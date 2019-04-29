台灣視障跑者洪國展 征服倫敦馬拉松

2019-04-29 15:33 中央社 倫敦28日專電



39歲的台灣視障跑者洪國展（左）28日和陪跑員楊鍾鼎一同通過倫敦馬拉松終點線，成為征服倫馬的第一位台灣視障跑者。 中央社 分享 facebook

39歲的台灣視障跑者洪國展今天和陪跑員楊鍾鼎一同通過倫敦馬拉松終點線，成為征服倫馬的第一位台灣視障跑者，這是他繼波士頓馬拉松之後，完成個人第2場六大馬拉松賽事。

倫敦馬拉松是全球六大馬拉松賽事之一，也是全世界最大的慈善馬拉松，今年邁入第39屆，從倫敦東南的格林威治公園起跑，經過倫敦塔橋、大笨鐘與白金漢宮等著名景點，最後進入聖詹姆士公園，在白金漢宮前的林蔭大道奔向終點，有超過4萬人參加。

倫敦馬拉松的中籤率是著名的低，多數跑者以慈善捐款取得參賽資格，也由於許多跑者代表慈善團體參賽，讓倫敦馬拉松成為另類的變裝大賽，跑者身穿玩偶裝、動物裝，頭戴假髮等，展現各式訴求，場面十分逗趣。

洪國展透過演講與募款，募資2000英鎊（約新台幣8萬元）捐款英國皇家盲人協會（RNIB），取得參賽資格。駐英代表處與僑界都動員到場替他加油。

倫敦今天氣候涼爽，氣溫在攝氏13度左右，相當適合跑馬拉松，雖然陪跑員楊鍾鼎感冒，沒能發揮最佳狀態，但兩人最終以4小時12分完賽，楊鍾鼎表示已經「優於預期」。

洪國展賽後接受中央社訪問，談到跑馬拉松的契機，他表示，2014年他寫論文過程中很疲倦，需要放鬆，當時前總統馬英九推行路跑，他覺得視障者跑馬拉松感覺很酷，加上原本就有游泳習慣，自覺體能不錯，於是開始接觸路跑。跑步不久後，他就設定了征服全馬的目標，越跑越有心得，除了國內比賽，也開始朝國外挑戰。

陪跑員楊鍾鼎是洪國展從2015年就開始的老搭檔，4年多以來，兩人除了平時每週練跑，也一同四處征戰。

洪國展說，兩人一起跑步的距離合計大概有1、2000公里跑不掉，已經合作勇闖日本金澤馬拉松、澳洲黃金海岸馬拉松、波士頓馬拉松，倫敦馬拉松共4場海外賽事。

他表示，在國外參加國際馬拉松比賽，一方面是讓世界看到視障朋友的勇氣，另一方面想讓世界知道，台灣的社會水準如此進步，連有障礙的朋友都能走向國際，並希望藉此鼓勵更多有障礙的朋友走出來。

洪國展說，跑馬拉松最辛苦的是心智上的挑戰，跑到最後很累、很想放棄，但這也正是馬拉松迷人的地方，一旦挑戰成功，會有很大的快樂與快感，也讓人體會到，即使生活或工作不盡如人意，只要堅持下去，也許成果不是最好，但總會抵達終點。

楊鍾鼎表示，自己一個人跑步比較無聊，和視障朋友一同跑步，總是讓他感覺十分受尊重，有個人能夠在跑步時一同打氣、聊天，也非常愉快。

他也表示，雖然表面上是他在陪同洪國展，但其實跑到最後，「已經不知道是誰在陪誰」，像是今天他一度大腿抽筋，加上似乎低血糖，視線一片白茫茫，是緊抓著洪國展才能繼續跑下去，兩人其實是互相依靠。

六大馬拉松賽事包括東京馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松，以及波士頓馬拉松。其中波士頓馬拉松有成績門檻限制、倫敦馬拉松則是參賽資格難求，可說是最難參加的2個比賽。

楊鍾鼎表示，他們已經從最難的2項比賽挑戰成功，希望接下去繼續征服四大馬拉松。