親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動

國民黨「還有人」要參加初選 蔡玉真：名單把我嚇壞了

孫大千：滅韓大戲隆重登場 不殲滅韓國瑜不會罷休

運動筆記2020前一定要知道的跑步appZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹
健行筆記【步道‧部道特派員】台東長濱三日小旅行【裝備】裝備偏好大對決 結果出爐
NBA賽事懶人包 (4月26日)賽事精華- 金塊 vs. 馬刺 (4月26日)

跑者欲善其事必先利其器 2020前跑步必備app

2019-04-27 09:19運動筆記 邦迪

作為一個初心者跑者，跑步時如果有個手機APP能幫助自己紀錄，不管是跑了距離或是花了多少時間，我也有爬文過載了又刪的經驗！亨進這次選了5種款慢跑APP作心得分享，基本上都是跑步app老牌子了！

🎉Runkeeper：可串Garmin Watch，進階跑者常用的可穿戴裝置，這款備有GPS記錄你跑的路線，還能計算跑者運動時所消耗的卡路里！但現在這個好像是標配～另外Runkeeper有免費教練功能，也能同時使用Spotify，可以選自己喜歡音樂邊跑步。

分享

🎉STRAVA：大家應該都知道這個app，像這樣美式風格的app設計我很喜歡，可同時紀錄單車或跑步，眼尖的朋友會發現運動筆記有個功能叫：今天跑哪兒，就有串STRAVA，能上傳自己跑的路線當作每日紀錄～

🎉Nike Run Club：這是我存在手機比較久的一款app，Nike Run Club內置的教練模式是我最愛的，對於跑者訓練計劃很有用！就像真的教練在旁邊教，真心讚讚。

🎉馬拉松世界：有跑馬拉松的一定知道的app，介面算是滿簡單的，除了app也有論壇，但是網頁版藉辦比較需要了解一下如何使用，畢竟是app起家的。

🎉Zombies, Run：app 的設計出發點真的好玩～！這個滿多跑者有推，不過我跑了一陣子只聽到主角喘息聲，然後叫我快跑...（我個人感受ＱＱ～

而且跑步app也逐漸開發到LINE@上了！

甚至讓我有驚豔到🧐

今年初無意間加入運動筆記出品的Line@機器人叫筆記寶 

雖然一般line@介面不比app靈活，但各有優缺

🔥💪優點是直接加入就可以，也省了手機空間

筆記寶不是那種你問什麼答什麼的罐頭回覆機器人

而是能夠真正跟你互動的機器人

像選擇關注賽事後，會不定時提醒你大小事

像報名提醒、賽後收照片、填寫評分

更簡單來說讓賽事過程更加一條龍

還有一些小工具可以用  ex.配速、天氣

目前還沒搜到其他類似運動line@

有的話也歡迎下面推薦👇👇

使用裡面功能都不用錢

有些line@需要付費成為會員後才能用別的功能

之前參加puma螢光路跑從報名提醒到賽後會推個人照片給我 

你沒看錯！就是個人照片！！！

雖然照片推出來有一兩張不是我

但後來去了解一下是目前號碼布辨識系統也是有限的

畢竟還是省去了上網找照片的步驟

還是滿方便的

介面算是好了解

團隊也一直更新介面xd (發現有些東西會持續更新

功能版會隨季節變換 美不美觀見仁見智🤣🤣

感覺到持續努力哈哈哈哈

聽說下個功能是個人文章推送 

待上線後我在跟大家分享～～敲碗敲碗

p.s有人反應找不到

這邊附上使用教學連結：http://bit.ly/2WuqgEq

或是直接line搜尋： @bijibot

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

跑步知識／除了注意課表 你也應該注意「吃」

2019-04-26 06:00

賽事心得／波士頓馬拉松 奮力拼搏到最後一刻

2019-04-26 06:00

賽事心得／江南一百英里越野賽 最虐心的賽道安排

2019-04-26 06:00

賽前情報／TUR谷關越野UTMG 你準備好了嗎

2019-04-26 06:00

賽前情報／ZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹

2019-04-26 06:00

賽事心得／波士頓馬拉松 Cosplay完成六大馬致感謝詞

2019-04-25 10:52

那瑪夏千人路跑 吃水蜜桃遊錫安山！

2019-04-25 10:37

賽事心得／長野馬拉松 亦步亦趨跑進340

2019-04-25 10:27

賽事心得／波士頓馬拉松 連續第三年參賽

2019-04-25 10:15

賽事心得／波士頓馬拉松 克服感冒7024名完賽

2019-04-25 09:51

Namib Race 2019 林義傑和歷年總冠軍將參賽

2019-04-25 09:43

3小時4分的回歸 61歲傳奇女子跑者再戰波馬！

2019-04-25 09:35

運動員品牌加速器「國手匯」 邀全民挺長跑選手

2019-04-25 01:11

馬祖馬拉松11月南竿登場 游雅君征服最硬賽道

2019-04-24 14:44

賽事心得／夸父追日惡水超馬組 成為史上第一位完賽選手！

2019-04-24 10:27

賽事心得／夸父追日跨夜接力賽 大滿貫最終戰風雲再起

2019-04-24 10:11

賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 小星星再次追火車

2019-04-24 10:01

賽事心得／太康綠隧馬拉松接力賽 南良路跑事業本部完賽！

2019-04-24 09:54

全國最強中學生齊聚高雄 萬米爭霸

2019-04-24 09:46

納米比亞超級馬拉松 為跑友加油好禮大放送！

2019-04-24 09:39

賽事心得／ZEPRO台中場10k試跑 親民的路線

2019-04-23 10:55

賽事心得／ELLE RUN音樂路跑 找回少男少女心！

2019-04-23 10:31

賽事心得／台北國際復活節路跑 練習不足身體會誠實告訴你

2019-04-23 10:14

跑步觀點／台灣的跑步比賽有種族歧視嗎？

2019-04-23 10:09

賽事心得／TNF100國際越野賽 非常遺憾的台灣之行

2019-04-23 10:03

Namib Race 2019 到底是什麼？

2019-04-23 09:49

再上大漠的勇氣 - Namib Race 2019

2019-04-23 09:39

賽事心得／波士頓馬拉松 聖殿的圓夢之旅

2019-04-22 10:14

日本人跑遍台灣／台北國際復活節路跑 搶下半馬總一啦！

2019-04-22 09:46

賽事心得／橫台超馬246K 非常平靜的跑完

2019-04-22 09:40

賽事心得／橫台超馬110K 興隆跑團清境六俠客

2019-04-22 09:33

太康綠色隧道馬拉松 滿眼綠意

2019-04-21 23:32

賽事心得／連3年穿同見國旗衣 波士頓馬經驗分享

2019-04-21 20:50

賽事心得／聖母院火災前一天 一生要跑一次的巴黎馬！

2019-04-21 20:48
看更多

熱門文章

日職／影片釋出 王柏融未當英雄懊惱甩頭撞壁

2019-04-26 21:20

中職／王漢、布雷新入團？統一獅隊說分明

2019-04-26 17:44

NBA／約柯奇43分白搭 馬刺、金塊第七戰定生死

2019-04-26 10:37

NBA／安東尼練球畫面曝光 兜帽升級為毛帽造型

2019-04-26 14:27

NBA／放話下一場關門 湯普森：要贏快艇30分

2019-04-26 12:11

NBA／史戴克豪斯執教大學 宣佈網羅皮本之子

2019-04-26 15:46

NBA／系列賽拚搶七 馬刺蓋伊：還沒準備回家

2019-04-26 11:56

NBA／塞爾蒂克聲明稿證實 傳奇球星哈維契克逝世

2019-04-26 11:00

NBA／被快艇逼入第六戰 柯爾：非預期之外

2019-04-26 11:38

羽球亞錦賽／80分鐘三局大戰 周天成退日將晉4強

2019-04-26 21:41

NBA／不好出手？ 里拉德再嗆喬治：是你守得爛

2019-04-26 16:46

NBA／終結柯瑞三連霸 詹姆斯登年度球衣銷售冠軍

2019-04-26 11:01

日職／王柏融黃金周打9場 體力大考驗

2019-04-26 19:49

MLB／遊騎兵投手連環傷 黃暐傑重返大聯盟

2019-04-27 08:22

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-26 10:57

MLB／田中將大搞砸4分領先 洋基6連勝畫下句點

2019-04-26 13:57

NBA／大力駁斥美媒報導 詹皇重申信任湖人球團

2019-04-26 11:28

快艇團隊的傑出勝利 勇士如何面對第六戰？

2019-04-27 10:00

NBA／勇士狀況不如過往 火箭總管：只是厭倦

2019-04-27 09:08

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-26 10:57

MLB／終於等到他 小葛雷諾披27號球衣演處女秀

2019-04-26 10:21

田徑／亞錦賽放棄200m衛冕機會 楊俊瀚：賽程衝突

2019-04-26 17:03

MLB／以父之名上大聯盟 小葛雷諾：為自己驕傲

2019-04-27 07:11

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

NBA／馬刺逼金塊搶7 德羅展：不拚就會死

2019-04-27 00:53

影／中華職棒開打！中信兄弟啦啦隊長腿正妹教防竊口訣

2019-04-26 15:06

春季聯賽／黃煚隆場邊緊盯 鄭浩均選秀前最終戰凸槌

2019-04-26 19:25

MLB／大谷預計5月8日復出 教頭打算排他第一棒

2019-04-26 19:01

NBA／有人背後開槍？魔術強森：事實會浮現

2019-04-26 13:41

中職／許基宏移防外野？前一次守外野是小4

2019-04-26 17:58

MLB／今日戰績表 洋基田中將大陣不住天使中止6連勝

2019-04-26 13:50

中職／羅力首勝加方克偉首轟 悍將隊擊敗兄弟

2019-04-26 21:30

謝國城青少棒／假動作變真登板 花浥鋐不敢再靠近投手丘

2019-04-26 15:06

中職／出手角度拉高 羅力才能變回羅力

2019-04-26 22:12

田徑／分享亞錦賽摘金喜悅 鄭兆村：狀態好到控制不住

2019-04-26 16:40

中職／遭球吻中蛋3次 陳重羽想購國外最新護檔

2019-04-27 08:07

中職／方克偉首出賽開轟 自己也嚇一跳

2019-04-26 22:41

春季聯賽／陳敏賜回業餘4戰敲2轟 楊瑞承再拚選秀

2019-04-26 15:46

謝國城青少棒／丟鉛球改打棒球 新竹市鍾沅廷代打建功

2019-04-26 15:01

屏東隊全中運獎牌破紀錄 潘孟安：金的有實力！

2019-04-26 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top