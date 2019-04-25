3小時4分的回歸 61歲傳奇女子跑者再戰波馬！

2019-04-25 09:35 運動筆記 啾啾西西



第 123 屆波士頓馬拉松於日前圓滿落幕，今年賽事的亮點除了終點前讓人熱血沸騰的冠軍激戰以外，場上也有許多「貴客」出現，而今天要介紹的正是 Joan Benoit Samuelson，一位女子馬拉松界的傳奇跑者。

曾在 2014 年來台參加女子半馬賽事的 Joan Benoit Samuelson，可謂女子馬拉松界的傳奇跑者（圖片來源：運動筆記 / 安格斯）

回顧 Joan Benoit Samuelson 的馬拉松生涯，最廣為人知的莫過於 1984 年以 2 小時 24 分 52 秒的成績，奪得奧運首屆女子馬拉松項目金牌的傳奇故事， 而這不僅僅是美國唯一一次奧運女子馬拉松冠軍， Benoit 的出色表現也打破當時普遍認為女性運動員不適合參與馬拉松的刻板印象，成為影響女子馬拉松發展的重要里程碑。

而說起 Benoit 與波士頓馬拉松的淵源，最早可推回 1979 年。那時才大學剛畢業的她，初次挑戰波士頓馬拉松就以 2 小時 35 分 15 秒的優異成績奪冠，同時還打破美國及賽會記錄，可以說是一鳴驚人。1983 年再次挑戰波馬，更以 2 小時 22 分 43 秒的成績創下女子馬拉松世界紀錄，接下來高掛 11 年的紀錄都無人能超越。Benoit 對於跑步的堅持與熱愛，從不受限，甚至在 1987 那年懷著三個月的身孕參賽波士頓馬拉松，其精神著實讓人佩服。

1983 年 Benoit 於波士頓馬拉松，以 2 小時 22 分 43 秒的成績創下女子馬拉松世界紀錄（圖片來源：Twitter of Runner's Tribe @ runnerstribe）

2011 年，Benoit 相隔 18 年再度回到波馬賽場，當年以 2 小時 51 分 29 秒的成績拿下分組（50-54歲）第一，接著更連續五年參賽，而除了 2012 那年受高溫影響僅跑出 3 小時 28 分的成績以外，其餘全是破三的好成績！

年份 2011 2012 2013 2014 2015 成績 2:51:29 3:28:08 2:50:29 2:52:10 2:54:03

Joan Benoit Samuelson 近五年波士頓馬拉松成績紀錄（資料來源：波士頓馬拉松官方網站）

堅信「要跑就要跑一輩子，There is no finish line.」， 61 歲的 Benoit 今年再度站上波士頓馬拉松的起跑線，最後以 3 小時 4 分的成績，名列年齡分組第一完賽。

現年 61 歲，第 1 屆奧運女子馬拉松冠軍 Joan Benoit Samuelson 在今年波馬中跑出 3 小時 04 分的佳績 （影片來源：Youtube）

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「要跑就要跑一輩子」Joan Benoit Samuelson 為女子馬拉松界的最佳典範（圖片來源：Twitter of Boston Marathon JH @ jhboston26）

分段成績（成績來源：波士頓馬拉松官方網站）

至於接下來的目標？Benoit 表示將向收集世界六大馬拉松挑戰，已經參加過紐約、波士頓及芝加哥馬拉松的數次的她，目前尚未入手倫敦、東京、柏林。依 Benoit 的熱情與實力，相信獲得六星蜜糖波堤是指日可待。

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