛行，除了跑者自身的投入與付出外，社會的推動功不可沒。不論是每週各地舉辦的路跑活動、各類型的跑步講座與課程等。多元的選擇，讓愛跑步的市民紓解平時的壓力，甚至利用跑步來挑戰自我。

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新竹市政府於年初舉辦的新竹馬拉松，專業規格並結合當地特色廣受好評（圖片提供：運動筆記）

新竹市政府在年初舉辦的新竹城市馬拉松，以城市馬拉松的專業賽事導向，結合地方特色，吸引眾多跑者參加、廣受好評。新竹市政府不只要將城市馬拉松辦好，更要將跑步的健康風氣與專業知識推廣給更多新竹的市民朋友。今年起，首度與筆記實業「跑步學堂」合作，執行新竹市運動 i 臺灣「巡迴運動指導團」的服務。

新竹市政府積極推廣「運動 i 台灣」計畫，提供更多運動機會給新竹市民們（圖片提供：Lucas Wu）

跑步看似是一項單人的運動，若有志同道合的夥伴陪同與鼓勵，不僅減輕獨跑的孤獨與乏味，更能成為堅持跑下去的動力。以團體的方式報名，透過專業的跑步學堂教練團，規劃具有系統且漸進式的跑步課程，以理論配合實際操作的方式，帶給跑者正確的觀念與知識，讓跑步可以跑的更有效率。

呼朋引伴一起運動，除了可以結交志同道合的朋友也是督促自己的好方法（圖片提供：Lucas Wu）

每個跑者對於跑步都有不同的想法與目標，有人為了身體健康、也有人為了挑戰自己。但不管目的為何，很肯定的！所有的跑者一定都有同一個目標，就是希望自己可以保持健康身體的持續跑下去。「受傷」是所有跑者最擔心與害怕的一件事，那要怎麼「持續跑而不受傷」，是否跟跑姿有很大關係呢？新竹市運動巡迴指導團首站來到中強光電，由陳士登教練以「跑步不只是前腳掌著地」為主題，來跟員工初談跑姿相關知識。

新竹市運動巡迴指導團首站由跑步學堂專業教練陳士登授課（圖片提供：Lucas Wu）

「我們是怎麼開始移動的？」回想自己成長的過程，每個人都是先從爬到走，最後才會跑。「走路」是一個平常根本不會特別注意，但卻是每天都要發生上千次甚至上萬次的動作。由這樣再自然不過的動作來看，每個人的姿勢似乎也不盡相同，但大部分的人不會因為行走的姿勢不同而導致受傷，但如果你在趕時間需要加快行走的速度時，你可能會刻意的使用非平常慣性的方式去行走，如跨大步伐或是加快步頻等方式來加速，這反而會讓你感覺到不舒服或痠痛，甚至有可能造成受傷。因此可漸而推論，肌肉的過度使用並非受傷的主因，而是在於移動的姿勢。

跑步的講座並不枯燥，而是將理論結合日常生活的分析與分享（圖片提供：Lucas Wu）

肌肉的作用性在於支撐你的體重，以及在每一步的轉換時，給予支撐的回饋。我們跑步時，每跑一步，單腳壓力可達三倍體重。而一場馬拉松比賽，一般跑者大概就需要跨出 42,000 步以上！可想像一場馬拉松下來，你的肌肉需要承受多大的重量與壓力。毫無疑問地，鍛鍊肌肉是防止受傷的一大方法。但除了鍛鍊肌肉，怎麼在跑步時正確使用肌肉更為重要。而跑步時的肌肉表現當然就會呈現於你的跑姿上。

講座教練除了投影片上圖文的解析，也會親自示範相關動作讓學員更清楚了解（圖片提供：Lucas Wu）

「跑步有標準姿勢嗎？」我們在觀賞田徑比賽時，可以發現短跑選手與長跑選手跑姿差異性很大：短跑的選手較具爆發力與速度，動作與步幅相對較大；長跑選手，似乎不需要像短跑選手利用跨大步來換取速度。但其實兩者只在於前傾較度的差別，標準都是一致的：我們要盡量利用重心。在跑步的過程必須利用外在的力量，才會具有經濟性的表現。

「跑步前腳掌著地」這其實不是一個單純對或錯的是非題，此動作的最大重點在於，跑步時自然的身體前傾與自由落下，並快速的將腳拉回進行下一步，來產生「減少腳觸地時間」的跑步經濟性，而不是專注在前腳掌著地來進行跑步。如果刻意踮腳跑，只用小腿撐住落下的衝擊，反而會讓受傷的機率大增。「越練越輕鬆、輕快、放鬆，才是我們的目標。」

講座教練利用與學員上台的互動，讓學員直接感受跑步正確的姿勢與施力方式（圖片提供：Lucas Wu）

「工欲善其事，必先利其器。」對的跑鞋是助力，選錯跑鞋就會變成阻力。選擇一雙對的跑鞋是很重要的課題。許多跑步新手因為不知道如何挑選適合的跑鞋，往往可能會往輕量薄底的跑鞋為優先選擇。但其實越輕薄的跑鞋，雖然穿上會讓你覺得跑起來很輕盈沒負擔，但可能會發現跑不久就累了，甚至讓腳感到不適，因為這樣的跑鞋通常歸類在競賽型的跑鞋，為了讓跑者在比賽時展現速度，往往犧牲到許多支撐的保護，不只疲勞來得快，更提高受傷的機率。所以建議跑者可以同時備有多種不同用途的跑鞋，像是平時練習較重視支撐保護的練習跑鞋，同時可以準備一雙可以展現你實力的競賽專用鞋。

利用Q&A時間，解惑學員其他在跑步上遇到的問題（圖片提供：Lucas Wu）

雖然講座時間不長但內容充實，學員們受益良多。課堂中也發現，不少學員都有跑步的習慣或曾經喜愛跑步，卻因受傷而放棄。學員表示：「以前曾有跑步的習慣，但經常受傷而感到害怕，所以暫停一段時間，這次的講座給了我許多新的觀念與做法，我會嘗試用這樣的方式重新開始，很期待能獲得新的體悟。」許多學員皆有相同的想法，認為在講座中得到許多正確的觀念與理論，但最重要的還是需要自己身體力行，把理論轉為實務來驗證。

請學員原地執行動作與分析檢討，替課程趣味度加分不少（圖片提供：Lucas Wu）

課程的價值，除了課堂上內容之吸收，另一大收穫就是與身邊的夥伴分享與交流，互相的激勵督促彼此，建立健康的運動習慣，亦能認識志同道合的夥伴。歡迎新竹地區，任何對跑步想要深入認識的團體朋友一起報名，讓自己對跑步有新的認識，燃起對跑步的熱愛。

新竹市巡迴運動指導團首站－中強光電，講座成功（圖片提供：Lucas Wu）

*更多跑步知識，盡在運動筆記*

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