Namib Race 2019第一日 全世界最古老沙漠：我們來了！

2019-04-30 09:57 運動筆記 Rose Chao



從納密比亞市區飯店到沙漠的車程整整三個小時，我們都睡翻了。當抵達營地，望向窗外無邊無際的沙漠，心想，我怎麼又來了呢？這「全世界最古老沙漠」看來和戈壁如此相似又如此不同，同樣遼闊荒蕪、但景觀不盡相同。戈壁幾乎寸草難生，只有扎人的駱駝刺，這兒卻有為數不少的一叢叢綠色植物，也許因為這裡鄰海，空氣比較潮濕吧。

參賽者於27日下午抵達沙漠中的營地

參賽者欣賞當地原住民的歡迎舞蹈

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起跑門和參賽各國國旗，右方可見中華民國國旗

當地原住民伴著營火邊唱邊跳迎接我們，讓跑者都感到新鮮有趣，傍晚降溫了，穿著羽絨衣還會哆嗦，我們就著營火取暖，晚餐時分各自拿出自備的糧食，我享用了生平第一包乾燥飯，「韓式泡菜」口味還不錯吃呢！

這兒的流動廁所倒是值得一書，簡直五星級！雖然僅有五座，但內有馬桶、衛生紙，沖水時有藍色的消毒水，每個人上完廁所立馬有服務人員確認清潔再讓下一個人使用，讓我驚呆了，一時無法置信！

夜色中的流動廁所外有螢光和服務人員

8點多就回帳棚準備就寢，睡在沙地上，有睡袋、睡墊，該滿足了！只是夜裡實在冷得睡不著，又爬起來套了件外套，沒想到後來一覺睡得比戈壁好，看來我滿可以沙漠生活的嘛！（大誤@@

媒體的專利：帳內有工作桌、電源、網路

賽事第一階段 「進入骷髏海岸」

Stage 1: Entering the Skeleton Coast原本我打算全程參與Stage 1:42K的賽程，但跟主辦人討論後，決定只跑到CP 1-12K處就好。一早天氣很冷，不少跑者穿著羽絨衣起跑，看到他們揹著平均10公斤重的大背包，真的很佩服他們的核心！我的身上只有水袋背包和少許補給，一路上望著灰色的天空和遙遠的灰色地平線，啊，我正在參與「世界四大極地馬拉松」呢！但內心始終有種荒謬感，眼前的瘋子們—喔，不，勇者，離開文明的舒適圈，負重吃沙苦行，為的是啥？至於我自己，明明沒我的事，又跑來做啥？

可是說也奇怪，當獨自一人在這荒漠踽踽獨行，感覺居然還不賴！我放空了、放鬆了、專注著、又冥想著，我觀察著大自然的奇妙：景物的顏色、天氣都變幻莫測，人類是多麼渺小，其實什麼也不能，只能隨著環境變化不斷求生存、調適而已。而用雙腳在這大漠跑走，卻又是如此紮實，台灣團喊口號：「一步一腳印，台灣最帶勁；一步又一步，納密比亞路，台灣、台灣、台灣，加油加油加油！」

夥伴們個個都很興奮，起跑時小傑與嬌小卻強大的Stella一組、超馬好手與長腿空姊同行，范逸臣與Jack、Nick、華仔四強同跑，海膽與女神、段哥壓隊，大夥兒很快就不見蹤影，途中，ㄧ位好心的台灣參賽者李政全遞給我一顆鹽糖，提醒我要吃補給；我也遇見一腳是義肢的香港馮先生，大聲為他加油！到了CP 1，此次最高齡的70歲德國參賽者在我後面進站，我也很自然地幫他重新別號碼布，告訴他去年我才跑過柏林馬。很喜歡跑者之間這樣單純溫暖的互動，人與人之間若都是如此就好了！

左腳是義肢的香港馮錦雄正準備進CP 1

70歲，德國籍的Kreimer 整裝後再度出發！

Stage 1 林義傑TOP 50 周林信、謝義簧、范逸臣表現佳

台灣夥伴Stage1全數完賽，疲累、但滿足，其中以周林信成績最佳！林義傑則寶刀未老，在完全沒練的情況下仍名列前50，謝義簧、范逸臣緊追其後，表現超棒！女跑者則以Stella張瑋琪率先完賽。今天全程天氣變化多端，先冷、再下雨、大太陽出來了、狂風卻不止，完賽真的了不起！挑戰極地超級馬拉松的素人們，加油加油加油！