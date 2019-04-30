賽事心得／台新女子馬拉松 別具意義的奔三生日馬

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2019-04-30 10:48運動筆記 阿游

還記得4年前參加的第一場路跑就是當時還是NIKE主辦的女子馬路跑

為什麼會記得這麼清楚是因為今天臉書還跳出回顧呢

當時還是個膠原蛋白滿到溢粗乃的囂張2字頭妹ㄚ（遠目）

認識我的人都知道

2017年以前的我是能躺就不坐、能坐就不站、體育課能躲就躲、各種病都裝過呢

誰也沒想到這妹ㄚ現在竟然選在30大壽這天跑了一場女子半馬來慶祝呢（拿酒來！）

分享

首場路跑只跑了10K還跑了一個多小時，一到終點就跟友人發誓別再叫我來跑了

友人還報了21K，想都沒想過那是什麼距離

結果現在不知道是誰不只跑了21K還跑了42K還癡心想要跑那個什麼B什麼Ｑ的（就4在下！）

#以前的鐵齒是現在的鐵腿

雖然從去年（2018）開始官方贊助商就從NIKE換成NEW BALANCE，從熱門搶手賽事變＿＿＿

起跑前20分鐘還能輕鬆擠到起跑線，轉頭發現後面很ㄌㄤ

但打開IG臉書還是滿滿滿天飛的打卡照片

很難想像之前NIKE主辦時的盛況到底多激烈（鐵粉們要粗乃說說話嗎）

完賽的姐妹們

這次的EXPO地點在華山，老實說本人沒去過女子馬的賽前EXPO，但主辦單位似膚邀請了許多藝人網美們參加，連沒去的人都好像參加了一遍，行銷效果應該還算不錯？

路線

基本上就是傳統的河濱路線，大概有一半里程都在河濱，涼爽的時候逆風吹得你不要不要，熱的時候曬得你無處可逃

21.0975公里組

臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架(南往北) →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台(終點)。

10公里組

臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→至林森南路口前原線折返→左 轉金山南路→新生高架(北往南)→左迴轉濱江匝道→左轉濱江街→左轉基10林安泰疏散門→直行高速公路橋下自行車道→大佳河濱公園網球場旁自行車道→大佳河濱公園-噴水池(終點)。

起跑時間

老實說我好像好久沒看過這麼早起跑的，可能台灣真的越來越熱加上越晚交管也不易的關係吧

這麼早連UBER司機脾氣都很大（攤手）

21.0975公里組

05:30(限時240分鐘完賽)

10公里組

06:00(限時120分鐘完賽)

再怎麼早起跑還是一樣熱到氣噗噗

完賽禮

完賽禮的玫瑰獎牌被朋友嫌很沒質感、袋子很像買菜的QQ

但我覺得號碼布釦還蠻實用的，很少賽事有在送這個（吧）

至於完賽T我好像還是比較喜歡NIKE的（小聲）

完賽的袋子可以轉印完賽時間

接駁

這是我覺得很貼心方便的地方～畢竟終點在大佳河濱公園如果不是開車騎車，大眾運輸是有那麼一顛顛不方便～

往捷運圓山站-(8號水門旁白色大頂棚)   08:00~10:30      坐滿發車‚逾時不候   
往臺北市政府(市府路)-(近8號水門大客車停車場)   

特色

1.除了PACER以外，參賽者都是女生，俗稱香香馬

2.攝影師超級霹靂無敵多，此時不賺照片，更待何時？

3.可以抽名古屋女子馬拉松。

4.10秒客製完賽時間的包包。

完賽心得

賽前給自己設下了一個高標1小時50分和低標破PB（1小時54分）當作送自己的奔三紀念禮

仍然失算

前10K的時候還能穩穩的控在5'30''左右，預計該加速的時候偏偏遇到太陽打卡上班

#說好的陰雨天呢

硬撐上了麥帥一橋約15K整個爆掉

心跳快到我好像換不到氣

橋上停留了30秒，看著前方河濱一路都是毫無遮蔽的曝曬天堂路

「還有7K左右...」「好遠」「棄賽好嗎」

我趕快搖搖頭不敢再繼續想下去，免得我的腳真的會跟麥帥ㄧ橋繼續談戀愛（扭）

果不其然，

跑了1K多想賴皮走路的時候，一抬頭：可惡好多攝影師，身為路跑美怎麼能被拍到這副樣子（摸臉）

再硬撐了2K發現這裡沒有鏡頭就很好意思的走...路...

這時候太陽在我的身後無情的烤，我都能聞到背上飄出陣陣的焦味和肉味（誤）

回家洗澡果然有件肉色背心在身上（暈）

好不容易熬到最後1公里雖然內心還是很沒用在掙扎想要走路可是鏡頭好多

最後算是靠著愛面子（？）以1小時55分順利完賽

一過終點立刻鑽過人群找到一個欄杆靠著

這種一點也不帥氣還有點黛玉似的結尾好不適合我（抱頭）～～

雖然這個慶生的方式特別了一點，我也不太確定來年會不會繼續這麼做XDD

女子馬劃下上半年賽季的分號，希望下半年可以用新PB劃下2019的句號。

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