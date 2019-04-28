賽事心得／帶國旗終點前玩自拍 感受波士頓馬魅力

2019-04-28 18:35 運動筆記 Jen Hui Li



每個人的這趟波馬旅程目的不同，部分是為了在這殿堂級賽事中再創個人記錄，而我自始就期望能從這26.2哩的旅程中，體驗這條充滿傳奇與典故的賽道並享受熱情群眾的加油吶喊。

春天的波士頓氣候一向不甚穩定，氣象預報也預測了當天將會是陰雨的天氣，大會甚至在賽前3天也發佈了將會有低溫、降雨與強風的警報。而鑒於2018年前輩經歷的超低溫+強風+暴雨天候的艱苦記憶，也讓我對可能的惡劣天候不由得擔心起來，默默的祈禱老天在4/15賞我們一個老天氣。

雖說前一夜早早入眠，但是夜半心跳卻不斷洶湧鼓動，讓人輾轉難眠。早早起床整理著裝，準備着幾小時開跑的賽事。早餐時雨勢轉大，波士頓的街頭積水連連。涉水通過公共花園，來到了接駁車搭乘點，就要前往26.2哩外的霍普金頓，等待那槍聲響起的一刻………

說不緊張是騙人的

一出飯店門口，看到這雨勢…………心頭涼了一半

搭乘地鐵前往接駁車集合地，當地報紙頭條就是波馬賽事

在波士頓公園與辛苦的工作人員合影 嚴格的檢查，只能用大會提供的透明約2公升塑帶裝補給品

心想，積水這麼大，應該離最壞狀況也不遠了。想到江哥的 2018超低溫兼大雨波馬，難道我也要遇到了

一長列的接駁車

工作人員快速引導，各地跑者魚貫搭上接駁車

因雨窗戶緊閉，車廂內充滿了大夥淋雨後因體溫蒸發出的水 氣，一片迷霧，悶的頭暈。

高速公路上接駁車奔往霍普金頓。每輛接駁車約可搭載50 人，30000名跑者估計至少要600輛接駁車。看著雨勢，心裡不斷祈禱老天幫忙。

車行近一小時，終於來到了波馬的起點霍普金頓。踏出車門一陣冷風襲來，讓我不由自主的把夾克再拉緊了些，但是我感到高興………因為雨停了😍

真棒！ 老天爺真的幫忙要給我一個好天氣來好好享受這場賽事！？

下了車，沒雨了。呼吸著清新的空氣，整張臉都開始有了笑容😀。老天爺真的幫忙了

跟著人潮往起跑點選手村前進。大夥的保暖與防水裝扮還真是千奇百怪，什麼法子都有，饒 富趣味 。

進入選手村囉，心裡不禁感到一陣悸動

隨著工作人員指揮，我們一路前進到看著大夥各式臨時的防雨防寒方式，頗有創意趣味盎然。來到一個小斜坡抬頭一望，選手村到了。又讓我感動了一下下。 話才剛說完想上個洗手間轉頭一看………額頭馬上3條線，這是什麼情形啊。整個洗手間區就在一片爛泥中🐢，只看到跑者們墊著腳尖，左支右拙的跟泥巴奮戰，只為了上個洗手間…。

看到這景象真慶幸這次在前輩提醒下，保暖與防水方面準備 充分。一堆老外選手就整雙鞋踩的泥濘不堪。

這下我就要特別感謝 Michael Jiang傳承了2018年的經驗，特別穿上了防水鞋套就這樣豪邁的踏泥而過，好不爽快😁。在這次波馬賽事中，這防水鞋套絕對是最佳投資得主，不做他人想。

沒這鞋套的話，真難想像會變成怎樣

你泥中有我，我泥中有你🎶………選手村因一早的大雨整個泥濘不堪，還好2018年參賽前 輩提醒要帶防水鞋套。從離開飯店到現在，足部仍維持乾燥 。否則在還沒出發就已耗損大半了 。

選手村管制嚴謹，建物屋頂還有保安人員監視

時間差不多了，漸次往起跑線移動

突然天空傳來噴射機低空飛掠衝場的聲響，宣告賽事即將開跑。我們也各自褪下了保暖衣物或舊鞋交予回收車（回收予遊民）開始往約1000公尺外的起跑線移動。一路上可以感受到一絲絲緊張的氣氛彌漫在空氣中，兩旁住家居民也熱情的為我們提供飲水與食物。

漸次往起跑線移動，現場氣氛也漸緊張起來

天空仍有微微小雨滴，又有冷風吹拂。但愈往起跑線靠近， 跑者們一一的褪去雨衣外套，準備起跑。不要看旁邊這美妹，不是好惹的。BIB88xx比我快多 了

小妹妹家熱情提供飲水果汁

老爺爺與老奶奶也不缺席，並肩坐在自家庭園前拿著鈴鐺為 跑者加油。

離起跑線最近的洗手間，地面乾燥沒有泥濘，難怪滿滿人群

本以為是阿凡達，結果是殭尸！？如是真的殭尸我就慘了，因為她的號碼比我要少（速度愈快 號碼愈小

跑着們陸續依BIB編號進入各自的分隔柵欄

進入了第六起跑區，後方即為第七區的跑者。那位大鬍子跑者不會是阿甘吧！？

齊聚在霍普金頓的跑者來自世界各地，但此時所有人都一樣 按耐不住雀躍的心情，發出陣陣歡呼往起跑線前進

快步走漸漸變成了小跑步。

終於跨過了這一條線，IT ALL STARTS HERE。跨出步伐，跑吧！！

一開始移動速度還算慢，隨著愈近起跑點走路愈來愈快，跑者們也一一的褪去了最後的雨衣或保暖衣物，這時原本緊張氣氛漸漸轉為興奮，跑者們開始一陣陣歡呼，隊伍也開始小跑步了。這時我卻突然感到口渴，心臟也不停地加速跳動衝擊著胸口。突然在人群的腳步下出現藍黃相間的START line！ 這一刻終於踏上霍普金頓的起跑線開始了我的波士頓馬拉松旅程，將一路經由Ashland、 Framingham、Natick、Wellesley、Newton、Heartbreak Hill、Brookline 後進入Boston，完成這一條充滿歷史與傳奇的Boston Marathon路線。

IT ALL STARTS HERE。跑吧

波馬基本上是一個由西向東，由高而低的丘陵起伏路線，自Hopkinton出發後，昂揚的情緒加上一開始就是個長下坡，每位跑者都不自覺的邁開腳步向前奔去。陰涼的天氣、微濕的路面、美麗鄉間風光再加上兩側熱情居民攜家帶眷為我們加油，夫復何求？

霍普金頓出發後是一個長下坡，一眾人龍直向42公里外的 波士頓前去。就像在高速公路一樣，您會有個錯覺，感到速 度不快，但其實已進4分半內的配速了。這是波馬將速度一致的跑者分配在同一區出發的緣故。

另有一個有趣的地方，是因為參賽者水平相近，一路上跟著人龍前進時，不經意看了脕錶才發現已是4分半內的配速，但即使是女性或看來有年紀的跑者也能跟在左右甚至超車，不愧是BQ達標的賽事，全是高水準演出。當您看到一群人龍密密麻麻順著公路快速奔馳而去，實在壯觀。

到了兩公里處，左側出現了希臘之子Stylianos Kyriakides的雕像，趕緊跨出圍籬來到雕像邊與其合影。這位先生當年在身體狀況極不利又背負國族期望的情況下打敗美國傳奇跑手兼摯友的Johnny Kelley奪得波馬冠軍，難怪立了雕像紀念其事績。

起跑近2公里後左側出現了一個被稱為「馬拉松精神」、「希臘之子」的Stylianos Kyriakides雕像。小弟對此人君的事蹟頗崇敬， 趕緊跨出柵欄與紀念雕像合影留念以一償心願♥♥。對於此雕像有興趣的朋友可查查希臘之子的故事。另外該故事的另一主角Johnny Kelley也有另個紀念雕像在30公里的Heartb reak Hill前，講的又是另個故事，當然也是合影的對象，留 待後話。

進入第5公里後的Ashland前，人龍速度仍保持一致 ，波馬參賽者的水準確實是不一樣。下回您有機會參加時若要拍照記得一定要靠邊，免得影響其 他跑者的路線，也避免被衝撞。

到了Ashland小鎮時加油人潮漸多，看到熱情的小朋友 趕緊停下腳步擊掌留影。個人認為與陌生又熱情的加油觀眾互動，是我在此行波馬最 大的收穫。看他們一家子多麼投入啊 !

自起點出發後天氣愈漸好轉，在進入Ashland前遇見了同為台灣到來的Johnson Chiou邱醫師，兩人的波馬目標同樣是享受賽程，之後兩個人就一路拍照錄影一起進入終點。波馬沿路兩側觀眾的加油十分熱絡，攜家帶眷在路旁擺上各式躺椅、樂器、加油鈴鐺或是手持標語、裝扮成各式有趣的模樣來喝采加油，有的還提供飲食補給予我們使用，十分熱情。我們兩個也就靠在最邊線跑方便與加油觀眾擊掌相互鼓勵，這不就是就是最堪回味之處。

在Ashland時很高興遇見了同為來自台灣的Johnson Chiou邱醫師，兩人自此一路玩回波士頓，也幫我拍了好多像片。您看到如此可愛有趣的加油團不會不停留腳步而呼嘯而過吧?!

真的是歡樂跑，一路上不知道與多少加油觀眾擊掌。藉由他 們的小手感受到其熱情，相信我們停下腳步與他們互動，一定也能相互激盪創造出快樂的回憶。

跑馬場上總有些振奮人心的故事。這三位退伍軍人扛著大旗 緩慢而堅定的邁進。其中一人缺了左手，另一人缺了左腳( 裝了義肢)，扛旗的兩位掛上Support標誌正陪伴義 肢跑者挑戰波馬。趕緊趨前向其致意，透過交握的雙掌感受到其堅定意志，也 向他傳達了我的敬意。

遇見青天白日滿地紅的國旗怎樣也要停下腳步留影。中華民國加油!

在經過Natick前，眼前映入一位年長的輪椅組選 手，因氣力不足在兩位Support支援下爬上斜坡。但 即使有人協助，這位老者仍不放棄的用雙腳努力推地前進。

到了Natick，小女生在路邊拿著自己的Twizzlers糖果發放給跑者。當然就是接過糖果塞入口中，再和 可愛小女生合影囉。您問我糖果是甚麼味道?? 說不上來，像是草莓味的橡皮糖。要試試嗎??沒問題，我買了一大包回台灣分您嚐嚐。

同樣在Natick，一位老爸推著癱瘓的寶貝兒子在路邊 發放沾濕的指巾，讓我們擦拭消暑。他為我們打氣，我們當 然也要加倍奉還。這條紙巾用處可大呢，一直留到Wellesley

在Natick水站，遇到同來自台灣的視障跑者 鄧永鴻與陪跑員 Sherry。這次視障跑者共有三組人員參加，分別還有 陸羽洲與周志柔，陪跑員則是吳文成與江明雄。三組視障跑者與陪跑員不畏艱難，挑戰馬拉松界殿堂級賽事，值得欽佩。

多麼可愛的加油觀眾

跑著玩著接近半馬時，開始隱約聽到了女孩的尖叫歡呼聲，原來是頂頂大名的衛思理學院的女孩拿著自製的KISS ME標語熱情的靠在欄杆上向跑者歡呼吶喊索吻。我們兩當然也就不客氣的“出”過去…………………一一擊掌## 擊掌？您相信嗎？反正我是信了😁## 想到小女孩們年紀跟女兒相近，偶就…………。但是被親就是另一回事了。

這應該是波馬賽事中最讓人期待的'景點'了～～Scre am Tunnel。女孩們熱情的尖叫加油聲在2公里外就已傳入耳中。不多說，自己來體會。對了，前面的濕紙巾在這裡發揮了大作用。

哈哈哈.......

Wellesley學院的台灣女孩，多熱情啊。

在衛斯理學院磨蹭了3分鐘後就（不甘不願的）離開了，不久就進入衛斯理市區，忽的聽到有人叫喚，原來是老婆小孩等一干家屬團都在這加油，在這跑馬過程中有家人為您打氣，真的是蠻感動的。（但是要慎選地點，小布希安排的好啊）

經過位於Wellesley郊區的女子學院後進入市區， 遇見老婆小孩等家屬加油團，給了面國旗。感謝你齁濕紙巾

國外視障跑者有的持陪跑繩，也有的像這樣持細棒

25公里後，來到了波馬四連坡。這時太陽顯露了祂的威力，但觀眾的熱情比太陽還熱烈，加油吶喊不絕於耳，還提供了冰涼西瓜片，透心涼啊！我們不客氣的一口吞掉，連像片都沒留。消防員也打開消防栓向天空噴撒水霧為我們降溫。我們就在這樣邊跑邊玩不強求速度的情況輕鬆攻克碎心坡。這時里程只剩10公里不到，全是 下坡後進市區的平路了。我們雖然高興，但也對這趟快樂旅程即將結束感到可惜。

到了Newton後，太陽公公演示了他的威力。消防員用 路邊的消防栓噴灑出清涼的水霧。一眾跑者全往左靠去享受沁涼

加油群眾一樣熱情

熱情的僑胞持標語加油。話說邱大應可角逐本屆波馬指名率最高的參賽者。這一件標 註著TAIPEI的台北馬吊嘎，不知沿途搏得了多少注目 與掌聲。加油群眾不見得認得出青天白日滿地紅，但看到斗 大的TAIPEI絕不吝於大喊 Taipei Go !我們也一定一一予以回應。

一路亢奮的跑着，看到此一標語也就代表我們已爬完最後的 碎心坡了，後面只剩10公里不到的下坡與平路。我和邱大對段此旅程已近終點感到可惜，相互提醒放慢速度 ，好好享受最後一段。經過Newton後我一直在找前面提到的Jhonny Kelley雕像，不知是看漏了?並未留下影像記錄。

一點小遺憾

進入市區後加油的觀眾更多也更加瘋狂熱烈，說是整個波士頓都為我們喝采絕不為過😍😍。話說邱醫師應可角逐本屆波馬指名率最高的參賽者。他身穿一件標註TAIPEI吊嘎，不知沿途搏得了多少觀眾的注目與掌聲。不時大喊Taipei 或 Taipei Go !我們也一定一一予以回應。

進入Brookline，只剩最後5、6公里了。在這邊 也開始有跑者出現抽筋或暈眩的現象，一遇到我們就予以關 心，當然大會的醫護團隊也迅速趕到。也因進入市區了，兩側加油群眾更多也更加熱情(瘋狂)

看到背後斗大的CITGO標語就代表已近終點不到2公里 了。再好的旅程也終究會結束。

終點前熱情瘋狂的加油觀眾。波馬最大體驗就是整個波士頓都為我們加油。

終點前500公尺是當地僑民發放國旗進站的約定點。但因國旗數量不多，有許多人沒有持國旗進場，難免感到失 落。建議後續參賽者自行攜帶比較保險。

看到CITGO的標誌後，也代表距離終點剩下2公里不到了。我和邱醫師特意的放緩腳步，享受這兩旁滿滿的加油喝采。腳步漸漸踏入美麗的Commonwealth Ave經過了地下道，右轉Hereford St再一個左轉進入了Bolyston St，黃藍色的波馬終點拱門就在前方。我們到了事前約定的取旗點，雙雙拿了一面小國旗，驕傲的慢慢跑向終點。這時道路兩旁插滿了各參賽國國旗，我們四隻眼睛也尋找著青天白日滿地紅，終於在左側UNO店面口插上一幅大大的國旗。我們靠過去合影後，終於心滿意足的緩緩跑向終點，直到跨過了黃藍色的終點線，這一刻我終於完成了這趟波馬旅程。

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終點前50公尺還玩手機的不會只有我們吧 ?

進終點後，天候突然轉壞開始下起雨來又刮起強冷風。我們趕緊領取完賽獎牌與保暖錫箔披風後相互道別。真要感謝邱醫師一路陪跑，共同留下美好的波馬記憶。

工作人員將獎牌掛在脖子上的一刻，我知道我真的完成波馬 了。辛苦的練習、流下的汗水在這一刻都變成甜蜜果實的基石. .....好了，別再肉麻了。進了終點後開始變天，刮大風又開始下 雨，冷的直發抖。快躲風雨去

回旅館的路上遇到的路人見您掛上獎牌一定道聲Good Job ! 原準備的車票也沒用上，站務人員直接開門請您進站，讓我感受到相當的禮遇。

謝謝波士頓阿嬤的祝賀

您問我是否還會再跑波馬嗎？我想六大馬各有其特色，但波馬對我來說有著絕對的魅力。不是比熱鬧、也不是比賽道平坦美麗，而是在他的120餘年歷史裡有多少傳奇的典故在裡面。他是屬於夠努力的市民跑者能參加的賽事。衷心期待有天能再踏上Hopkinton 的起跑線上再次出發。