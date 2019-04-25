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Namib Race 2019 林義傑和歷年總冠軍將參賽

2019-04-25 09:43運動筆記 Rose Chao

「世界四大極地超級馬拉松」4 Deserts Ultramarathon Series其中的一項賽事：Namib Race 2019將於4月28日至5月4日舉行，這項參賽者須全程自負重、並在連續7天內完成250公里的賽事，除了共有來自40幾個國家、120多位參賽者之外，主辦單位RacingThePlanet也邀請過去十五年來獲得「世界四大極地超級馬拉松」大滿貫的總冠軍們一起參加，使得今年的賽事格外具有意義！

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(圖片截取自RacingThePlanet官網，主辦單位刊出即將參賽的林義傑和其他昔日總冠軍的照片)

2006年總冠軍林義傑 4月底挑戰Namib Race 2019

我國極地超馬好手林義傑也在受邀之列，RacingThePlanet官網對於這位昔日總冠軍過去創下的輝煌紀錄做了鉅細靡遺的介紹：Atacama Crossing 2014冠軍、挑戰Gobi March 2003、Atacama Crossing 2004、the Sahara Race 2005、the Gobi March 2006(第二度)、the Last Desert 2006。林義傑是在2006年榮獲總冠軍頭銜，也是亞洲第一位獲此殊榮的運動員。隔年，他和另外兩位知名超級馬拉松好手Ray Zahab和Charlie Engle決定挑戰撒哈拉沙漠，於111天內跑過7500公里！這項人類的創舉也被美國影星麥特戴蒙的團隊拍成紀錄片Running The Sahara。

(2007年，林義傑和兩位超馬夥伴Ray Zahab和Charlie Engle的7500K撒哈拉沙漠挑戰寫下人類歷史)

2011年，林義傑為了喚醒世人對世界乾旱地區水資源缺乏問題的關注，發起絲路10000公里的挑戰，在這段漫漫長路上，林義傑與他的團隊途中雖然曾遭遇強風、下雪、酷熱、與暴雨，他本人在伊朗甚至於還中毒，但一行人仍然堅持到底，最後抵達位在中國西安的終點。

如今林義傑雖然早已自運動場域退役、轉換人生跑道創業，但他自創品牌的賽事SUPERACE仍不斷為水資源的匱乏而大聲疾呼，發起「一年一口井」計畫。除此之外，他也希望藉著SUPERACE賽事在內蒙、柬埔寨等地的賽道，帶領台灣跑者走出去、看見不一樣的世界！

目前鎮日忙碌於打拼事業的林義傑，很渴望4月28日起在納密比亞的賽事能讓他暫時脫離忙碌狀態而歇息片刻，這項對於素人跑者而言充滿挑戰的賽事，對於林義傑卻是一段可以放空的時間，他坦承沒有時間為Namib Race練習，到時就是順其自然跑下去。

當第二個林義傑出現 便改寫「林義傑跑步」這件事

對於這次將有十位素人跑者同行，林義傑笑著說：「跑步不是只有一個人跑，不是只有一個林義傑，我希望大家跟我一起跑到世界上去！跑步不是獨角戲，不是論英雄，而是當第二個林義傑再出現時，他便改寫林義傑跑步這件事。」

林義傑表示，他所辦理的SUPERACE起初每年只有不到30個人參與，到現在一年已經超過100位以上選手參加，而且開始逐漸有選手更進一步參與世界極地超馬賽。

「我看到更多的素人想用跑步去看世界，想用自己的腳步去體驗。」

Namib Race還沒開始，林義傑已經興奮地計畫未來要帶更多素人跑者體驗「世界四大極地超級馬拉松」中的Acatama Crossing(in Chile)等高難度的比賽，他對於素人跑者的潛力和意志力都非常有信心，希望能為台灣跑者在標馬之外開出另一扇窗，親身經歷大自然的奇妙和力量。

延伸閱讀：

再上大漠的勇氣- Namib Race 2019

Namib Race 2019到底是什麼？

RacingThePlanet官網

林義傑

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