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賽事心得／Wings For Life 路跑報到攻略

2019-05-01 18:04運動筆記 淦哥(金田雙鈿)

這場賽事我都叫他~被車追，因為終點線會移動呀！

這場終點線自己訂的賽事，每年都在五月的第一個星期日晚上七點起跑（全球統一起跑），是我知道目前唯一有全球連線同時起跑的賽事，因為賽事的特別，在第一屆發現時錯失了報名機會，從第二屆開始每年必報，只有一次報了名卡在員工旅遊而棄賽，今年的賽道在離我很近的麗寶賽車場，想當然爾我又號召了文心樂跑及南湖社大悠活樂跑的團友們一起參賽。第一次跑在賽車道上的心得運動筆記配速員第一回參加配速的心得，鑑於移到西部後每年報名都被罵，但我怎麼都沒影響到呢？掌握報名時機點就不會有問題啦！好啦，因為也是后里在地人就來寫寫報到跟交通相關事宜。

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（照片2018報到，沒什麼人呀！）

1.報到地點： Google查詢麗寶國際賽車場，開車不管南下或北上在國道一號后里交流道出口往月眉、外埔方向指標往麗寶樂園即可看到賽車場（下交流道出口不到5分鐘即到達，開快一點的3分鐘內就到了），報到處就在賽車場迎賓入口。

2.報到時間：

Day 1(5/4)：2019.05.04→ AM10:00-PM18:00

Day 2(5/5比賽日）：2019.05.05→ AM09:00-PM16:00

這個要注意了，他有二天的報到時間，通常很少人會第一天任何時間報到，完全通暢無阻，但很少人願意跑二趟的。第二天我就建議大家一定要在中午前報到，根據以往的經驗比賽日當天下午報到的人數是倍增的，所以請把握早上的美好時光，那你說報到完要幹什麼呢？今年一查，馬拉灣在5/1-5/31舉辦比基尼月活動，只要在中午11點前，穿著三片式比基尼或三角泳褲購票入園，門票只要199元。水樂園馬拉灣開園了！5/1-5/31穿比基尼或三角泳褲　門票只要199元

所以不管前一日或比賽日當天早上報到，都有這項優惠進場唷！

好吧！不好意思秀出身材那就去麗寶樂園或是其附屬的項目玩玩也不錯，這次憑號碼簿也有相關的優惠呢！就算再不玩這些項目還有很多人愛的逛逛Outlet瘋狂血拼一下吧！座座摩天輪（建議傍晚５點半後搭看夕陽及夜景）

3.報到該帶什麼東西？能不能代領？請準備好身份證正本，被代領的只能領跑者袋（不含號碼簿,就是只能領衣服跟寄物袋之類的東西），委託書請自行寫，團報沒有提供團體領物資。

4.有人說不想開車啦（其實真心建議有車共乘去），因為上下交流道真的很方便，真要搭大眾交通工具呢？來來來，看這裡

利用免費接駁車：

　Ａ.台中高鐵－福容飯店

　Ｂ.國光號朝馬站－麗寶樂園

以上二個免費接駁要怎麼到賽車場呢？來，看下面這張

這免費接駁攻略很棒吧？唯一要注意的就是回程時間了，有最晚開車時間，不過！回程還可以搭市區公車155路（自費可刷悠遊卡）回到朝馬或高鐵唷！

至於其它各點的交通接駁：自費大眾交通到其它點

5.賽道一圈分析：

賽道分析（前段）：賽車場內大約3公里多全平路，只是要彎來彎去，你會看到許多跑者在你左邊有邊跑著跑著。預測會擁擠，想拼成績的要發揮您的閃人功力，也請大家依照起跑分區就定位，三五成群跑的朋友記得不要佔滿整個賽道，至少讓出一半的賽道給後方的跑友超車刷卡。出了賽道一路是微下坡跟幾個中型下坡一直到外埔，跑完六分路後接永眉路這裡開始爬坡（有下坡就要還上坡厚），爬完上坡就差不多是到賽車場後面的小土丘上方了，恭喜您跑到這裡，因為到這裡您已經跑完１０公里以上，也表示您還沒被終結到。

賽道分析（中段）：聽完會場內的吶喊聲，接下來會有幾個小下坡及微上坡不知不覺您已經進入中科后科園區（這裡千萬小心，因為會穿越省道台13，請注意來往的車輛，遵從交管人員的放行。這一段不太好跑唷，因為隱藏著小小長長的微上坡，會消耗您不少的體力。請努力往前跑，這一段路一直到后里火車站您會覺得孤單寂寞覺得冷，因為人煙稀少呀！不過也再度恭喜你看到后里車站我想，您應該是2/5內的選手了（哩程來到20公里）

賽道分析（後段）：看看馬兒（只看得到入口，不知道大會會不會安排幾匹馬兒在路旁為選手加油厚），您又一陣的孤單寂寞覺得冷，寬大的賽道只有來往車輛陪著你，您會不會心想著：可以載我一程嗎？加油吧！剩大約十公里你就會回到會場入口附近了！再怎麼樣也不要等接駁車呀！

整體賽道風景：后里是一個純樸的小地方，近來因麗寶樂園的摩天輪才為夜景增添了不少光澤，這是夜晚來到后里唯一可以享受的美景，只要在后里沒有阻礙物的地方，您都可以邊跑邊看著圖案變化多端的摩天輪唷！

6.我能跑多遠？

我想很多人都在問這個問題，大會也貼心的做了一個簡單的表格及神速換算依您要跑多遠需用幾分速跑？或是你配速如何能跑多遠的連結，供選手們有心理準備如何跑出自己理想的成績！

還有跑完回到會場別急著離開，現場有大螢幕現場轉播，看到台灣選手時別忘了尖叫唷！大會的完賽時間就是全球最後一位被終結為止啦（您會不會就是最後一位？）！

　　

當您準備好了這場全球同時起跑的賽事，也順利的完成賽事，最期待的無非是成績證明了。很抱歉的是本賽事無紙證明，需要上網查詢您的完成各項成績唷！淦哥最喜歡的就是～有全球排名啦！是不是很威呀？

　　

最後，今年活動有沒有亮點明星？有有有，那就是最近才贏得許多比賽的羽球冠軍戴資穎也會到現場唷！準備好您的網球裝備（喂！是羽球啦）帶著你的簽名筆，看到人立馬合影簽名，看到淦哥也＂順便一下啦！＂期待您跑出好成績，我們一起在會場歡呼！！

羽球戴資穎
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