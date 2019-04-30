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賽事心得／波士頓馬拉松 我跑過了！

2019-04-30 10:15運動筆記 Teresa Yu

「波士頓馬拉松，我跑過了！」很俗氣的想法；但是經歷一次，真的還不簡單，值得大書特書!

波士頓馬拉松，馬拉松界的殿堂。 報名有門檻，很多人為此必須苦練，得到證明後才有資格報名。1897年，波士頓舉行了世界第一個馬拉松賽事；今年是完美的「第123屆」。能夠參加，何其有幸！

您知道波士頓馬拉松賽被稱為「世界第一賽事」的幾個理由是甚麼?

  • 世界第一場馬拉松在此舉行，永遠無法取代的榮耀；

  • 選手國際化，猶如世界馬拉松嘉年華；

  • 為慈善而跑，有人跑了十幾屆，一再捐錢參加，「以跑步支持不能跑的人」；

  • 途經「碎心坡(Heartbreaking Hill」，爬坡令人腳軟；

  • 萬名國際志工參與，各國跑者都有家鄉的熱情鼓勵；很多國際學生聲援自己跑友同胞。

當然，還有衛斯理女校的“Kiss Me”增添很多花邊軼事。

 早在去年九月，網站一開放，我就去報名，有幸中籤。十月份雄獅旅遊就寄來了「2019波士頓馬拉松9日報名表」，團費貴得驚人。因為參加比賽，無暇自由行；刷卡繳費了!

在台灣，我就有小感冒，加上時差、旅途困頓，病情隨著比賽日期的接近而加重，帶了一大堆藥上飛機。口罩當然少不了；在美國幾乎沒人戴口罩，會被人側目。為了防止傳染，不要將流感傳給別人，也就不管了!

長榮BR32班機，台北直飛紐約，繞地球半圈，看似方便，但是15小時飛行，也在考驗乘客耐力。終於平安降落世界著名的甘迺迪機場，「USA， 我來了!」 台灣團的陣容，也夠壯大了!

清晨抵達，驅車前往波士頓，下榻雅致的Hotel。我的可愛室友台灣女百傑冠汝。 慘了，她得忍受我夜夜咳嗽!

抵達之後， 第一個行程就是造訪赫赫有名的耶魯大學，這裡是「總統的搖籃」，很多美國總統從這裡畢業； 這裡也是培養華爾街金童玉女的地方；許多呼風喚雨的金融大亨都是這裡畢業的。不過，我們參加的是「文化之旅」，先在美國最古老的圖書館之一和著名的耶魯法學院前留影吧。

當然晚上還是要見識一下美式晚餐，沙拉、麵包一定有的。

一定要提的是波士頓的「龍蝦大餐」； 可惜我並不覺得很喜歡。

第二天，實際勘查賽道。到了會場，心中想著就要參加世界第一賽事，令人雀躍!

波馬的路線是由Hopkinton起始(高: 122m)，一直跑到海濱(高: 0m)，全長42公里； 基本上是往下走的；但中間要上坡過碎心坡，有挑戰性。美國人也真是的，到處用英里/英尺標示，害得我都換算不過來。

04/15(一)偉大的日子終於來了，當天是美國「愛國者紀念日(Patriots’ Day」，賽事就在這一天鳴槍起跑。世界的一流選手，當然站在最前面。

三萬多人出發的場面，當然壯觀。

輪椅勇士也出場了， 加油!

我擠身在人群中，隨大隊人馬移動，身上穿的還是Hurt的衣服!

快樂上路，嶄露笑臉，比個勝利手勢!!

真神奇，還有輪椅勇士「倒退嚕」?

衛斯理女校的Kiss Me還真瘋狂!

碎心坡，果然令我心碎!

終點衝刺還是要的，順利完賽，張開雙手擁抱勝利；六大賽事的第一個已經完成!

終於到了終點! 成績3:52:59，和女子第一名的2:23:31相比，慢了一個半小時，只能說望塵莫及!

Adidas真好； 擠在人群中，我當然是Nobody，它還替我剪輯了一段影片，感謝高科技! 請大家仔細找，否則看不到我；終於知道自己的渺小!

接下來，還是繼續我們的「文化之旅」。我們去了哈佛大學，那裏產生過158位諾貝爾獎得主，怎能不令人肅然起敬? 這棟宿舍曾經是比爾蓋茲住的地方。

回到家了，看到掛在牆上的完賽獎牌，腦海中仍盪漾著參加第一賽事的情景!

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