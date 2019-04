賽事心得/波士頓馬拉松 奮力拼搏到最後一刻

2019-04-26 PengHsin Ko



查爾斯河畔對著我微笑 Welcome to Boston.

村上春樹曾在書中提到「人們來到這裏,按照各自的風格,有的悠閑地漫步,有的則是遛狗,有人騎車,有人慢跑,人們簡直就像被某種磁力吸引來的一般,集中到這河畔。」而我也順著這股吸引力踏上馬薩諸塞州,感受波士頓的春天風情。

Charles River 獨特魅力,總讓人離開波士頓仍想起他的美。

清晨波士頓陽光悄悄探進床沿,試圖打開陽台感受冷冽寒風吹浸透肌膚的刺痛感,沒有受到太多時差影響,迫不及待穿上跑步鞋到查爾斯河畔,用雙腳感受屬於波士頓居民獨有的生活步調。

查爾斯河畔將波士頓一分為二,市區觀光人潮為波士頓帶來朝氣,與書卷氣息的劍橋成了明顯對比,帶著手機紀錄下眼前的美景,按下快門收藏當下美好時刻,內心默默告訴自己:I will be back。

能在Charles River跑步,我是一位幸福的跑者。

徘徊在腦中的終點線 我真的來了

來到波士頓馬拉松會場Expo-Haynes Convention Center,看著不同年代的波馬外套出現在現場,對於我這位第一次參加波馬的菜鳥,實在難掩心中激動情緒,在熙來攘往的會場上,拿著國旗與號碼布與波馬路線圖的背景合照,告訴全世界:I’m from Taiwan。

拿著國旗與號碼布告訴全世界:I’m from Taiwan。

走出會場外,可以看見工作人員正在搭建終點拱門,有人重新粉刷著斑駁的終點線,有人正在測試攝影機與無線電,這場一年一度的嘉年華,匯聚著來自全世界各個年齡層的素人菁英跑者,有的拿著相機爭相與終點線拍照,也有跑者直接跪在地上親吻終點線,再過3天,將有3萬多名波士頓跑者誕生,而我也盼望披上國旗通過終點那一刻。

4月15日將有3萬多名波士頓跑者在這邊誕生。

終於來到這裡了,當然說什麼也要與拱門來張合照。

春天的波士頓 像女人心難以捉摸

2018年波士頓馬拉松出現10年來最惡劣的天氣,誰都無法保證寒風暴雨不會再度降臨在4月15日的麻州,隨著手機上天氣App給的預報不斷更新,心中也受到不小的起伏,如果去年劇本搬到今年重新上演,那我會扮演好角色演到最後一刻,畢竟故事驚心動魄才深得人心,剩下就交給雙腳完美劃下句點。

賽前一天跟臺灣第一位拿到六大馬的女跑者Chrissy約在波士頓公園旁的Tatte喝著下午茶聊著跑步,我們聊起六大馬的點點滴滴,談著如何各自如何在工作、生活與興趣間取得平衡,第一次見面卻有談不完的話題,跑者所遇到的酸甜苦辣在談吐間,似乎找到了出口,有些無奈在會心一笑間找到了答案。

臺灣第一位拿到六大馬的女跑者Chrissy,波士頓是她第二個家。

下午的暖陽隨著時間接近傍晚逐漸被低溫吞噬,儘管最外層穿著波馬的風衣外套,仍感受到寒風不留情面的催促著我們趕緊回到飯店,彷彿在暗示著街上的跑者:明天有場硬戰要打,你們準備好了嗎?

波馬獨角獸:來吧 是跑者就來挑戰我!

5點左右被生理時鐘叫醒,打開手機看了一下天氣預報,算了一下,跑步的時段會是好天氣,但沒因此感到開心,畢竟要跑出個人最佳必須天時地利人和缺一不可,況且過去幾週訓練走的顛簸,腳底狀況時好時壞,,心裏想著還是能衝擊一年前在長野跑出來的2:59:49。

幾週訓練走的顛簸,沒有十足信心,卻仍想著衝擊個人最佳。

穿上印有5417號碼的新泰跑衣,跑褲口袋裡裝滿能量膠,最外面套上保暖舊衣物,塑膠袋裡裝著皇速Wave Emperor3跑鞋、雨衣、香蕉,由於抵達Hopkinton會場的時間距離起跑還有2個小時,保暖工作必須做到滴水不漏,想著去年會場畫面宛如人間地獄,今年可不能重蹈去年覆轍,更不想把失敗的理由怪罪在自己以外的事情上。

跑步穿過的鞋子不少,選擇皇速Wave Emperor 3是因為這雙鞋陪我跑了最多次配速跑,我喜歡著實的觸地感,不拖泥帶水的跑感讓我能發揮應有的實力,儘管遇到下雨天,跑在馬路上的抓地力仍是非常夠的,第一次在馬拉松的賽場上破3也是穿上這雙鞋,因此我最終還是選擇皇速作為這次的比賽用鞋。(這次擔心下雨,還先在臺灣用防水噴霧在鞋面上做一層保護)

「做好最充足的準備,做好最壞的打算,剩下就是盡最大的努力」這句話從馬場到人生受用無窮。跟偉誠、凱議學長、阿軍學長搭上Uber前往終點線,再過數個小時,這邊將擠滿觀眾、員警、跑者、志工,還有一個個感人的故事將發生在這個地方;隨後在寄物的交叉路口跟大家道別,內心有種說不出的滿足感,或許是因為第一次覺得跑步不是一個人的事情,回數過去的比賽,大概只有2016的京都馬拉松是老爸跟弟弟送我去起點,所以這次的我更想拿出好表現。

在寄物區遇到煒杰、界明,跟著大夥兒一起走到搭車的地方,上車前大雨不留情面落在波士頓,還沒離開市區就來個震撼教育,獨角獸挑釁意味可說是非常濃厚;在車上有跑者開心聊著天,像是來享受這場盛會,而我選擇閉上眼睛聽著公車行駛在高速公路的聲音,腎上腺素按耐不住內心激動的情緒,時而興奮時而平靜,不知不覺車子已經停妥在Hopkinton會場,跑者們像準備發起進攻戰士,帶著一點倔將的自信,將恐懼暗藏在心裡最底層,保持微笑一一下了車,準備在2小時後發起一場史詩級的戰役。

隨著起跑時間越來越近,氣溫沒有下降反而有上升的趨勢,雨水漸漸趨緩,取而代之的是偶爾探出頭的陽光,但內心反而有種說不出來的擔心,因為在過去的經驗中,飄著小雨伴隨寒風的臺北冬天,才能發揮出我百分之百的戰鬥力,波士頓的春天還真是難捉摸。

清賴灰二在《強風吹拂》中所說過,長跑選手無法左右天氣,必須冷靜分析賽道各項要素,即使面對再大的困難,也要堅忍不拔地突破難關;長跑選手需要的,是真正的「強」。

做了簡單的暖身與馬克操後,跟著人群慢慢步入起跑線,腦袋還在放空,F-15戰機瞬間從西邊劃破Hopkinton會場上空往終點波士頓市區飛去,強壯的心臟在引擎聲震耳欲聾呼嘯下,還是承受不住漏了一拍,發動機也在下一秒沸騰了所有跑者鬥志,出於職業禮儀,舉起右手向飛行員致敬行禮。

在起跑前20分鐘抵達Wave1 Corral6,波士頓馬拉松是按照當初申請的成績安排起跑位置(申請後仍有一次向大會更新成績的機會),這代表身邊的所有跑者最基本都有Sub3的實力,打量著他們的身軀,儘管沒有像多數Corral1半菁英跑者來的纖瘦,卻仍藏不住歷經上萬日子鍛鍊後所打造出來精壯的肌肉線條,從肢體語言語言當中可以感受到他們散發出來對跑步從容自信。

而絕大多數能站在波馬起跑線的跑者不分男女老少,都是經歷日復一日,年復一年與跑步共處,帶著旁人異樣的眼光,克服了或多或少與跑步談不上邊際的無奈,單憑著努力、汗水還有挑戰人生的倔將,才獲得一次挑戰獨角獸的機會,而我這一跑就跑了7年數個月。

女子菁英組選手起跑。

跑步跑了7年多,才有一次站在波馬起跑點的機會。

10:00男子菁英選手出發,波士頓馬拉松沒有華麗的起跑拱門,選手亦步亦趨的通過起跑線,而我也在數分鐘後按下手錶,開啟波馬前五公里路程,躲在人群裡抓不準速度,剛開始的下坡會讓人以為有好的開端,殊不知在第2公里就來個微陡坡,狹宰道路讓人喘不過氣,19度的氣溫實在不是破個人最佳的劇本,偶爾跑在陰影下卻又能感受到春天逼人的寒氣,忽冷忽熱讓心裡產生焦躁感,畢竟練了3個月心中還是希望至少帶個PB回臺灣。

過了5公里仍然抓不住跑步的節奏,每通過1公里忍不住看了手錶,這不是應該有的狀態,要保持每公里4:15以內的配速沒有想像中的自在,換來是濕透的背心,旁邊觀眾的加油聲無法呼喚對勝利渴望,賽前收到Jason哥臉書上訊息的打氣「記得只要不停下來一定會有好事發生的」,我心中明白要帶個好成績回去並不容易,但對我而言,如果因為保守策略而無法跑出個人最佳,那何不拼到最後,嘗試看看竭盡心力的機會,輸了也心甘情願。

要保持每公里4:15以內的配速沒有想像中的自在,換來是濕透的背心。

維持破3的配速來到傳說中的尖叫隧道,這邊可是隨時有攝影機在拍攝,想要擁吻衛斯理女子學院的女大生們一定會留下口水,不對,是留下證據,只好以擊掌代替舌吻往前邁進,這段路是微下坡,一不小心可能就跑出分段最佳,但今天不是浪漫的日子,這樣的傳統好戲就留給下一次再來波馬的理由吧。

前面大哥表示:親親要注意鏡頭喔。

以擊掌代替舌吻通過傳說中的尖叫隧道。

放了三張,就是告訴大家下次換你來。

通過21公里處看了手錶超過目標時間一點,如果要破PR除了要跑出Negative spirit,更是必須克服21-32公里的顛簸路段,機會似乎微乎其微,原本用來保暖的袖套已浸滿了汗水,內心的鬥志也兵臨城下。

住在波士頓郊區的Daisy姊前一天跟我約定好在25公里左右的路段為我加油,我試圖讓自己看起來不要太累,同時要充滿觀眾的道路兩旁找到Daisy姐的身影並不容易,跑在道路左邊尋找印有自己名字的加油海報,終於在約定路段看到印有自己名字的專屬加油海報,保持微笑跟Daisy姐還有拿著海報的弟弟打招呼,謝謝她們願意利用自己的假期參與這樣的盛會,雖然只是數秒鐘的交會,卻是整段路程中讓我回味再三的片段。

謝謝Daisy姊跟他的兒子在過程中為我加油,你們是我前進下去的動力。

過了26公里,已經到了吃能量膠也無法克服撞牆期的感覺,配速從4:20一路掉到4:40,幾週以來的長跑也沒遇過如此意志消沈的狀況,負面情緒湧上,第一次產生「跑馬拉松好累好痛苦,幹嘛如此虐待自己」想法產生,我知道當下有人遠在地球彼端用手機追蹤著我的成績,我也明白在終點線有等著我拿著國旗通過終點的學長跟夥伴,嘗試了所有喚醒正面能量的方式,仍不敵當下喪志的我,好久沒有感受跑馬拉松「爆掉」的感覺。

過去聽別人說過碎心坡並不碎心,跟台灣的山路相比是小巫見大巫,但其實波馬從開始到34公里上坡下坡接連不斷,會讓人產生假日在貓空跑步的感覺,加上今天的氣溫對我而言並不友善,雙腿瀕臨抽筋的邊緣,自己活像個被打敗的戰士踉蹌慢步在路上。

雙腿瀕臨抽筋的邊緣,好久沒有感受跑馬拉松「爆掉」的感覺。

接近市區,火車行駛在賽道旁,鳴笛聲不絕於耳,觀眾拿著加油看板,不斷對著選手喊著「Keep going. You can do it. You are the man.」但,此時此刻,失望、難過、痛苦席捲身體與心靈,看似堅強卻打破不了眼前無形高牆,雙腿想要發力仍不聽使喚,一開始錯誤的決定換來的是徹底失敗,我真的只能說Boston Marathon你真的很難。

雙腿想要發力仍不聽使喚,一開始錯誤的決定換來的是徹底失敗。

我真的只能說Boston Marathon你真的很難。

轉進最後的彎道,在Boylston St筆直街道上通往終點拱門。

在跑跑停停中終於來到了Newbury St,轉進最後兩個彎在Boylston St筆直街道上看到終點拱門,兩旁民眾用熱情迎接選手回到終點線,而我還有最後一個任務就是帶著國旗回到終點,對,至少是要笑著回到終點;「學長抱歉,讓你久等了」,從凱議學長手中接下國旗,陽光在這條路上顯得刺眼,卻也讓青天白日滿地紅在波士頓的街頭顯得更加耀眼。

青天白日滿地紅的國旗在波士頓的街頭顯得耀眼。

我完成對自己的承諾,將國旗帶進波士頓馬拉松的終點線。

通過終點線的那一刻氣力放盡,轉過頭向著拱門深深一鞠躬,3:32:12不是什麼漂亮的數字,卻也是完成波馬扎扎實實的證據,掛上獎牌的那一刻回首過去三個月來跌跌撞撞的訓練,眼淚不爭氣留了下來,不甘心寫在臉上,雖然沒辦法在今天看見更好的自己,但我深知「失敗」將帶領我到更高、更遠,未來有一天我會準備好再來向獨角獸下戰帖,謝謝波士頓,謝謝所有關心我、愛我、支持我的人。

眼淚不爭氣留了下來,但我深知「失敗」將帶領我到更高、更遠。

人生中重要的不是勝利,而是奮鬥,最本質的不是征服,而是奮力拼搏。

「人生中重要的不是勝利,而是奮鬥,最本質的不是征服,而是奮力拼搏」,最後感謝這段日子以來努力的自己,今天我可以大聲的告訴大家我是位波馬跑者,而當旅途結束後,我會回到生活當中,用汗水譜出更精彩的一頁。