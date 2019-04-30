Namib Race 2019第二日 探油井密境

2019-04-30 09:49 運動筆記 Rose Chao



天未亮，我看見星星！霎時激動得想掉淚！我在戈壁的兩大遺憾：因為傷勢的痛楚沒有在大漠中跑步、也忘記要抬頭看星星，這次在納密比亞沙漠都圓滿了！

清晨，跑者在火旁吃早餐準備即將開始的賽事

8:30起跑時 參賽者個個精神抖擻

Stage2 賽道經調整後，公里數由原先規劃的40K縮減為34K，起跑後第一個經過的特殊景觀是昔日沙漠中的油井開採設備遺址（Oil Rig），這裡看來近似一種異次元空間，一片死寂、沒有人煙，只有我最怕的鳥，發出陣陣令人寒毛直豎的鳴聲。直到不久後第一位跑者出現，才讓我回到現實：這兒，是賽道。

像不像「世界末日與冷酷異境」？

Stage 1 以03:16:16拿下男總一 Florian Viuex 很快就跑到Oil Rig 路段

Stage 1 跑出04:18:45的女總一Joanna Zakrzewski 經過Oil Rig 路段

Stage 1 以05:14:21，暫居總排18名的周林信今天在台灣跑者中仍一馬當先

林義傑與范逸臣併肩同跑

這一段路面平坦堅硬，讓我腳很癢很想跑啊！

台灣女一張瑋琪就算負重也跑得甜美

CP 1之前的沙丘又是另一番景緻，那起伏深淺的黃、灰、墨綠⋯，大自然的調色盤太美了！行經的跑者在天地間顯得渺小，但相信已在他/她的生命中彈奏出獨特難忘的音符。

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CP3 景象又不同，許多小沙丘上有綠色的植被，另外有些沙丘上佈有深色的砂石，這是因為風向使得較重的砂石留在背風面。

小沙丘因為綠色植被而有不同風貌

Stage 1排名緊次於林義傑的謝義簧在CP 3前仍然緊跟

今天的天氣潮濕，早晨氣溫微涼，從一早的多雲陰天，近午時分隨著太陽露臉、溫度也昇高，所幸午後不久台灣跑者全數順利完賽，否則炎熱的天氣將耗損不少體能。跑者們經過兩天的挑戰，雙肩因為負重而痠痛不已，但對於未來的五日戰都意志堅強！這是一趟征服自我的旅程，大自然也將以最原始多變的風貌迎接這群勇者！

長腿空姊Emma在賽程中永遠展現沉穩的心志

Vicky強忍腳痛在同伴黃張維壓隊鼓勵下第二日完賽