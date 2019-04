賽事心得/柴古唐斯括蒼越野賽 體驗「拆骨躺屍」的虐人賽道

2019-04-30



The journey is what brings us happiness not the destination

在古代,大人打不聽話的小孩,都是用柴。而在現代,大人欺負不聽話的大人,也可以帶他去吃柴。

柴古唐斯是國內知名的越野賽事,以其聚集菁英選手,參賽資格,虐人賽道而為我所知,江湖人稱「拆骨躺屍」。

身為一個相對保守的跑者,我選擇在第三年越野時,來體驗一下。

今年的柴古有三個組別,分別是50、80和110。

50公里太短,不符合舟車勞頓的比例原則。110公里,爬升7000,完賽估計會超過20小時,不適合我這個養生中年。感覺還是80舒服!世界排名第三的越野菁英小鬍子Hayden也是這樣想的吧

賽前看到一個福利,就是每組前80有愛燃燒的訂制馬甲,佛系如我有個小目標還是不錯的。

週五下午來到臨海,從車站直接前往會場。

會場的規模與展商之豐富真是我參加越野賽事以來最棒的會場。可惜來的比較晚,錯過了一些賽事分享會和精英見面會。不過,能見到好久不見的朋友們是更開心的事。

一同聚餐牛肉鍋後,便回酒店休息去。賽前定裝一下,感謝贊助商哥哥姐姐妹妹們。

一早起床,濕嚕嚕的天氣真沒有讓人失望。

的氣氛十分熱烈。雖然完全沒注意老闆娘,烏賊跟珊瑚在台上說些什麼了,得趕緊抓好時間跟小夥伴們合影一下,畢竟在愉快的上山蹦D之前,沒有合影絕對是個不完整的出發!

起跑後,就是衝呀。

一般來說,在人數如此眾多的賽事,一開始絕對要在平路上把速度提起來,不然上山肯定排到哭。柴古就不一樣了,你一慢,別說上山,光上長城前就可以就讓你排到吐。

哇,長城!

像我這種粗人,沒來跑柴古前還真不知道江南居然也有長城!跑在這超過一千年歷史的長城賽段上,看靈江環抱,遠眺今天要征服的括蒼山,在雲霧中真是別有一番風味。

“大王,加油!”

回頭一看,哎,是國際樂呀。

「我只能平路加加油了」

「那也不錯了」

然後,就再也見不到她的背影.......

嗯,女子第三瞭解一下。

抵達cp1,比預期還快了一些,吃一下早餐後,便迎向第一個爬升。

這段爬升雖然有1100,但並不是太難。只是有些路段較為狹窄,特別容易堵車,既然剛吃好那就當欣賞風景好好熱身吧。沿途經過不少竹林段,還有很多巨筍,沒有合影一下實在可惜。

直到下坡路段後,柴古的小考驗就來了。

這段六公里,1200下降的路程,原本在心中的預想就是一直下坡一直爽的節奏,只是泥濘讓難度增加了不少,不但考驗大家的膽識,也測試了我的單板滑雪能力,這段路也超了不少人,除了光榮在本次貢獻了一次屁降之外,我覺得挺好玩的。

抵達cp2前,看到祁敏上了收容車,難道我會說?

「老婆,我安全到了cp2,剛超了大聖了,柴古很好玩,妳放心。

矯情的我除了在cp2溜晃拍照吃喝外,居然還去洗漱了一下!?前後花了半個小時才出去,浪費了不少時間,完全忘了我賽前設定的智奪馬甲計劃~

離開cp2後,拿出了我的杖,畢竟接下來到米篩浪這段賽道,可能是80k最虐心的部分。不過呢,其實除了一直上一直上之外,好像也沒什麼特別之處。奇怪的是,感覺後面都沒什麼人過來,是不是都上車回家去了?

完成兩個爬升,抵達米篩浪,感覺自己像完賽了一樣。

這裡的糕配上海帶玉米山藥湯還真是好吃呀!接下來快速的趕到跑馬坪吃了下午茶正要離開時,突然有人拍了我的肩。

「疑?帥毛毛,你怎麼在我後面?」

「剛剛下坡那花了四個鐘啊」

「不會吧~」

當你還在沈迷於自己下坡能力居然超過ITRA PI 650分的菁英選手幻想時,斯人早已不帶雲彩的飄然遠去,事實上他們就是在上一個cp點糾結要不要退賽而已。

而身為一般人的我們需要的則是繼續堅持,或是堅馳。

不著痕跡的打完了廣告,從米篩浪開始不斷趕超110公里選手後,路就變得超好跑,正如Treeman Zhou先生說:」柴古本來沒有爛路,走過的110選手多了,就爛了。

到黃家寮,這有個強制裝備檢查站,組委會很認真的檢查一項項的裝備!有一些朋友,大神都在此受到了一些懲罰,雖然心疼,但也為主委會的較真點贊,畢竟安全才是第一要務,不跑快一點,你都不知道有多少人天黑了都到不了這個點。

從cp5到cp7,基本還原了柴古原有賽道的模樣。雖然部分路況有些濕滑,雖然有些地方的能見度低到一到兩米那般不可思議的距離,但真的是一條全程都能跑起的路線。

在寧靜的樹林中,享受一種孤獨奔跑的過程,享受看到遠方有燈光就追上,享受後方有聲響的莫名刺激感。我不喜歡熬夜,但我真的很喜歡在夜裡奔跑的感覺。

這裡沒圖沒真相,我還是放些食物照吧。

老實說,我覺得下山後到終點的四公里真的是全程最漫長的路,明明已經看到終點,卻又要繞一大圈才能過去。還好在到最後一個cp點法雲寺前不久,遇到了110公里組的冠軍大大姐還有鬍子哥一群人,一邊聊天一邊跑完最後一段賽道。

最后一同冲线,完成了三样小壮举。

1.成為了女子第一身旁的男人。

2.在結婚紀念日牽手了女子衝線。

3.排名第81名選手!

雖然沒有拿到馬甲有點可惜,但覺得自己這次全程沒什麼偷懶真的是很棒的奔跑體驗,或許追求榮譽的過程,本來就比榮譽認證的本身更為珍貴。

除此之外,更贊的是終點有美豆,菲菲,小輝哥等人在終點等我,真是感動CRY~。

柴,好吃嗎? 我覺得柴古80k本身的賽道難度不是太高,大多是可跑路段,純粹是讓泥濘增加了一些挑戰。過了前頭的兩個爬升後,基本就通關了。跑完隔天還跟沒事一樣,六點就起床發朋友圈了!

真的好吃,種類多份量足,而且志願者都很熱情的一直讓你續碗!給我再來兩碗土豆牛肉只要牛肉不要土豆!

整體來說,柴古不是一個菁英專屬賽事。柴古就是一場盛宴,一個越野圈的趴踢。不論是大神或小白,嚴肅跑者或吃貨,都能在這找到並享受著自己的樂趣。

(正式版名次修正到82名了!好像開心了一點點)

感謝主辦方,志願者,攝影師,救援隊促成這樣好的一場賽事。感謝美豆、菲菲無微不至的照顧和餵食,當然更感謝獨自在家等候的老婆大人。

距離明年柴古,還有三百不知多少天,約嗎?

