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帶小比旅跑台灣／祈願成真馬拉松 看花蓮好山好水

2019-04-30 09:44運動筆記 陳嘉齡

今天，我們去參加花蓮祈願成真馬拉松，沒錯，你沒看錯，我們終於跑到花蓮了。

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因為怕我二天都是開車會很累，所以我在賽前的前二天就到花蓮，一路上到處玩耍的也開了好久的車終於到了花蓮，我去找好久不見的姐姐及認識好久的跑友姐姐。

跑友姐姐黃惠鳳也很熱情的招待我，她怕我肚子餓，還特地去買麵包給我吃，害我很不好意思。

而在半夜，花蓮也下起了大雨，讓我不禁擔心星期日的賽事又會淋雨完賽。

隔天雨一直沒停過，到了中午的時候稍稍緩解，我便帶小比到太魯閣逛一逛，看看中橫公路的鬼斧神工，因為下過雨的關係，所以天氣也很涼爽，山上迎面而來的是乾淨又涼爽的風，小比吹到風也很開心的尖叫。

逛了一會兒，接近住房時間，我們便驅車前往港天宮準備住宿，到了港天宮我們住進了香客大樓。等待晚上廟方為跑友準備的選手之夜。

適逢媽祖婆生日，所以晚上的選手之夜也是順便幫媽祖婆慶生的平安宴。

而我也很開心遇到幾個認識的跑友，大家也愉快的拍照留念。

而廟方準備的節目很精彩，不僅有原住民的表演節目，大家一起跳舞同樂，更有日本跑者歌手大地穗，為大家表演歌曲，餐後更有施放煙火讓大家欣賞。

廟方準備的菜色也很豐富，讓每個人都吃飽喝足的回去房間休息。

而這時候的雨，似乎愈來愈大了，而我也愈來愈擔心了，媽祖娘娘，你是不是因為那麼多人去，感動到哭了啊！不哭，不哭眼淚是珍珠。

因為逛了一天有點累，所以早早我就幫小比洗澡，要早點睡覺，但小比這小孩太開心了，晚上一直不睡，一直在玩翻過來翻過去的遊戲，好不容易他終於睡著了，這時候看看時間，已經是半夜一點了。

清晨四點，我便起來幫小比灌牛奶，這時候雨已經停了，灌完之後又躺回去床上睡覺，等到差不多五點才出去準備吃早餐，可能是因為賽事時間接近，時間太趕的緣故，我的早餐吃的很趕，二三口就把它給吃完了，所以胃又開始隱隱作痛。

今天，是港天宮第一次舉辦賽事，參加賽事約有2000人，大會還請來電音三太子與大家同樂。

因為我胃痛的關係，所以跑友蔡陶貴在我推小比出去沒多久，就接手幫我推小比到折返點，在這裡真的很謝謝他。

賽道沿路的風景真的很美，看著遠遠的山嵐，我的心情也不禁開闊了許多……

花蓮果然是好山好水好多蚊啊（誤）

因為，那裡的小黑蚊很多，所以我一直被咬，連跑步也咬我，哇就可連欸😭

當太陽逐漸升起，氣溫逐漸上升，因為怕小比會熱，所以每到一個補給站，我便幫小比補充水份，也謝謝蔡陶貴等我到了之後再一起跑。

天氣愈熱，就愈跑不快，終於好不容易到達終點，我們才完成這場賽事。

完成賽事後，主辦也準備了許多餐點，讓大家可以吃飽喝足，而我當然是開了七個半小時的車，才回到我們可愛的家，結束了這三天二夜的跑旅。（好累啊！）

在此很謝謝主辦單位，很用心舉辦這場賽事，不但讓大家吃好睡好，也準備精彩的節目讓大家觀賞。

謝謝辛苦的志工，攝影師及警察，在炎熱的天氣下，站在大馬路上為大家服務。

謝謝一起拍照的跑友

謝謝媽祖婆

#2019祈願成真馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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