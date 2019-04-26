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賽事心得／江南一百英里越野賽 最虐心的賽道安排

2019-04-26 06:00運動筆記 Chris Chou

比賽的季節恰好是櫻花季，賽道上盡是滿滿的櫻花樹

      

110、5300、31，這三個數字，大概是在這三個月以來，我腦海裡最常出現的組合了吧，它不是會中樂透的幸運號碼，而是一場距離110公里，爬升5300米，限時31小時的「江南一百英里越野賽」，而官方是用「最美賽道，煙雨江南」來形容它的，我只能說，主辦單位真的很會，這句Slogan完全將人推坑於無形。

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比賽前一天，特地把組委會發的爬升紋身貼紙貼在手上，以便我配速和分配體力

      

當初為了擺脫一連三場越野賽都棄賽收場的陰影，就在UTWT環大帽山結束後，毫無理智的又報名了這場同等級難度的江南一百英里越野賽。為什麼我會說是毫無理智呢？因為報名了之後我才發現「啊！乾！我只剩三個月的時間可以訓練！」可能有人會覺得三個月並不短，因為隨便算算，好歹也有個90來天，怎麼可能不夠？

在這裡我就用最簡單的方式來舉例吧！一般來說，要準備一場正規馬拉松賽事（全馬42公里），通常是以3-4個月為一個訓練週期，主要是針對跑量，間歇，基礎肌耐力做訓練與量的堆積，但這部份的訓練我非專業，就無法分享太多了，畢竟專業事，還是要專業人來解啊！

那回過來看這場距離110公里的越野賽，不僅距離是全馬的一倍多，就連爬升也是我比過最高的（先前紀錄是3800米），我們常常會說，越野跑的半馬，就等於是馬拉松的全馬，因為在山裡，所以時間跟體力的耗損，都必須加乘上去來計算，而這還是初估的算法，實際上可能要花的時間，會因為賽道上的環境，高度，再繼續增加。

看完以上的簡略分析比較後，我們終於要正式進入「又傻又天真的Chris，到底要如何在時間如此緊繃的三個月內，越級打怪，挑戰110公里的越野賽？」的這個既現實又殘酷的主題了！

可能很多人看到這，會覺得根本不可能完賽吧！我不怪你們，因為連我自己一開始都是抱持著，能跑多少算多少的心態，但現在我必須很嚴厲的對我自己說，當初會有這樣的態度，其實是很不應該的，不論是對自己或是賽事本身，這都是一種不尊重，有時候所謂的難，其實是自己設限出來的困境，事實上真的有這麼難嗎？真的完全不可能嗎？在比賽之前，沒有任何人可以保證，但我能保證的是，如果不努力，你連靠近成功的機會都沒有。這是一體兩面的結局，只看你要如何選擇，想要讓自己成為怎樣的選手。

你的態度 決定了你的夢想

曾經，我也是個因為工作忙碌，而犧牲運動的上班族，也因為這樣一連棄賽了三場，對於有點好強的我來說，其實是不小的打擊與挫折，所以在面對這場110公里的越野賽，我決心不讓自己再有任何理由跟藉口逃避訓練，只相信要達成一個目標，你可以使用的方法有很多種，就看你怎麼去掌握及利用而已，所以在面對你的目標前，必須先正視你應該要有的態度與決心。

當然因為我的工作比較忙，也很常需要出差，並沒有辦法照著課表走，所以我的訓練不會是每天來看我完成了什麼項目，而是將時間拉長為一週來累積訓練的量，譬如這一週我一定要去健身房幾次，一定要跑幾公里，這些都是以一周為一個單位來審視，所以相對來說，我可以用更彈性的方式來調配我的訓練。

身邊的朋友總是覺得我很拼，認為怎麼有辦法下班還去運動？但其實這只是一種習慣，並不代表我是最認真的，因為在健身房，你可以看到年紀比你大的叔叔阿姨舉著比你重的重量，在公園，當你覺得你已經很早出門練跑的時候，早就有人已經不知道繞了公園幾圈滿頭大汗了。

所以有人會說，世界最可怕的事情就是「比你強的人，比你還努力」，那如果現實是這樣，你還有什麼資格不去努力？

某天訓練後的有感而發 ＃訓練日常

     

常常有人會問我，跑越野這麼辛苦又危險，為什麼你會想要去挑戰？除了挑戰自己以外，能夠跑在這麼美的賽道，無非也是一種享受吧？   

就拿這次江南一百英里來說，我追求的並不是成績，而是我想要知道在這段時間的訓練裡，我到底進步了多少，應該就像是我的期中考吧，我可以不斷的跟自己對話，你會因為身體的疲倦與痛苦，一而再的懷疑自己，有時候你會很沮喪，有時候你也會被自己激勵，其實有時候想想，是不是跑越野的人，都有點雙重人格？因為我總是會一直問自己「到底為什麼要這樣折磨自己？」

陡上坡、急屁降，都是這條賽道最虐心的安排 

就在快接近凌晨的時候，我抵達了CP7，這裡是最後一個換裝點了，我提前三個多小時抵達，也代表我只剩下三十幾公里的距離，看到這，一切似乎都很樂觀，但在我的腦海裡，卻有這麼一點想要放棄的念頭，不是身體出狀況，也不是跑不下去了，只是我好像找不到為何要跑下去的理由了。

那時候的氣溫大概10度吧，我靠在冷冷的白牆上，看著有些已經明顯痛苦到跑不下去的選手，我心裡想，什麼事都沒有的我，憑什麼放棄？這三個月的訓練又是為了什麼？我不知道我能不能順利完賽，但我知道如果就這樣放棄，我一定會後悔，想到這，雖然還沒找到跑下去的理由，但暫時是不想放棄了。

靠在牆上的時候，大概問了自己數十遍「自己為什麼在這？」  

   

準備出發之前，我戴起了耳機，走了一段路，其實也不是跑不動，但是就想要享受一下這個我覺得特別安靜的時候，什麼都不用想，就只是在被黑夜籠罩的安全感下，自由的走著。

以前年輕的時候我要的安全感，總是需要靠別人來給，所以常常因為得失心，情緒不是大起就是大落，有天突然覺得自己的喜悲，怎會變成需要掌控在別人的手裡？而會有今天的我，也是經歷了一些分離與歷練，才能慢慢明白體會，最終安全感這件事，是你要先有能陪伴自己的能力，才能獲得別人的喜歡。

不知道是不是真的有點疲倦了，有幾段路上，我好像有點害怕，不知道是害怕黑，還是害怕自己一個人，心裡就是有點想要依賴著某個人，到了下一個補給站，先盛好了酸菜年糕湯，拿了一顆包子，隨便找了個位置坐下，打了視訊電話給那個人，那時候其實有點想哭，覺得自己怎麼會把自己弄得這麼狼狽，我沮喪的問他「你會不會覺得我幹嘛把自己弄成這樣？」他沒有笑我，只是有點捨不得的安慰著我，告訴我最難的我已經走過了，接下來就不會這麼痛苦了，要我再堅持一下，只要再一下下，就一定可以完賽！

以前我總是習慣一個人跑，以為自己就是喜歡這樣無拘無束的感覺，愛好自由更是我所追求的，但經過這次之後我才發現，原來我所謂的自由，並不是真的只想要一個人，而是希望有個懂我，理解我的人，能夠和我一起前進，支持我所追求的一切，我想這就是一種默契，更是一種愛吧。

天漸漸亮了，距離終點也越來越近了，幾乎已經確定自己可以完賽了，甚至是比關門時間還要早完賽，終於可以稍微鬆懈一下，看看這個最美賽道究竟是什麼模樣，突然間頭一撇，看見了一個如山水畫般的景緻，這裡是我在110公里的距離上，唯一停下腳步認真欣賞的地方，那時候我在想，一路上的起起伏伏終於讓我堅持到了，或許這就像是人生吧，常常會面臨到很多挑戰與痛苦，但這就像是一趟未知的旅程，在走之前你無法預料會遇到什麼人、什麼事，但實際走過一遍之後，不管結局是好是壞，你都能獲得所謂的成長吧。而我繼續跑下去的理由，似乎也有了答案。

人稱最美賽道，煙雨江南

    

最後，我想要特別分享一下，關於最近剛辦完的TNF越野賽，其實在台灣推廣越野這件事確實是不容易，也還有好長一段路要走，所以只要有品牌願意付出，我都覺得非常值得敬佩的一件事，因為你必須投入更多的成本與心力，才有可能達到預期的目標與效果，雖然這次的比賽，因為天氣與賽道的關係，有一點點的不順利，但是從決定要做這件事情的出發點開始，我非常欣賞，至少從舉辦這樣的賽事，可以讓更多人有所接觸，也明白自己體能與心態上的不足，面對下一次的挑戰時，也能更謹慎，更了解自己。

不知道有多久沒有拿到完賽獎牌了！只有感動！

   

所以我常常說，跑越野除了要有良好的體能外，你還必須要有強大的心智，因為你不知道什麼時候，你必須要跟脆弱的自己搏鬥，對我來說，磨練心智也是跑越野最吸引我的地方，它讓我在面對工作上、人際上，可以更沉著冷靜，遇到任何狀況，學會先分析，後判斷。我並不是個多優秀的跑者，但是在面對每一場賽事，我願意用謙虛的態度去應戰，不論距離長短，都必須使出全力，把所有風險降到最低，這樣的自己，才有資格抓住每一個你想達成的夢想。

跑得這麼辛苦，請允許我曬一下成績

 

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