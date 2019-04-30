賽事心得／柴古唐斯括蒼越野賽 體驗「拆骨躺屍」的虐人賽道

2019-04-30 10:59 運動筆記 豹大王



The journey is what brings us happiness not the destination

在古代，大人打不聽話的小孩，都是用柴。而在現代，大人欺負不聽話的大人，也可以帶他去吃柴。

柴古唐斯是國內知名的越野賽事，以其聚集菁英選手，參賽資格，虐人賽道而為我所知，江湖人稱「拆骨躺屍」。

身為一個相對保守的跑者，我選擇在第三年越野時，來體驗一下。

今年的柴古有三個組別，分別是50、80和110。

50公里太短，不符合舟車勞頓的比例原則。110公里，爬升7000，完賽估計會超過20小時，不適合我這個養生中年。感覺還是80舒服！世界排名第三的越野菁英小鬍子Hayden也是這樣想的吧

賽前看到一個福利，就是每組前80有愛燃燒的訂制馬甲，佛系如我有個小目標還是不錯的。

週五下午來到臨海，從車站直接前往會場。

會場的規模與展商之豐富真是我參加越野賽事以來最棒的會場。可惜來的比較晚，錯過了一些賽事分享會和精英見面會。不過，能見到好久不見的朋友們是更開心的事。

一同聚餐牛肉鍋後，便回酒店休息去。賽前定裝一下，感謝贊助商哥哥姐姐妹妹們。

一早起床，濕嚕嚕的天氣真沒有讓人失望。

的氣氛十分熱烈。雖然完全沒注意老闆娘，烏賊跟珊瑚在台上說些什麼了，得趕緊抓好時間跟小夥伴們合影一下，畢竟在愉快的上山蹦D之前，沒有合影絕對是個不完整的出發！

起跑後，就是衝呀。

一般來說，在人數如此眾多的賽事，一開始絕對要在平路上把速度提起來，不然上山肯定排到哭。柴古就不一樣了，你一慢，別說上山，光上長城前就可以就讓你排到吐。

哇，長城！

像我這種粗人，沒來跑柴古前還真不知道江南居然也有長城！跑在這超過一千年歷史的長城賽段上，看靈江環抱，遠眺今天要征服的括蒼山，在雲霧中真是別有一番風味。

“大王，加油！”

回頭一看，哎，是國際樂呀。

「我只能平路加加油了」

「那也不錯了」

然後，就再也見不到她的背影.......

嗯，女子第三瞭解一下。

抵達cp1，比預期還快了一些，吃一下早餐後，便迎向第一個爬升。

這段爬升雖然有1100，但並不是太難。只是有些路段較為狹窄，特別容易堵車，既然剛吃好那就當欣賞風景好好熱身吧。沿途經過不少竹林段，還有很多巨筍，沒有合影一下實在可惜。

直到下坡路段後，柴古的小考驗就來了。

這段六公里，1200下降的路程，原本在心中的預想就是一直下坡一直爽的節奏，只是泥濘讓難度增加了不少，不但考驗大家的膽識，也測試了我的單板滑雪能力，這段路也超了不少人，除了光榮在本次貢獻了一次屁降之外，我覺得挺好玩的。

抵達cp2前，看到祁敏上了收容車，難道我會說？

「老婆，我安全到了cp2，剛超了大聖了，柴古很好玩，妳放心。

矯情的我除了在cp2溜晃拍照吃喝外，居然還去洗漱了一下！？前後花了半個小時才出去，浪費了不少時間，完全忘了我賽前設定的智奪馬甲計劃～

離開cp2後，拿出了我的杖，畢竟接下來到米篩浪這段賽道，可能是80k最虐心的部分。不過呢，其實除了一直上一直上之外，好像也沒什麼特別之處。奇怪的是，感覺後面都沒什麼人過來，是不是都上車回家去了？

完成兩個爬升，抵達米篩浪，感覺自己像完賽了一樣。

這裡的糕配上海帶玉米山藥湯還真是好吃呀！接下來快速的趕到跑馬坪吃了下午茶正要離開時，突然有人拍了我的肩。

「疑？帥毛毛，你怎麼在我後面？」

「剛剛下坡那花了四個鐘啊」

「不會吧～」

當你還在沈迷於自己下坡能力居然超過ITRA PI 650分的菁英選手幻想時，斯人早已不帶雲彩的飄然遠去，事實上他們就是在上一個cp點糾結要不要退賽而已。

而身為一般人的我們需要的則是繼續堅持，或是堅馳。

不著痕跡的打完了廣告，從米篩浪開始不斷趕超110公里選手後，路就變得超好跑，正如Treeman Zhou先生說：」柴古本來沒有爛路，走過的110選手多了，就爛了。

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到黃家寮，這有個強制裝備檢查站，組委會很認真的檢查一項項的裝備！有一些朋友，大神都在此受到了一些懲罰，雖然心疼，但也為主委會的較真點贊，畢竟安全才是第一要務，不跑快一點，你都不知道有多少人天黑了都到不了這個點。

從cp5到cp7，基本還原了柴古原有賽道的模樣。雖然部分路況有些濕滑，雖然有些地方的能見度低到一到兩米那般不可思議的距離，但真的是一條全程都能跑起的路線。

在寧靜的樹林中，享受一種孤獨奔跑的過程，享受看到遠方有燈光就追上，享受後方有聲響的莫名刺激感。我不喜歡熬夜，但我真的很喜歡在夜裡奔跑的感覺。

這裡沒圖沒真相，我還是放些食物照吧。

老實說，我覺得下山後到終點的四公里真的是全程最漫長的路，明明已經看到終點，卻又要繞一大圈才能過去。還好在到最後一個cp點法雲寺前不久，遇到了110公里組的冠軍大大姐還有鬍子哥一群人，一邊聊天一邊跑完最後一段賽道。

最后一同冲线，完成了三样小壮举。

1.成為了女子第一身旁的男人。

2.在結婚紀念日牽手了女子衝線。

3.排名第81名選手!

雖然沒有拿到馬甲有點可惜，但覺得自己這次全程沒什麼偷懶真的是很棒的奔跑體驗，或許追求榮譽的過程，本來就比榮譽認證的本身更為珍貴。

除此之外，更贊的是終點有美豆，菲菲，小輝哥等人在終點等我，真是感動CRY～。

柴，好吃嗎？ 我覺得柴古80k本身的賽道難度不是太高，大多是可跑路段，純粹是讓泥濘增加了一些挑戰。過了前頭的兩個爬升後，基本就通關了。跑完隔天還跟沒事一樣，六點就起床發朋友圈了！

真的好吃，種類多份量足，而且志願者都很熱情的一直讓你續碗！給我再來兩碗土豆牛肉只要牛肉不要土豆！

整體來說，柴古不是一個菁英專屬賽事。柴古就是一場盛宴，一個越野圈的趴踢。不論是大神或小白，嚴肅跑者或吃貨，都能在這找到並享受著自己的樂趣。

(正式版名次修正到82名了！好像開心了一點點)

感謝主辦方，志願者，攝影師，救援隊促成這樣好的一場賽事。感謝美豆、菲菲無微不至的照顧和餵食，當然更感謝獨自在家等候的老婆大人。

距離明年柴古，還有三百不知多少天，約嗎？

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