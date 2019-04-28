林義傑隨行 Namib Race 2019超馬倒數計時！

2019-04-28 18:37 運動筆記 Rose Chao



經過17小時的長途飛行，我們終於抵達位在西南非的納密比亞！這個國土中90%都是沙漠的國家果然名不虛傳，一下機、放眼望去，除了沙漠，還是⋯⋯沙漠！

（我們搭乘的小飛機）

（一下機見到的景象）

（紅色、很簡單的一座入出境建築）

（納密比亞沙漠中擁有全世界最大沙丘，在前往市區飯店途中，就已經可見好幾座沙丘）出征前夕 賽程說明鉅細靡遺

參賽者和工作人員、志工、媒體人員分住不同飯店，27日一早主辦單位即進行賽程說明、參賽者領取號碼布，所有人員下午即將搭車進入「全世界最古老沙漠」Namibia Desert，在沒有網路沒水沒電的環境中，展開整整七天七夜暫別文明世界的生活。Namib Race 2019 這次賽事也是Race of the Champions ，總共邀請十餘位歷屆「世界四大極地超級馬拉松」總冠軍參賽，台灣受邀的林義傑遇見昔日幾位舊識總冠軍興奮合影。

（官網公布此次參賽的歷屆「世界四大極地超級馬拉松」總冠軍名單）從22歲到70歲 裝義肢也挑戰自我極限

今年參賽者來自三十幾個國家，人數最多的是英國、台灣和美國。年紀最長為70歲、最年輕22歲，都是首次嘗試世界四大極地超馬；另外，香港的一對馮錦雄、莊冰英夫妻檔，將於此次完賽後完成四大滿貫，難得的是，66歲馮先生的腳曾經截肢，他以義肢完成如此高難度賽事的挑戰精神令人肅然起敬。台灣有兩位參賽者也將於Namib Race 2019後完成四大滿貫，他們分別是53歲的周林信、和32歲的闞超俊。

（左起為第一次參賽的台灣籍李政全、香港籍馮太太莊冰英、台灣的周林信和香港籍馮錦雄）

（年僅32歲的闞超俊，因為愛跑步的父親罹癌，為了鼓勵父親抗癌，也挑戰自我，即將完成四大極地超馬，他認為參加這系列賽事只要有堅實的信念與訓練，即使是素人跑者也絕對可以完成！）

（一百多位參賽者聆聽賽程說明）

（台灣素人跑者團的三位女性跑者廖儀諠、張瑋琪、邵文美）

（圖左、右分別為台灣參賽者徐有德、江俊宏）

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（喜歡自拍的我們）

（兩位台灣攝影師工作的身影）這場勢將留下畢生難忘回憶的賽事倒數計時，希望全員順利平安完賽！我們的採訪任務圓滿完成！