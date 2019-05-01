Namib Race 2019第三日 心志的堅強無極限

2019-05-01 17:26 運動筆記 Rose Chao



沙漠玫瑰的內心小劇場

一早我被帳棚外的談笑聲驚醒，看錶居然快六點了！媒體帳每天需要在七點前清空收帳，我這個慢郎中前幾天都是提前兩個多小時起床梳洗、整理，在營地如此難睡的地方竟然可以睡過頭，看來我真的越來越能在沙漠生活了！

第四天沒換衣服，我這既龜毛又有潔癖難搞的人內心是很掙扎的，雖然每天換內褲和襪子，但換襪子時總在想，這樣換有意義嗎？腳上永遠是撢也撢不掉的沙，換了新襪子再踩進沙地、穿上怎麼倒也倒不完沙子的鞋，我仍堅持每天換襪子嗎？每天還是會照幾次鏡子、看看手機裡自己的鬼樣子，連續兩晚我都用了乾洗頭，但其實一頭的亂髮真的沒差！

我也已經練就了透早摸黑在帳棚用濕紙巾擦臉、擦眼霜乳液隔離霜BB霜、再擦粉腮紅畫眉毛，但當我照鏡子時覺得每天這樣搞剛有差嗎？除了有沒有眉毛真的有差，其餘是真的沒差！我只有暗暗在心裡自豪黑暗中戴著頭燈畫眉的技術還真不賴！在沙漠裡，帳棚滿地是沙、睡袋裡也是沙的環境中，能畫個眉毛就是我的大確幸！

因此，當我順利在五星級流動廁所上完大號，抱著我的鐵蛋、餅乾、和星巴克即溶咖啡準備吃早餐時，內心是幸福洋溢的，而鐵蛋可能也因為太興奮，從真空包中跳進沙裡，我望著陷在深沙中的鐵蛋，身旁的香港跑者不慌不忙的跟我說「就撿起來沖點水吃吧！」我撿起沾滿沙的小鐵蛋，用珍貴的水沖它ㄧ下，把鐵蛋整個塞進嘴裡，香港朋友：「是不是很棒呢？」我含著蛋：「加了沙更好吃耶！太讚啦！」

這時我赫然發現，65歲的嬌小日本籍昔日總冠軍Kazuko Kaihata就在我身邊！她是我的偶像啊，小傑告訴我她的英勇事蹟：曾跑步橫越美國和西伯利亞！目前在日本為殘障者擔任運動教練的她，在賽道總是ㄧ貫的小碎步、徐徐而堅定的前進，大背包對她瘦小的身驅似乎從來不是問題，她的體內蘊藏著強大的能量，如果我能像她這樣，那我就是很棒很棒的超人了！

（曾經與林義傑ㄧ起參與Gobi March 2006的 Kazuko Kaihata又在此地相見歡，當年她是史上第一位參加Gobi March的女性）

Stage 3 – Skeleton Beach Run 43 km

（台灣跑者起跑前圍著營火取暖）

“Today will be a tough day.” 創辦人Mary預告了今日 Stage 3賽程的困難度，當我抵達CP 1前的賽道，終於明白Mary 為何這樣說。參賽者沿著「骷髏海灘」跑，海風強勁，冷得讓人想縮起脖子；大自然太奇妙，這裡ㄧ邊是大西洋、一邊是沙漠，在賽道上同時領略大海、海浪、沙灘、沙漠、沙丘的多重氣象。

（連著兩天成績都是男總一的Florian Viuex 破風，再度率先跑過寒冷的骷髏海灘）

（圖右：連兩天的女總一Joanna Zakrzewski 依然堅毅地保持領先地位）

（媒體車駕駛必須把輪胎洩氣才好在沙灘行駛）

海鳥、船隻殘骸、海豹和偶爾ㄧ見的狐狼，是跑者在骷髏海岸可見的景物，我在途中幾度沿著海岸跑著，覺得跑步的感覺真好！但我身上沒有大背包當然好，海風很冷，跑者早已ㄧ身是汗，他們在看不見盡頭的海灘迎著強風和低溫堅定的前進身影，我想我ㄧ輩子都不會忘記。

（攝影在高處捕捉海岸邊的跑者身影）

（超馬好手張乃元抵達CP 1，等待的志工為他鼓掌)

（CP 2是seal colony海豹棲息地，這只算是小群，南方大的海豹棲息地動輒是數以千計的海豹）

（太陽出來後，海、天美麗的顏色）

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（左腳裝著義肢的香港馮錦雄夫妻和夥伴以高昂的戰鬥力準備通過CP 3)

（忍不住腳癢在海灘跑了一段，感謝大熊的拍照）

台灣素人潛力無窮 周林信Stage 3 第17名

今天的風實在太強，海豹的臭味濃厚，近午時分太陽露臉、氣溫升高，沿海的風勢強勁又刮起陣陣砂石，打到腿上很痛，我拍了必要的照片後就躲回車上不想再出來，想到夥伴們的苦行，實在心疼、要向他們致敬！

（CP 3可見船隻殘骸，這也是Skeleton Coast 名稱的由來）

（海灘上還有不知名動物的骸骨）離開CP 3之際，卻聽到有10位跑者被關門的消息，我的心ㄧ揪，擔心還沒看到的夥伴是否都已過關？CP 3 到CP 4 雖然只有10K，賽道由海岸回到陸地，但卻會頂著大逆風，參賽者將吃足苦頭。懷著忐忑的心情回營地等啊等，總算在傍晚六點二十五分左右看到最後一位台灣跑者進終點線！

台灣跑者Stage 3再度全數完賽，其中，周林信排名第17，仍然維持台灣成績最優的地位，在環境和肉體都如此刻苦的狀況下完成太不容易了！素人亦可如此不凡，我為所有台灣夥伴歡呼！甜美的Stella雖然連日因著背包的重量飽受肩背磨擦痠痛之苦，今日的艱難挑戰又讓她的腳底開始痛，但仍笑著說：「其實什麼都可以辦到，只有心，才會限制你的能力。」

謝義簧只靠著一雙普通跑鞋，根本沒有防沙套，每逢CP 第一件事就是要倒出鞋襪中的沙，但連續三天都以優異成績完賽，不論路程多艱苦，他始終帶著笑臉迎接未盡的旅程。

超馬好手張乃元黝黑的皮膚曬得更紅，但就像個永備電池一樣擁有無盡的能量，他那過人的意志力支持他完賽。EQ超級強大的空姊Emma、江俊宏以一貫穩健的步伐，一步一腳印，默默征服了Stage 3。

Vicky已經連續三天以止痛藥、貼紮、意志力和同伴黃張維的激勵抵達終點，令人振奮！范逸臣、Jack、Nick、段哥等老鳥也在克服了身體疼痛勞累的情況下抵達終點。

原本從台灣的工作與學業中抽身，想在此賽事中「歇息」片刻的林義傑也感到疲勞，當我問他肩頭上的背包是否減輕了些，他忙喊著好重！畢竟昔日冠軍也是人，我在賽道上觀察好幾位昔日冠軍進CP時同樣的氣喘吁吁，早晨甚至看見一位美國籍，身材精實健美，臉上有著剛毅線條的女性跑者正在流淚，我百感交集，為他們的勇氣、意志力和體能深深折服。賽程至今已將近ㄧ半，明天起將是此行難度最高，長達80K的Long March，願大家最終都能全數平安完賽，為自己的人生再次刻畫寶貴的新頁！