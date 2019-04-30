親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

德仁即位大典 皇后雅子禁出席 紐時：傷日本國際形象

108會考衝刺／英文搶高分！ 熟讀這冊課本CP值最高

運動筆記我跑了波士頓馬拉松 !「全世界最古老沙漠」 我們來了！
健行筆記20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山【山旅】挑戰淡蘭北路的荒野 一 嶐嶺古道（上篇）
NBA焦點球員- Kawhi Leonard (4月30日)精彩回顧- Damian Lillard絕殺雷霆 (2019季後賽)

Namib Race 2019第一日 全世界最古老沙漠：我們來了！

2019-04-30 09:57運動筆記 Rose Chao

從納密比亞市區飯店到沙漠的車程整整三個小時，我們都睡翻了。當抵達營地，望向窗外無邊無際的沙漠，心想，我怎麼又來了呢？這「全世界最古老沙漠」看來和戈壁如此相似又如此不同，同樣遼闊荒蕪、但景觀不盡相同。戈壁幾乎寸草難生，只有扎人的駱駝刺，這兒卻有為數不少的一叢叢綠色植物，也許因為這裡鄰海，空氣比較潮濕吧。

參賽者於27日下午抵達沙漠中的營地

參賽者欣賞當地原住民的歡迎舞蹈

分享

起跑門和參賽各國國旗，右方可見中華民國國旗

當地原住民伴著營火邊唱邊跳迎接我們，讓跑者都感到新鮮有趣，傍晚降溫了，穿著羽絨衣還會哆嗦，我們就著營火取暖，晚餐時分各自拿出自備的糧食，我享用了生平第一包乾燥飯，「韓式泡菜」口味還不錯吃呢！

這兒的流動廁所倒是值得一書，簡直五星級！雖然僅有五座，但內有馬桶、衛生紙，沖水時有藍色的消毒水，每個人上完廁所立馬有服務人員確認清潔再讓下一個人使用，讓我驚呆了，一時無法置信！

夜色中的流動廁所外有螢光和服務人員

8點多就回帳棚準備就寢，睡在沙地上，有睡袋、睡墊，該滿足了！只是夜裡實在冷得睡不著，又爬起來套了件外套，沒想到後來一覺睡得比戈壁好，看來我滿可以沙漠生活的嘛！（大誤@@

媒體的專利：帳內有工作桌、電源、網路

賽事第一階段 「進入骷髏海岸」

Stage 1: Entering the Skeleton Coast原本我打算全程參與Stage 1:42K的賽程，但跟主辦人討論後，決定只跑到CP 1-12K處就好。一早天氣很冷，不少跑者穿著羽絨衣起跑，看到他們揹著平均10公斤重的大背包，真的很佩服他們的核心！我的身上只有水袋背包和少許補給，一路上望著灰色的天空和遙遠的灰色地平線，啊，我正在參與「世界四大極地馬拉松」呢！但內心始終有種荒謬感，眼前的瘋子們—喔，不，勇者，離開文明的舒適圈，負重吃沙苦行，為的是啥？至於我自己，明明沒我的事，又跑來做啥？

可是說也奇怪，當獨自一人在這荒漠踽踽獨行，感覺居然還不賴！我放空了、放鬆了、專注著、又冥想著，我觀察著大自然的奇妙：景物的顏色、天氣都變幻莫測，人類是多麼渺小，其實什麼也不能，只能隨著環境變化不斷求生存、調適而已。而用雙腳在這大漠跑走，卻又是如此紮實，台灣團喊口號：「一步一腳印，台灣最帶勁；一步又一步，納密比亞路，台灣、台灣、台灣，加油加油加油！」

夥伴們個個都很興奮，起跑時小傑與嬌小卻強大的Stella一組、超馬好手與長腿空姊同行，范逸臣與Jack、Nick、華仔四強同跑，海膽與女神、段哥壓隊，大夥兒很快就不見蹤影，途中，ㄧ位好心的台灣參賽者李政全遞給我一顆鹽糖，提醒我要吃補給；我也遇見一腳是義肢的香港馮先生，大聲為他加油！到了CP 1，此次最高齡的70歲德國參賽者在我後面進站，我也很自然地幫他重新別號碼布，告訴他去年我才跑過柏林馬。很喜歡跑者之間這樣單純溫暖的互動，人與人之間若都是如此就好了！

左腳是義肢的香港馮錦雄正準備進CP 1

70歲，德國籍的Kreimer 整裝後再度出發！

Stage 1 林義傑TOP 50  周林信、謝義簧、范逸臣表現佳

台灣夥伴Stage1全數完賽，疲累、但滿足，其中以周林信成績最佳！林義傑則寶刀未老，在完全沒練的情況下仍名列前50，謝義簧、范逸臣緊追其後，表現超棒！女跑者則以Stella張瑋琪率先完賽。今天全程天氣變化多端，先冷、再下雨、大太陽出來了、狂風卻不止，完賽真的了不起！挑戰極地超級馬拉松的素人們，加油加油加油！

林義傑
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

賽事心得／柴古唐斯括蒼越野賽 體驗「拆骨躺屍」的虐人賽道

2019-04-30 10:59

賽事心得／台新女子馬拉松 別具意義的奔三生日馬

2019-04-30 10:48

賽事心得／波士頓馬拉松 我跑過了！

2019-04-30 10:15

Namib Race 2019第二日 探油井密境

2019-04-30 09:49

帶小比旅跑台灣／祈願成真馬拉松 看花蓮好山好水

2019-04-30 09:44

日本人跑遍台灣／戀戀桐花馬拉松 周庭印來了！

2019-04-30 09:40

台灣視障跑者洪國展 征服倫敦馬拉松

2019-04-29 15:33

花蓮媽祖馬拉松 台灣黑馬1秒險勝

2019-04-28 23:47

林義傑隨行 Namib Race 2019超馬倒數計時！

2019-04-28 18:37

賽事心得／帶國旗終點前玩自拍 感受波士頓馬魅力

2019-04-28 18:35

屏東家扶推兒保工作30年 3500人今為兒童保護而跑

2019-04-28 15:10

雙寶爸江宏傑 現身世界地球日路跑籲減塑

2019-04-28 14:09

跑者欲善其事必先利其器 2020前跑步必備app

2019-04-27 09:19

跑步知識／除了注意課表 你也應該注意「吃」

2019-04-26 06:00

賽事心得／波士頓馬拉松 奮力拼搏到最後一刻

2019-04-26 06:00

賽事心得／江南一百英里越野賽 最虐心的賽道安排

2019-04-26 06:00

賽前情報／TUR谷關越野UTMG 你準備好了嗎

2019-04-26 06:00

賽前情報／ZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹

2019-04-26 06:00

賽事心得／波士頓馬拉松 Cosplay完成六大馬致感謝詞

2019-04-25 10:52

那瑪夏千人路跑 吃水蜜桃遊錫安山！

2019-04-25 10:37

賽事心得／長野馬拉松 亦步亦趨跑進340

2019-04-25 10:27

賽事心得／波士頓馬拉松 連續第三年參賽

2019-04-25 10:15

賽事心得／波士頓馬拉松 克服感冒7024名完賽

2019-04-25 09:51

Namib Race 2019 林義傑和歷年總冠軍將參賽

2019-04-25 09:43

3小時4分的回歸 61歲傳奇女子跑者再戰波馬！

2019-04-25 09:35

運動員品牌加速器「國手匯」 邀全民挺長跑選手

2019-04-25 01:11

馬祖馬拉松11月南竿登場 游雅君征服最硬賽道

2019-04-24 14:44

賽事心得／夸父追日惡水超馬組 成為史上第一位完賽選手！

2019-04-24 10:27

賽事心得／夸父追日跨夜接力賽 大滿貫最終戰風雲再起

2019-04-24 10:11

賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 小星星再次追火車

2019-04-24 10:01

賽事心得／太康綠隧馬拉松接力賽 南良路跑事業本部完賽！

2019-04-24 09:54

全國最強中學生齊聚高雄 萬米爭霸

2019-04-24 09:46

納米比亞超級馬拉松 為跑友加油好禮大放送！

2019-04-24 09:39
看更多

熱門文章

日職／王柏融2支1提前退場 火腿打擊戰不敵軟銀

2019-04-29 17:08

NBA／「只想公平對待」 哈登不滿裁判哨音

2019-04-29 11:39

NBA／變陣「死亡五小」 柯爾：這是最佳陣容

2019-04-29 13:08

NBA／字母哥遭封鎖 皮爾斯大膽預言系列賽結果

2019-04-29 17:02

中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

2019-04-29 11:32

NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 柯爾求助柯瑞爸媽

2019-04-29 15:38

NBA／G1裁判報告出爐 柯瑞早就該犯滿退場

2019-04-30 08:17

NBA／關鍵三分擊落火箭 柯瑞：幸好能投進

2019-04-29 18:18

NBA／杜蘭特季後賽太神 勇士教頭拿喬丹比擬

2019-04-29 11:08

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

日職／陽岱鋼重回先發 飛撲美技獲掌聲

2019-04-29 17:24

NBA／杜蘭特真要去尼克？賣加州豪宅洩底

2019-04-29 18:47

日職／王柏融左腿緊繃退場 後天對決西武未知數

2019-04-29 19:17

日職／王柏融敲長打甩低潮 打擊率升至2成77

2019-04-29 17:26

MLB／春訓才簽6年肥約 紅襪塞爾開季5連敗最慘

2019-04-29 14:40

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

中職／味全龍確定原名復活 選秀重點放大學球員

2019-04-29 13:39

NBA／回應火箭抱怨判決 柯爾、柯瑞各自出招

2019-04-30 10:16

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 鞋子寫下「不要伸手」

2019-04-29 23:54

NBA／不滿判決領百萬罰單 火箭保羅躲過禁賽

2019-04-30 09:25

NBA／快艇雖敗猶榮 瑞佛斯：還是不希望到此為止

2019-04-29 18:52

NBA／林書豪沒上場 雷納德35分暴龍主場仍失守

2019-04-30 10:40

拳擊／國際拳王爭霸賽勝出 宋維傑力拚亞洲金腰帶

2019-04-29 15:10

日職／陳冠宇2.1局奪中繼點 宋家豪同場0失分

2019-04-29 16:05

MLB／洋基13人傷兵大隊 薪資達占團體39％

2019-04-30 06:25

MLB／洋基再多兩傷兵 近13戰仍有11勝

2019-04-29 18:11

全大運田徑／最速警察接力隊 一面金牌等七年

2019-04-30 01:07

日職／4台將同日上場 王柏融傷退、陽岱鋼美技

2019-04-29 23:50

全大運田徑／楊俊瀚領銜 台體大400接四連霸

2019-04-29 20:43

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

NBA／和黑衫軍談約 波波維奇有望連24季掌兵符

2019-04-30 10:07

羽球／全團賽苗栗開打 戴資穎率合庫拚19連霸

2019-04-29 19:23

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-30 10:31

MLB／今日戰績表 塞爾一勝難求紅襪不敵光芒

2019-04-29 14:48

巴塞隆納網賽／4強拍下蠻牛後 汀恩強勢捧冠

2019-04-29 12:10

捷報！疊杯世錦賽2金、2銅 台中林芮安世界第一

2019-04-29 13:16

春季聯賽／鄧蒔陽卸下球員身份：退役才知教練苦

2019-04-29 14:16

全大運游泳／台體大陳志明100蛙 打破蛙王紀錄

2019-04-29 18:54

全大運田徑／謝喜恩再創最佳 歸功陳偉殷體能師

2019-04-29 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top