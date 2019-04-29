親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

108會考國文高分4大關鍵 75％都這樣考

無法狡賴！朴有天認罪招了吸毒

運動筆記Namib Race 2019 倒數計時！感受波馬魅力
健行筆記20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山【山旅】挑戰淡蘭北路的荒野 一 嶐嶺古道（上篇）
NBA球員Q&A- Rashard Lewis賽事懶人包 (4月29日)

台灣視障跑者洪國展 征服倫敦馬拉松

2019-04-29 15:33中央社 倫敦28日專電

39歲的台灣視障跑者洪國展（左）28日和陪跑員楊鍾鼎一同通過倫敦馬拉松終點線，成...
39歲的台灣視障跑者洪國展（左）28日和陪跑員楊鍾鼎一同通過倫敦馬拉松終點線，成為征服倫馬的第一位台灣視障跑者。 中央社
分享

39歲的台灣視障跑者洪國展今天和陪跑員楊鍾鼎一同通過倫敦馬拉松終點線，成為征服倫馬的第一位台灣視障跑者，這是他繼波士頓馬拉松之後，完成個人第2場六大馬拉松賽事。

倫敦馬拉松是全球六大馬拉松賽事之一，也是全世界最大的慈善馬拉松，今年邁入第39屆，從倫敦東南的格林威治公園起跑，經過倫敦塔橋、大笨鐘與白金漢宮等著名景點，最後進入聖詹姆士公園，在白金漢宮前的林蔭大道奔向終點，有超過4萬人參加。

倫敦馬拉松的中籤率是著名的低，多數跑者以慈善捐款取得參賽資格，也由於許多跑者代表慈善團體參賽，讓倫敦馬拉松成為另類的變裝大賽，跑者身穿玩偶裝、動物裝，頭戴假髮等，展現各式訴求，場面十分逗趣。

洪國展透過演講與募款，募資2000英鎊（約新台幣8萬元）捐款英國皇家盲人協會（RNIB），取得參賽資格。駐英代表處與僑界都動員到場替他加油。

倫敦今天氣候涼爽，氣溫在攝氏13度左右，相當適合跑馬拉松，雖然陪跑員楊鍾鼎感冒，沒能發揮最佳狀態，但兩人最終以4小時12分完賽，楊鍾鼎表示已經「優於預期」。

洪國展賽後接受中央社訪問，談到跑馬拉松的契機，他表示，2014年他寫論文過程中很疲倦，需要放鬆，當時前總統馬英九推行路跑，他覺得視障者跑馬拉松感覺很酷，加上原本就有游泳習慣，自覺體能不錯，於是開始接觸路跑。跑步不久後，他就設定了征服全馬的目標，越跑越有心得，除了國內比賽，也開始朝國外挑戰。

陪跑員楊鍾鼎是洪國展從2015年就開始的老搭檔，4年多以來，兩人除了平時每週練跑，也一同四處征戰。

洪國展說，兩人一起跑步的距離合計大概有1、2000公里跑不掉，已經合作勇闖日本金澤馬拉松、澳洲黃金海岸馬拉松、波士頓馬拉松，倫敦馬拉松共4場海外賽事。

他表示，在國外參加國際馬拉松比賽，一方面是讓世界看到視障朋友的勇氣，另一方面想讓世界知道，台灣的社會水準如此進步，連有障礙的朋友都能走向國際，並希望藉此鼓勵更多有障礙的朋友走出來。

洪國展說，跑馬拉松最辛苦的是心智上的挑戰，跑到最後很累、很想放棄，但這也正是馬拉松迷人的地方，一旦挑戰成功，會有很大的快樂與快感，也讓人體會到，即使生活或工作不盡如人意，只要堅持下去，也許成果不是最好，但總會抵達終點。

楊鍾鼎表示，自己一個人跑步比較無聊，和視障朋友一同跑步，總是讓他感覺十分受尊重，有個人能夠在跑步時一同打氣、聊天，也非常愉快。

他也表示，雖然表面上是他在陪同洪國展，但其實跑到最後，「已經不知道是誰在陪誰」，像是今天他一度大腿抽筋，加上似乎低血糖，視線一片白茫茫，是緊抓著洪國展才能繼續跑下去，兩人其實是互相依靠。

六大馬拉松賽事包括東京馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松，以及波士頓馬拉松。其中波士頓馬拉松有成績門檻限制、倫敦馬拉松則是參賽資格難求，可說是最難參加的2個比賽。

楊鍾鼎表示，他們已經從最難的2項比賽挑戰成功，希望接下去繼續征服四大馬拉松。

皇家格林
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

花蓮媽祖馬拉松 台灣黑馬1秒險勝

2019-04-28 23:47

林義傑隨行 Namib Race 2019超馬倒數計時！

2019-04-28 18:37

賽事心得／帶國旗終點前玩自拍 感受波士頓馬魅力

2019-04-28 18:35

屏東家扶推兒保工作30年 3500人今為兒童保護而跑

2019-04-28 15:10

雙寶爸江宏傑 現身世界地球日路跑籲減塑

2019-04-28 14:09

跑者欲善其事必先利其器 2020前跑步必備app

2019-04-27 09:19

跑步知識／除了注意課表 你也應該注意「吃」

2019-04-26 06:00

賽事心得／波士頓馬拉松 奮力拼搏到最後一刻

2019-04-26 06:00

賽事心得／江南一百英里越野賽 最虐心的賽道安排

2019-04-26 06:00

賽前情報／TUR谷關越野UTMG 你準備好了嗎

2019-04-26 06:00

賽前情報／ZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹

2019-04-26 06:00

賽事心得／波士頓馬拉松 Cosplay完成六大馬致感謝詞

2019-04-25 10:52

那瑪夏千人路跑 吃水蜜桃遊錫安山！

2019-04-25 10:37

賽事心得／長野馬拉松 亦步亦趨跑進340

2019-04-25 10:27

賽事心得／波士頓馬拉松 連續第三年參賽

2019-04-25 10:15

賽事心得／波士頓馬拉松 克服感冒7024名完賽

2019-04-25 09:51

Namib Race 2019 林義傑和歷年總冠軍將參賽

2019-04-25 09:43

3小時4分的回歸 61歲傳奇女子跑者再戰波馬！

2019-04-25 09:35

運動員品牌加速器「國手匯」 邀全民挺長跑選手

2019-04-25 01:11

馬祖馬拉松11月南竿登場 游雅君征服最硬賽道

2019-04-24 14:44

賽事心得／夸父追日惡水超馬組 成為史上第一位完賽選手！

2019-04-24 10:27

賽事心得／夸父追日跨夜接力賽 大滿貫最終戰風雲再起

2019-04-24 10:11

賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 小星星再次追火車

2019-04-24 10:01

賽事心得／太康綠隧馬拉松接力賽 南良路跑事業本部完賽！

2019-04-24 09:54

全國最強中學生齊聚高雄 萬米爭霸

2019-04-24 09:46

納米比亞超級馬拉松 為跑友加油好禮大放送！

2019-04-24 09:39

賽事心得／ZEPRO台中場10k試跑 親民的路線

2019-04-23 10:55

賽事心得／ELLE RUN音樂路跑 找回少男少女心！

2019-04-23 10:31

賽事心得／台北國際復活節路跑 練習不足身體會誠實告訴你

2019-04-23 10:14

跑步觀點／台灣的跑步比賽有種族歧視嗎？

2019-04-23 10:09

賽事心得／TNF100國際越野賽 非常遺憾的台灣之行

2019-04-23 10:03

Namib Race 2019 到底是什麼？

2019-04-23 09:49

再上大漠的勇氣 - Namib Race 2019

2019-04-23 09:39
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特再飆35分 柯瑞關鍵三分力退火箭

2019-04-29 07:42

日職／王柏融遭代打換下 2支1敲2打點退場

2019-04-29 15:24

NBA／「只想公平對待」 哈登不滿裁判哨音

2019-04-29 11:39

NBA／擋下公鹿「希臘怪物」 塞爾蒂克先開胡

2019-04-29 07:35

中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

2019-04-29 11:32

羽球／125周史上最長！ 戴資穎寫球后紀錄

2019-04-29 09:08

NBA／技術犯規吹不停 勇士柯爾質疑禁賽規則

2019-04-29 08:18

NBA／杜蘭特季後賽太神 勇士教頭拿喬丹比擬

2019-04-29 11:08

NBA／霍福特鎖住字母哥 綠衫軍全隊喊讚

2019-04-29 10:07

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52

NBA／多倫多天險 76人作客苦吞14連敗

2019-04-28 17:45

NBA／變陣「死亡五小」 柯爾：這是最佳陣容

2019-04-29 13:08

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／王柏融菜鳥球季滿月 打擊率居洋聯第9

2019-04-28 21:23

MLB／四冠王貝林格不讓了 14轟追上葉力奇紀錄

2019-04-29 07:50

中職／羅里奇練投肋骨「啪」一聲 獅隊傷兵不斷

2019-04-28 21:21

MLB／超越邦茲 普荷斯1997分打點史上第3

2019-04-29 06:53

格鬥／最強小護士首度吞敗 吳巧貞遭KO

2019-04-28 22:51

SBL／蔣淯安斷璞園衛冕 周俊三：這是他的球隊

2019-04-28 22:28

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-29 09:28

NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 柯爾求助柯瑞爸媽

2019-04-29 15:38

中職／周思齊扛首棒敲雙響 中信六轟擊倒悍將

2019-04-28 18:42

NBA／大三元助金塊晉級 約柯奇不居功

2019-04-28 23:50

中職／味全龍確定原名復活 選秀重點放大學球員

2019-04-29 13:39

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-29 09:37

MLB／19歲又72天 藍鳥盧西亞諾近35年最年輕勝投

2019-04-29 08:15

中職／「與惡」台劇爆紅 林哲熹開球暴投喊再練1年

2019-04-28 16:59

SBL／裕隆無緣冠軍賽 李啟億首年執教打50分

2019-04-28 20:53

中職／周董雙響砲 伯納讚「非典型」第一棒

2019-04-28 23:36

MLB／羅培茲14K領軍 白襪飆20K平聯盟紀錄

2019-04-29 08:51

MLB／春訓才簽6年肥約 紅襪塞爾開季5連敗最慘

2019-04-29 14:40

SBL／富邦進冠軍賽 許晉哲：要完成去年任務

2019-04-28 20:13

謝國城盃青少棒／教頭模仿秀消除緊張 桃市晉冠軍賽

2019-04-28 17:41

拳擊／國際拳王爭霸賽勝出 宋維傑想和「館長」切磋

2019-04-29 15:10

全大運／百米「搶跑」 楊俊瀚4連霸夢碎

2019-04-28 23:41

中職／翁瑋均再屠獅 猿6連勝與兄弟無勝差

2019-04-28 23:31

SBL／富邦將與台啤爭冠 許晉哲感謝裕隆給壓力

2019-04-28 23:49

巴塞隆納網賽／4強拍下蠻牛後 汀恩強勢捧冠

2019-04-29 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top