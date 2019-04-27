跑者欲善其事必先利其器 2020前跑步必備app

2019-04-27 09:19 運動筆記 邦迪



作為一個初心者跑者，跑步時如果有個手機APP能幫助自己紀錄，不管是跑了距離或是花了多少時間，我也有爬文過載了又刪的經驗！亨進這次選了5種款慢跑APP作心得分享，基本上都是跑步app老牌子了！

🎉Runkeeper：可串Garmin Watch，進階跑者常用的可穿戴裝置，這款備有GPS記錄你跑的路線，還能計算跑者運動時所消耗的卡路里！但現在這個好像是標配～另外Runkeeper有免費教練功能，也能同時使用Spotify，可以選自己喜歡音樂邊跑步。

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🎉STRAVA：大家應該都知道這個app，像這樣美式風格的app設計我很喜歡，可同時紀錄單車或跑步，眼尖的朋友會發現運動筆記有個功能叫：今天跑哪兒，就有串STRAVA，能上傳自己跑的路線當作每日紀錄～

🎉Nike Run Club：這是我存在手機比較久的一款app，Nike Run Club內置的教練模式是我最愛的，對於跑者訓練計劃很有用！就像真的教練在旁邊教，真心讚讚。

🎉馬拉松世界：有跑馬拉松的一定知道的app，介面算是滿簡單的，除了app也有論壇，但是網頁版藉辦比較需要了解一下如何使用，畢竟是app起家的。

🎉Zombies, Run：app 的設計出發點真的好玩～！這個滿多跑者有推，不過我跑了一陣子只聽到主角喘息聲，然後叫我快跑...（我個人感受ＱＱ～

而且跑步app也逐漸開發到LINE@上了！

甚至讓我有驚豔到🧐

今年初無意間加入運動筆記出品的Line@機器人叫筆記寶

雖然一般line@介面不比app靈活，但各有優缺

🔥💪優點是直接加入就可以，也省了手機空間

筆記寶不是那種你問什麼答什麼的罐頭回覆機器人

而是能夠真正跟你互動的機器人

像選擇關注賽事後，會不定時提醒你大小事

像報名提醒、賽後收照片、填寫評分

更簡單來說讓賽事過程更加一條龍

還有一些小工具可以用 ex.配速、天氣

目前還沒搜到其他類似運動line@

有的話也歡迎下面推薦👇👇

使用裡面功能都不用錢

有些line@需要付費成為會員後才能用別的功能

之前參加puma螢光路跑從報名提醒到賽後會推個人照片給我

你沒看錯！就是個人照片！！！

雖然照片推出來有一兩張不是我

但後來去了解一下是目前號碼布辨識系統也是有限的

畢竟還是省去了上網找照片的步驟

還是滿方便的

介面算是好了解

團隊也一直更新介面xd (發現有些東西會持續更新

功能版會隨季節變換 美不美觀見仁見智🤣🤣

感覺到持續努力哈哈哈哈

聽說下個功能是個人文章推送

待上線後我在跟大家分享～～敲碗敲碗

p.s有人反應找不到

這邊附上使用教學連結：http://bit.ly/2WuqgEq

或是直接line搜尋： @bijibot