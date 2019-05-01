賽事心得／吃速列車戀戀桐花馬 媽祖托夢叫我報名

2019-05-01 17:57 運動筆記 吳力感



戀戀桐花馬，我在痛苦中品嚐到快樂的滋味，開心之餘卻又因破財心疼不已，回到家之後發現完賽證明沒成績，懊惱自己拿到時怎麼沒看但已來不及...

賽前一晚為了哄小孩睡覺自己也跟著睡著，原本預計是02:00起床整理物資，03:00開車出發，03:30途中載勇哥一起去會場，但是因為鬧鐘設定到無聲震動，等我驚醒時已經超過03:30，趕緊line勇哥告知我睡過頭會晚點到，當下也不敢多耽擱，把該帶的東西收一收通通掃進衣保袋，接著就出門了。

（出門前都要跟亞比說掰掰）

凌晨4點路上人車稀少，心裡想著要趕緊去載人，忘了某處有個新架設的測速照相桿在那等著，就在到達約定地點六百公尺前，一道閃光無聲劃破漆黑的夜晚，照亮四周瞬間有如白晝，雖然當時也沒開多快，但終究還是超過該路段50公里速限，千言萬語再多的對不起，也改變不了口袋裡的二千塊即將離我而去。

（回家時經過特地停下來悼念）

雖然才剛被國家級追焦，但人總是要往前看，勇哥上車後我們天南地北的聊，破財的陰霾早已一掃而空，不久後到達比賽會場新竹橫山鄉合興愛情車站，也與從台中北上參賽的石猴子會合，今天這場就由我們三人出賽。

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戀戀桐花馬拉松是北部頗富盛名的優質賽事之一，不僅補給內容好、沿途風景美、賽道難度也高，肉腳如我賽前預設這場要吃喝玩賽，6小時30分回來就好，因為凸台猴子平常跑快習慣了，降速陪跑15K簡直快睡著，第一個折返後選擇先行下車獨跑，辛苦你囉！

（賽道上最美麗的風景）

（吃速列車的歡樂模式）

（15K後解鎖猴子讓他自己跑）

之後的賽程就我和勇哥兩人相依為命，秉持一貫吃吃喝喝跑跑走走拍拍照的模式，依照每5K約45分鐘完成的配速前進，不輕易放過補給站的每一道美食，也將沿途的美景盡收眼底。

（豐富的補給）

（沿途的美景）

（賽道處處有桐花）

這場戀戀桐花馬坡坡相連到天邊，跑得我大腿、腳踝、腳底整個痠、腫、痛（媽祖托夢叫我報名的），但是已經報的馬再飽也要把它吃完，我們從晴天出發跑到途中還曾下起大雨，當時嘴角流下的已分不清是雨水汗水還是口水，這場賽事跑得很辛苦但也吃得很開心，成功在6小時28分順利進站。

（吃速列車準點進站）

（跑完收工）

賽後領完紀念品就離開會場了，回到家整理東西時才發現完賽證明竟然沒有成績，大概是晶片感應出了問題吧！望著空蕩蕩的欄位，霎時晴天霹靂讓我癱軟在地 Orz...我的老天鵝啊！Why me T_T

綜合以上，自己列出日後必須注意的以下幾點：1.賽前準備先做好，前一晚睡前就要把衣保袋整理完成。2.鬧鐘定時要確保，不管設定幾道鬧鐘要會響才有用啊！3.行車安全最重要，就算慢了也不能違規超速安全第一。4.完賽證明要檢查，拿到完賽證明要當場檢查避免有誤。

#吃速列車#INVITE揪團客#瘋狂亞比路跑社