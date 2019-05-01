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賽事心得／世界地球日路跑推減塑 最愛環保水杯

2019-05-01 18:17運動筆記 Shelly Shen

因為很喜歡主辦單位發放的矽膠環保水杯，所以已連續三年參加世界地球日的路跑賽事，環保水杯可套在手腕上使用非常方便無負擔，自從第一次拿到環保水杯之後參加任何路跑賽事一定都會把它帶上(戴上)真的很棒，每次看到賽事製造很多水杯垃圾，心裡就為地球再難過一次，希望有拿到水杯的朋友，以後參加賽事都能使用它替地球盡一份心力。

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（歷屆環保水杯）

（台上最左邊為此次代言人 庚澄慶）

這是第一次參加由台北市政府出發的賽事，活動當天可以把車子停在市府地下停車場非常方便（停車費自付），市府廣場腹地很大，雖然這場參賽人數眾多但也不覺擁擠，賽事路線一樣是從仁愛路經過新生高架橋跑往大佳河濱公園抵達終點。（辦在台北市的各賽事路線幾乎都一樣）

（在101前等待起跑）

這場賽事跑的很累，因為天氣晴朗高溫，體力下滑的很快（也是自己偷懶沒練跑），前半段在市區還有樹蔭及建築物可遮擋烈日，但後半段跑在大佳河濱公園沒有遮蔽物就跑的非常厭世，太陽豪不留情面的發威，從頭到腳都被太陽曬到發燙，經過補給站不斷的用水往脖子後方澆淋來降溫，但涼爽的效果有限，一路跑跑走走好不容易看到20K的標示牌，此時心想剩下1K了，再加把勁趕快衝回終點就可好好休息了，但...怎麼覺得跑了好久還是不見終點拱門呢？原來是公里數不對，回到終點看著馬拉松的記錄已接近22K。

（賽道風景）

（最後1K特別的遠, 還是奮力抵達終點啦）

賽後就在排隊等侯接駁車回市政府時，天氣由晴轉陰變的較為涼爽，心裡哀怨著為何剛才跑步時不是這樣涼爽的天氣呢。(老天就是故意要考驗跑者的意志力）

（感謝運筆攝影師）

領了完賽禮後感覺好空虛，發了一個環保大袋子卻只有一小條餅乾且沒有水沒有運動飲料，雖然每個補給站的補給都很充足，但天氣熱實在嚥不下去，希望以後完賽禮能有餐點可吃（小小心願）。

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