親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動

搶救9天！花蓮418地震 重傷馬國男子過世

韓粉鳳山誓師人數又引戰 維安估最多僅這數字

運動筆記Namib Race 2019 倒數計時！感受波馬魅力
健行筆記20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山【山旅】挑戰淡蘭北路的荒野 一 嶐嶺古道（上篇）
NBA今日最佳好球- Jamal Murray (4月28日)賽事懶人包 (4月28日)

林義傑隨行 Namib Race 2019超馬倒數計時！

2019-04-28 18:37運動筆記 Rose Chao

經過17小時的長途飛行，我們終於抵達位在西南非的納密比亞！這個國土中90%都是沙漠的國家果然名不虛傳，一下機、放眼望去，除了沙漠，還是⋯⋯沙漠！

（我們搭乘的小飛機）

（一下機見到的景象）

（紅色、很簡單的一座入出境建築）

（納密比亞沙漠中擁有全世界最大沙丘，在前往市區飯店途中，就已經可見好幾座沙丘）出征前夕 賽程說明鉅細靡遺

參賽者和工作人員、志工、媒體人員分住不同飯店，27日一早主辦單位即進行賽程說明、參賽者領取號碼布，所有人員下午即將搭車進入「全世界最古老沙漠」Namibia Desert，在沒有網路沒水沒電的環境中，展開整整七天七夜暫別文明世界的生活。Namib Race 2019 這次賽事也是Race of the Champions ，總共邀請十餘位歷屆「世界四大極地超級馬拉松」總冠軍參賽，台灣受邀的林義傑遇見昔日幾位舊識總冠軍興奮合影。

（官網公布此次參賽的歷屆「世界四大極地超級馬拉松」總冠軍名單）從22歲到70歲 裝義肢也挑戰自我極限

今年參賽者來自三十幾個國家，人數最多的是英國、台灣和美國。年紀最長為70歲、最年輕22歲，都是首次嘗試世界四大極地超馬；另外，香港的一對馮錦雄、莊冰英夫妻檔，將於此次完賽後完成四大滿貫，難得的是，66歲馮先生的腳曾經截肢，他以義肢完成如此高難度賽事的挑戰精神令人肅然起敬。台灣有兩位參賽者也將於Namib Race 2019後完成四大滿貫，他們分別是53歲的周林信、和32歲的闞超俊。

（左起為第一次參賽的台灣籍李政全、香港籍馮太太莊冰英、台灣的周林信和香港籍馮錦雄）

（年僅32歲的闞超俊，因為愛跑步的父親罹癌，為了鼓勵父親抗癌，也挑戰自我，即將完成四大極地超馬，他認為參加這系列賽事只要有堅實的信念與訓練，即使是素人跑者也絕對可以完成！）

（一百多位參賽者聆聽賽程說明）

（台灣素人跑者團的三位女性跑者廖儀諠、張瑋琪、邵文美）

（圖左、右分別為台灣參賽者徐有德、江俊宏）

分享

（喜歡自拍的我們）

（兩位台灣攝影師工作的身影）這場勢將留下畢生難忘回憶的賽事倒數計時，希望全員順利平安完賽！我們的採訪任務圓滿完成！

林義傑
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

雙寶爸江宏傑 現身世界地球日路跑籲減塑

2019-04-28 14:09

花蓮瘋媽祖馬拉松 台灣黑馬1秒之差奪冠

2019-04-28 16:14

賽事心得／帶國旗終點前玩自拍 感受波士頓馬魅力

2019-04-28 18:35

跑者欲善其事必先利其器 2020前跑步必備app

2019-04-27 09:19

跑步知識／除了注意課表 你也應該注意「吃」

2019-04-26 06:00

賽事心得／波士頓馬拉松 奮力拼搏到最後一刻

2019-04-26 06:00

賽事心得／江南一百英里越野賽 最虐心的賽道安排

2019-04-26 06:00

賽前情報／TUR谷關越野UTMG 你準備好了嗎

2019-04-26 06:00

賽前情報／ZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹

2019-04-26 06:00

賽事心得／波士頓馬拉松 Cosplay完成六大馬致感謝詞

2019-04-25 10:52

那瑪夏千人路跑 吃水蜜桃遊錫安山！

2019-04-25 10:37

賽事心得／長野馬拉松 亦步亦趨跑進340

2019-04-25 10:27

賽事心得／波士頓馬拉松 連續第三年參賽

2019-04-25 10:15

賽事心得／波士頓馬拉松 克服感冒7024名完賽

2019-04-25 09:51

Namib Race 2019 林義傑和歷年總冠軍將參賽

2019-04-25 09:43

3小時4分的回歸 61歲傳奇女子跑者再戰波馬！

2019-04-25 09:35

運動員品牌加速器「國手匯」 邀全民挺長跑選手

2019-04-25 01:11

馬祖馬拉松11月南竿登場 游雅君征服最硬賽道

2019-04-24 14:44

賽事心得／夸父追日惡水超馬組 成為史上第一位完賽選手！

2019-04-24 10:27

賽事心得／夸父追日跨夜接力賽 大滿貫最終戰風雲再起

2019-04-24 10:11

賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 小星星再次追火車

2019-04-24 10:01

賽事心得／太康綠隧馬拉松接力賽 南良路跑事業本部完賽！

2019-04-24 09:54

全國最強中學生齊聚高雄 萬米爭霸

2019-04-24 09:46

納米比亞超級馬拉松 為跑友加油好禮大放送！

2019-04-24 09:39

賽事心得／ZEPRO台中場10k試跑 親民的路線

2019-04-23 10:55

賽事心得／ELLE RUN音樂路跑 找回少男少女心！

2019-04-23 10:31

賽事心得／台北國際復活節路跑 練習不足身體會誠實告訴你

2019-04-23 10:14

跑步觀點／台灣的跑步比賽有種族歧視嗎？

2019-04-23 10:09

賽事心得／TNF100國際越野賽 非常遺憾的台灣之行

2019-04-23 10:03

Namib Race 2019 到底是什麼？

2019-04-23 09:49

再上大漠的勇氣 - Namib Race 2019

2019-04-23 09:39

賽事心得／波士頓馬拉松 聖殿的圓夢之旅

2019-04-22 10:14

日本人跑遍台灣／台北國際復活節路跑 搶下半馬總一啦！

2019-04-22 09:46

賽事心得／橫台超馬246K 非常平靜的跑完

2019-04-22 09:40

賽事心得／橫台超馬110K 興隆跑團清境六俠客

2019-04-22 09:33

太康綠色隧道馬拉松 滿眼綠意

2019-04-21 23:32
看更多

熱門文章

NBA／火箭利多？ 勇士浪花兄弟G1出賽成疑

2019-04-28 07:53

NBA／雷納德轟45分退76人 林書豪上場3分鐘

2019-04-28 10:03

NBA／約科奇大三元 金塊G7驚險退馬刺

2019-04-28 12:46

NBA／未犯規凍結時間 艾德里奇：沒聽到波總喊

2019-04-28 15:12

全大運田徑／百公尺起跑犯規 楊俊瀚：有點錯愕

2019-04-28 12:48

MLB／馬林魚投手輪流爆 陳偉殷後援唯一未失分

2019-04-28 10:04

日職／王柏融單場4支0 火腿4：0完封軟銀

2019-04-28 15:36

NBA／輸比賽贏尊敬 快艇教頭獲續約

2019-04-28 08:49

NBA／訝異記者提問簡短 雷納德博喬丹類比

2019-04-28 17:10

NBA／喀麥隆另類內戰 席亞康、安比德互不相讓

2019-04-28 12:27

NBA／初嚐季後賽2次大三元 約柯奇比肩詹皇

2019-04-28 16:55

NBA／勇士迎戰火箭 柯爾：他們在灣區等我們

2019-04-28 00:07

NBA／死忠球迷缺席 76人小老闆不開心

2019-04-28 09:33

MLB／一局短先發4分鐘丟9球 菊池：忘了有投球

2019-04-28 07:07

NBA／左手連兩天冰敷 哈登：沒事啦

2019-04-28 11:41

NBA／雷納德狂轟45分 創生涯季後賽新高

2019-04-28 10:38

巴塞隆納網賽／汀恩直落二 擊敗納達爾晉決賽

2019-04-28 03:30

SBL／無緣用晉級慶生 富邦教頭許晉哲：我帶賽

2019-04-27 20:09

MLB／生涯第2戰扛4棒 小葛雷諾近56年最年輕

2019-04-28 08:50

SBL／陷背水一戰 璞園麥班達：這情況很熟悉

2019-04-27 22:22

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-28 12:36

中職／猿隊三度落後扳平 林立三分砲致勝

2019-04-27 21:47

日職／王柏融吞2K 連八打數無安打小低潮

2019-04-28 16:34

MLB／桑契斯敲最遠滿貫砲 洋基近12戰贏10場

2019-04-28 09:25

日職／讚王柏融選球好 蔗總：九宮格內都可攻擊

2019-04-28 15:22

中職／陳仕朋生涯代表作 8局失2分凍結中信

2019-04-27 20:48

MLB／林子偉代跑遭封殺 連3場替補沒打席

2019-04-28 08:07

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-28 09:58

NBA／延續彼卓維奇精神 唐西奇、諾維茨基樂捐球衣

2019-04-28 11:07

NBA／多倫多天險 76人作客苦吞14連敗

2019-04-28 17:45

全大運／中正大學盛大開幕 梁文音熱情獻唱

2019-04-27 22:20

中職／林立首支再見轟：生涯前所未有的表現

2019-04-27 22:34

斯圖加特網賽／贏完謝淑薇 大坂直美退賽

2019-04-28 15:12

全大運游泳／全國紀錄被破 朱宸平盼乙組精神不滅

2019-04-27 20:58

日職／陽岱鋼代打1安1打點 巨人送橫濱10連敗

2019-04-28 16:23

中職／潘威倫優質先發無關勝敗 猿教頭讚：很會玩球

2019-04-27 23:27

MLB／本季客場首轟 葉力奇5月前14轟平紀錄

2019-04-28 10:44

MLB／前2局留5殘壘 達比修本季首場優質先發

2019-04-28 11:31

羽球亞錦賽／不敵陸將 小天鍍銅

2019-04-28 00:04

花蓮瘋媽祖馬拉松 台灣黑馬1秒之差奪冠

2019-04-28 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top