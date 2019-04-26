賽前情報／ZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹

2019-04-26 06:00 運動筆記 童建復



很幸運4/20這天給了我們一個試跑的好天氣，因為還在世界花博展期期間起跑點交通管制，我們把集合點移到活動路線上的后里科運動公園當起跑點。

中科后里園區為在地居民設立的新運動公園

8/25當天的路線是從馬場路開跑

以活動路線來說開跑之後馬上就會進入今天的主要路線后科路，右轉會銜接一段路橋，上到路橋到廣益巷口1公里左右的距離這段沒有任何遮蔽物而，所以起跑前建議各位先補充好水分，廣益巷口過去之後一直到友達折返點大部分都會有樹蔭可以幫忙抵擋陽光

8月的氣候應該是相當熱可以考慮上去人行道

回程一樣有樹蔭可以遮蔽

路面狀況大致上屬於平坦的柏油路，但是整個路段收有點高低起伏，過了后科南路會遇到第二個小路橋，如果當天路線允許建議跑路橋旁邊。

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路橋旁邊

折返點後大約2.5公里的路線都是緩坡居多，到了圳寮路口會遇到一個比較陡的上坡。

過圳寮路口會遇到一段陡坡距離不長可以盡全力跑完，因為上去之後到終點都不難跑

回到了馬場路口就準備前往最後一個折返點星科路口，後面兩公里的折返基本上沒有什麼難度，可以把沒用完的體力拿來全部衝刺直接跑到終點完成這一回合。

后科路跟馬場路口，跑完一定要來拍照XD

回到終點之後不用急著離開，可以停下來走走逛逛，后里是兩馬文化發展很好的地方，有歷史悠久的后里馬場跟舊山線開闢出來的鐵馬道，假日人潮都很多老少咸宜。

不知道后里一定聽過后里馬場!!

鐵馬道入口

鐵馬哥腳踏車出租中心，老闆知道我們要來試跑還提供了一台電動腳踏車讓攝影師可以輕鬆幫我們拍照，8/25當天跑完的朋友如果想騎車遊鐵馬道，憑號碼布還可以打8折唷!!

這場活動周圍有很多不錯的景點可以參觀，大會報名提供的完賽物品又非常澎派，很值得來參加的一場賽事。

8/25 ZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場

期待與您相見!!